ПРОЦЕСС "ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО АНТИСОВЕТСКОГО БЛОКА" (02-13 МАРТА 1938 Г.)

Судебная расправа над группой старых большевиков. Главными обвиняемыми были Н. Бухарин, А. Рыков, Г. Ягода и бывшие троцкисты Н. Крестинский , Х. Раковский и др.

Председательствовал В. Ульрих. На скамье подсудимых оказались также хозяйственные руководители и врачи, обвинявшиеся во «вредительстве». Обвиняемые в разной степени «признались» в том, что возглавляли широкий заговор, который стремился обеспечить восстановление капитализма, создание фашистского режима, расчленение СССР в результате поражения в войне с Германией, организовывал диверсии и готовил убийства всех членов Политбюро. Но убить обвиняемые по версии обвинения смогли только С. Кирова , а также писателя М. Горького и его сына, которых по заданию заговорщиков «неправильно лечили» врачи. Обвиняемые признавали самые чудовищные обвинения, включая распространение заразных болезней. По версии обвинения заговорщики действовали с 1918 г., когда Бухарин и Троцкий, якобы, стремились захватить власть, арестовав и даже убив Ленина (это обвинение было основано на факте разногласий, связанных с заключением Брестского мира). От данных на следствии показаний отказался только Крестинский, но уже на следующем заседании, после того, как с ним «поработали» следователи, он заявил, что полностью все признает. Бухарин отказывался признать, что сам устраивал террористические акты, но под давлением следователей и государственного обвинителя Вышинского согласился, что осуществлял политическое руководство заговорщиками и собирался вернуться к власти. Верховным руководителем заговора был объявлен Троцкий. Из двадцати одного обвиняемого большинство было расстреляно. К длительным срокам заключения были приговорены Х. Раковский и второстепенные обвиняемые.

Процесс должен был доказать стране, что все противники Сталина в стране объединились в единый заговор, который начал служить мировому фашизму и действовать самыми грязными методами. Процесс сопровождался многотысячными демонстрациями, участники которых требовали смерти обвиняемым – тем самым людям, которые всего пятнадцать лет назад прославлялись на таких же демонстрациях.

Исторические источники:

Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003;

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938. М., 2004;

Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг. М., 1991; Судебный отчет по делу Антисоветского «право-троцкистского блока», рассмотренному Военной коллегией Верховного суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. М., 1938;

Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. М., 2008.

Автор статьи: Шубин А.В.