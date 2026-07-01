ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ
ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ - отсутствие соответствующей юридической нормы для регулирования конкретных правоотношений.
Пробелы в праве создают определённые трудности в правоприменительной деятельности, снижают эффективность действия законодательства, нарушают нормальную реализацию прав граждан, дестабилизируют существующий в обществе правопорядок.
Различают субъективные и объективные причины пробелов в праве Субъективные причины могут быть: результатом сознательного умолчания законодателя, предполагающего принять соответствующие правовые нормативы в последующем или же передать решение вопроса, нуждающегося в правовом регулировании, иным правотворческим органам; результатом определённых упущений законодателя в процессе подготовки и принятия нормативного правового акта из-за недостаточной разработанности концепции нормативного правового акта, игнорирования требований законодательной техники, небрежного редактирования. Объективные причины могут быть результатом резкого изменения существующих общественных отношений, которого законодатель не предвидел и не мог предвидеть и, соответственно, в действующую систему нормативных правовых актов не успел внести необходимые правовые новеллы.
Пробелы в праве могут устраняться или преодолеваться. Устранить правовой пробел может только правотворческий орган, преодолеть пробел можно посредством аналогии закона или аналогии права. Аналогия закона - это разрешение юридических дел на основании сходных юридических норм, которые должны быть найдены в пределах соответствующей отрасли права. Если в отрасли права сходные нормы отсутствуют, их отыскивают в др. отрасли (так называемое субсидиарное правоприменение). Когда не представляется возможным найти сходную правовую норму ни в соответствующей отрасли права, ни в какой-либо другой, дела разрешаются на основе общих принципов права, что именуется аналогией права. Применение аналогии закона или аналогии права исключает использование субъективных оценок и мнений правоприменителя, даёт правовую базу для правильного, справедливого разрешения того или иного юридического казуса.