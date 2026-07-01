ПРО КНИГИ
ПРО КНИГИ - российский иллюстрированный научно-популярный журнал.
Издаётся с 2007 года в Москве; выходит ежеквартально.
Председатель редакционно-издательского совета - М.В. Сеславинский. Посвящён изучению и собирательству антикварной книги; задуман как преемник дореволюционной библиофильской периодики начала XX века (журналы «Антиквар», «Русский библиофил»). Публикует материалы по истории библиофильства; статьи о книговедах, коллекционерах книжной графики, редких книгах; архивные материалы, мемуары, интервью с современными представителями книжной культуры; обзоры рынка антикварной книги в России и за рубежом. Выпускаются также тематические номера, приуроченные к памятным событиям литературной жизни.