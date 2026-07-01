ПРОЦЕСС 193-х

Суд над участниками " хождения в народ ", проходивший в Петербурге с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г.

«Большой процесс». Из 4000 арестованных к дознанию было привлечено 770 человек, под стражей остались 265 из них. За время следствия 43 обвиняемых скончались в тюрьме, 12 покончили жизнь самоубийством, 38 – сошли с ума. Суд возглавлял сенатор К. Петерс (до 30 ноября) и сенатор К. Ренненкампф. Обвинителем был товарищ обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената В. Желеховский. Среди защитников были такие известные юристы, как П. Александров, В. Спасович, Д. Стасов и др. Большинство подсудимых обвинялись в создании противозаконного общества с целью ниспровержения существующего государственного устройства. Из 190 обвиняемых (3 умерло во время суда) 90 было оправдано, 72 - приговорены к ссылке и различным срокам заключения, 28 - к каторге. Суд ходатайствовал перед императором о смягчении наказания для половины осужденных, в том числе о замене каторги ссылкой всем приговоренным к каторге (кроме И. Мышкина). Но по настоянию начальника III отделения Н. Мезенцова и министра юстиции К. Палена , Александр II отклонил прошение суда. Каторга была заменена ссылкой для 15 из 28 приговоренных к ней. Н. Мезенцов сыграл свою роль в судьбе и для 90 оправданных по процессу, 80 из которых было отправлено в административную ссылку. Это во многом способствовало радикализации настроений многих революционеров, выбравших террор для борьбы с самодержавием.

Автор статьи: Шубин А.В.