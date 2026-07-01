ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ - тип развивающего обучения, в основе которого лежит постановка педагогом учебно-проблемных задач.
В процессе их решения учащиеся овладевают обобщёнными способами приобретения новых знаний и применяют их для решения конкретных систем задач. Таким образом, возникает реальная возможность сближения процессов учения и научного познания (творчества): «открытия для других», сделанные в ходе истории человечества, воспринимаются учащимся как «открытия для себя» (российский педагог Т.В. Кудрявцев), а в итоге - как «открытие себя». Результат «открытия для себя» - не столько создание новых предметов и идей, сколько изменение в самом учащемся, возникновение у него новых способов деятельности, знаний и умений. В этом пункте проблемное обучение совпадает с теорией учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов).
проблемное обучение строится на основе теории познания как поиска и разрешения противоречий в действительности, психологических исследований мышления как творческого процесса (М. Вертхаймер, К. Дункер, С.Л. Рубинштейн и другие), идей развивающего обучения, выдвигавшихся на протяжении всей истории педагогики (от Сократа до Ф.А. Дистервега и Дж. Дьюи), а также психологические концепции развивающего обучения (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и их последователи).
Теорию проблемного обучения наиболее интенсивно разрабатывали в СССР и ряде стран Восточной Европы в 1960-1980-е годы Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов (все - Россия), В. Оконь, М.Н. Скаткин и другие. Сложился концептуальный аппарат теории проблемного обучения, представленный такими понятиями, как «учебная проблема», «проблемная ситуация и способ её разрешения», «проблемный вопрос» и другие. Была создана широкая экспериментальная инновационная практика проблемное обучение, охватившая общеобразовательную школу, учреждения профессионально-технического, а позднее - и высшего образования.
В начале XXI века принципы проблемного обучения всё чаще используются для построения и интеграции различных моделей развивающего образования.