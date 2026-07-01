ПРОБАБИЛИЗМ

ПРОБАБИЛИЗМ - в философии и эпистемологии - вероятностный подход к анализу научного знания в отличие от классического детерминизма.

пробабилизм ис­хо­дил из на­ли­чия в ка­то­лической уче­нии несход­ных друг с дру­гом мо­раль­ных пред­пи­са­ний и воз­мож­но­сти их не­од­но­знач­но­го тол­ко­ва­ния. Вве­де­ние в эти­ку по­ми­мо стрем­ле­ния к воз­мож­но боль­ше­му бла­гу прин­ци­па сво­бо­ды вы­бо­ра для дос­ти­же­ния кон­крет­но­го бла­га ос­но­вы­ва­лось на осо­бой «ве­ро­ят­но­ст­ной» или «со­мне­ваю­щей­ся» со­вес­ти (cons­cien­tia probabilis или dubia), то есть спо­соб­но­сти оце­ни­вать си­туа­цию с различных то­чек зре­ния, и на вы­де­ле­нии «ве­ро­ят­но­ст­ных мне­ний» (opiniones probabiles) - до­пус­ти­мых ре­ко­мен­да­ций к дей­ст­вию, вы­во­ди­мых из без­ус­лов­ных мо­раль­ных пред­пи­са­ний, сфор­му­ли­ро­ван­ных в Биб­лии и от­ца­ми Церк­ви. По­сколь­ку эти мне­ния от­но­сят­ся к «не­оп­ре­де­лён­но­му бу­ду­ще­му», их осу­ще­ст­в­ле­ние за­ви­сит от то­го, ка­кую точ­ку зре­ния че­ло­век со­чтёт бо­лее пред­поч­ти­тель­ной или прав­до­по­доб­ной и как бу­дет дей­ст­во­вать.

Ис­то­ки пробабилизма вос­хо­дят к уче­ни­ям С. Мад­зи­ни и Ка­эта­на, раз­ра­бот­ку он по­лу­чил у до­ми­ни­кан­ца Б. де Ме­ди­ны, ие­зуи­та Г. Вас­ке­са, за­тем фран­ци­скан­ца Ф. Бор­до­ни и других, став «при­спо­со­би­тель­ной тео­ло­ги­ей» (theologia accomodativa), на­прав­лен­ной на оцен­ку ча­ст­ных по­ступ­ков че­ло­ве­ка. Под­верг­ну­тый жё­ст­кой кри­ти­ке в про­цес­се на­пря­жён­ной дис­кус­сии, про­дол­жав­шей­ся поч­ти весь XVII век, пробабилизм в 1679 году был осу­ж­дён.

Пробабилизм про­ти­во­по­ло­жен ри­го­риз­му, ут­вер­ждаю­ще­му прин­ци­пы без­ус­лов­но­го дол­жен­ст­во­ва­ния.

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