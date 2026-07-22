ПРОБ, МАРК АВРЕЛИЙ (лат. Marcus Aurelius Probus)

Римский император (276-282 гг.).

О начале карьеры Проба надежных сведений у нас нет; при Аврелиане он защищал германскую границу от набегов алеманнов, при императоре Таците был главнокомандующим на Востоке. После смерти Тацита в 276 г. Проб не признал его брата Флориана императором, вступил с ним в противостояние, но дело до битвы не дошло – армия Флориана убила своего предводителя и перешла на сторону Проба, и осенью 276 г. он стал единственным императором.

После его прибытия в Рим сенат подтвердил его полномочия, и все время правления Проб сохранял хорошие отношения с сенатом. В 277-278 гг. Проб нанес несколько поражений алеманнам , франкам , бургундам и вандалам , после чего принял титулы «Германского» и «Иллирийского». Он потребовал и получил заложников от германцев, в римское войско были взяты 16 000 варваров, на германском берегу Рейна были возведены укрепления. В 279 г. Проб отправился на Восток, где подавил мятежи в Исаврии и Египте.

Возможно, он стремился вернуть от персов Месопотамию, но мятежи Прокула и Боноза на Рейне и в Британии заставили его вернуться в Европу. Проб подавил эти выступления, как и мятеж Сатурнина, и в 281 г. он отпраздновал триумф в Риме и начал готовиться к походу в Персию. В это время были испорчены его отношения с армией из-за строгой дисциплины, насаждавшейся Пробом, и использования солдат в аграрных работах.

В 282 г. о своих претензиях в Реции и Норике на трон заявил префект претория Кар . Отряд, высланный Пробом, дезертировал, императору пришлось искать спасения в Сирмии, но он был схвачен и казнен. Как и его земляк Аврелиан, Проб был талантливым военачальником, а главным его достижением является урегулирование положения варваров на римской территории.

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 37;

Зосим. Новая история;

Писатели Истории Августов. Проб.

Иллюстрация :

Бюст Проба. Рим, Капитолийские музеи.