ПРОБАБИЛИЗМ
ПРОБАБИЛИЗМ - в философии и эпистемологии - вероятностный подход к анализу научного знания в отличие от классического детерминизма.
пробабилизм исходил из наличия в католической учении несходных друг с другом моральных предписаний и возможности их неоднозначного толкования. Введение в этику помимо стремления к возможно большему благу принципа свободы выбора для достижения конкретного блага основывалось на особой «вероятностной» или «сомневающейся» совести (conscientia probabilis или dubia), то есть способности оценивать ситуацию с различных точек зрения, и на выделении «вероятностных мнений» (opiniones probabiles) - допустимых рекомендаций к действию, выводимых из безусловных моральных предписаний, сформулированных в Библии и отцами Церкви. Поскольку эти мнения относятся к «неопределённому будущему», их осуществление зависит от того, какую точку зрения человек сочтёт более предпочтительной или правдоподобной и как будет действовать.
Истоки пробабилизма восходят к учениям С. Мадзини и Каэтана, разработку он получил у доминиканца Б. де Медины, иезуита Г. Васкеса, затем францисканца Ф. Бордони и других, став «приспособительной теологией» (theologia accomodativa), направленной на оценку частных поступков человека. Подвергнутый жёсткой критике в процессе напряжённой дискуссии, продолжавшейся почти весь XVII век, пробабилизм в 1679 году был осуждён.
Пробабилизм противоположен ригоризму, утверждающему принципы безусловного долженствования.