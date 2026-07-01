ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ - тип развивающего обучения, в основе которого лежит постановка педагогом учебно-проблемных задач.

В про­цес­се их ре­ше­ния уча­щие­ся ов­ла­де­ва­ют обоб­щён­ны­ми спо­со­ба­ми при­об­ре­те­ния но­вых зна­ний и при­ме­ня­ют их для ре­ше­ния кон­крет­ных сис­тем за­дач. Таким образом, воз­ни­ка­ет ре­аль­ная воз­мож­ность сбли­же­ния про­цес­сов уче­ния и на­учного по­зна­ния (твор­че­ст­ва): «от­кры­тия для дру­гих», сде­лан­ные в хо­де ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва, вос­при­ни­ма­ют­ся уча­щим­ся как «от­кры­тия для се­бя» (российский пе­да­гог Т.В. Куд­ряв­цев), а в ито­ге - как «от­кры­тие се­бя». Ре­зуль­тат «от­кры­тия для се­бя» - не столь­ко соз­да­ние но­вых пред­ме­тов и идей, сколь­ко из­ме­не­ние в са­мом уча­щем­ся, воз­ник­но­ве­ние у не­го но­вых спо­со­бов дея­тель­но­сти, зна­ний и уме­ний. В этом пунк­те проблемное обучение сов­па­да­ет с тео­ри­ей учеб­ной дея­тель­но­сти (Д.Б. Эль­ко­нин, В.В. Да­вы­дов).

проблемное обучение стро­ит­ся на ос­но­ве тео­рии по­зна­ния как по­ис­ка и раз­ре­ше­ния про­ти­во­ре­чий в дей­ст­ви­тель­но­сти, пси­хо­ло­гических ис­сле­до­ва­ний мыш­ле­ния как творческого про­цес­са (М. Верт­хай­мер, К. Дун­кер, С.Л. Ру­бин­штейн и другие), идей раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния, вы­дви­гав­ших­ся на про­тя­же­нии всей ис­то­рии пе­да­го­ги­ки (от Со­кра­та до Ф.А. Дис­тер­ве­га и Дж. Дьюи ), а так­же пси­хо­ло­гические кон­цеп­ции раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния (Л.С. Вы­гот­ский, С.Л. Ру­бин­штейн и их по­сле­до­ва­те­ли).

Тео­рию проблемного обучения наи­бо­лее ин­тен­сив­но раз­ра­ба­ты­ва­ли в СССР и ря­де стран Восточной Ев­ро­пы в 1960-1980-е годы Т.В. Куд­ряв­цев, И.Я. Лер­нер , А.М. Ма­тюш­кин, М.И. Мах­му­тов (все - Рос­сия), В. Оконь, М.Н. Скат­кин и другие. Сло­жил­ся кон­цеп­ту­аль­ный ап­па­рат тео­рии проблемного обучения, пред­став­лен­ный та­ки­ми по­ня­тия­ми, как «учеб­ная про­бле­ма», «про­блем­ная си­туа­ция и спо­соб её раз­ре­ше­ния», «про­блем­ный во­прос» и другие. Бы­ла соз­да­на ши­ро­кая экс­пе­риментальная ин­но­вационная прак­ти­ка проблемное обучение, ох­ва­тив­шая об­ще­об­ра­зо­вательную шко­лу, уч­ре­ж­де­ния профессионально-тех­ни­че­ско­го, а позд­нее - и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния.

В начале XXI века прин­ци­пы проблемного обучения всё ча­ще ис­поль­зу­ют­ся для по­строе­ния и ин­те­гра­ции различных мо­де­лей раз­ви­ваю­ще­го об­ра­зо­ва­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)