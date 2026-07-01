ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ

ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ - отсутствие соответствующей юридической нормы для регулирования конкретных правоотношений .

Пробелы в праве соз­да­ют оп­ре­де­лён­ные труд­но­сти в пра­во­при­ме­ни­тель­ной дея­тель­но­сти, сни­жа­ют эф­фек­тив­ность дей­ст­вия за­коно­да­тель­ст­ва , на­ру­ша­ют нор­маль­ную реа­ли­за­цию прав гра­ж­дан, дес­та­би­ли­зи­ру­ют су­ще­ст­вую­щий в об­ще­ст­ве пра­во­по­ря­док .

Раз­ли­ча­ют субъ­ек­тив­ные и объ­ек­тив­ные при­чи­ны пробелов в праве Субъ­ек­тив­ные при­чи­ны мо­гут быть: ре­зуль­та­том соз­на­тель­но­го умол­ча­ния за­ко­но­да­те­ля, пред­по­ла­гаю­ще­го при­нять со­от­вет­ст­вую­щие пра­во­вые нор­ма­ти­вы в по­сле­дую­щем или же пе­ре­дать ре­ше­ние во­про­са, ну­ж­даю­ще­го­ся в пра­во­вом ре­гу­ли­ро­ва­нии, иным пра­во­твор­че­ским ор­га­нам; ре­зуль­та­том оп­ре­де­лён­ных упу­ще­ний за­ко­но­да­те­ля в про­цес­се под­го­тов­ки и при­ня­тия нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та из-за не­дос­та­точ­ной раз­ра­бо­тан­но­сти кон­цеп­ции нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та, иг­но­ри­ро­ва­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­дательной тех­ни­ки, не­бреж­но­го ре­дак­ти­ро­ва­ния. Объ­ек­тив­ные при­чи­ны мо­гут быть ре­зуль­та­том рез­ко­го из­ме­не­ния су­ще­ст­вую­щих об­щественных от­но­ше­ний, ко­то­ро­го за­ко­но­да­тель не пред­ви­дел и не мог пред­ви­деть и, со­от­вет­ст­вен­но, в дей­ст­вую­щую сис­те­му нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов не ус­пел вне­сти не­об­хо­ди­мые пра­во­вые но­вел­лы.

Пробелы в праве мо­гут уст­ра­нять­ся или пре­одо­ле­вать­ся. Уст­ра­нить пра­во­вой про­бел мо­жет толь­ко пра­во­твор­чес­кий ор­ган, пре­одо­леть про­бел мож­но по­сред­ст­вом ана­ло­гии за­ко­на или ана­ло­гии пра­ва. Ана­ло­гия за­ко­на - это раз­ре­ше­ние юри­дических дел на ос­но­ва­нии сход­ных юри­дических норм, ко­то­рые долж­ны быть най­де­ны в пре­де­лах со­от­вет­ст­вую­щей от­рас­ли пра­ва. Ес­ли в от­рас­ли пра­ва сход­ные нор­мы от­сут­ст­ву­ют, их оты­ски­ва­ют в др. от­рас­ли (так называемое суб­си­ди­ар­ное пра­во­при­ме­не­ние). Ко­гда не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным най­ти сход­ную пра­во­вую нор­му ни в со­от­вет­ст­вую­щей от­рас­ли пра­ва , ни в какой-либо дру­гой, де­ла раз­ре­ша­ют­ся на ос­но­ве об­щих прин­ци­пов пра­ва, что име­ну­ет­ся ана­ло­ги­ей пра­ва. При­ме­не­ние ана­ло­гии за­ко­на или ана­ло­гии пра­ва ис­клю­ча­ет ис­поль­зо­ва­ние субъ­ек­тив­ных оце­нок и мне­ний пра­во­при­ме­ни­те­ля, да­ёт пра­во­вую ба­зу для пра­виль­но­го, спра­вед­ли­во­го раз­ре­ше­ния то­го или ино­го юри­дического ка­зу­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)