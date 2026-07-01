ПРО КНИГИ

ПРО КНИГИ - российский иллюстрированный научно-популярный журнал.

Из­да­ёт­ся с 2007 года в Мо­ск­ве; вы­хо­дит еже­квар­таль­но.

Пред­се­да­тель ре­дак­ци­он­но-из­дательского со­ве­та - М.В. Се­сла­вин­ский. По­свя­щён изу­че­нию и со­би­ра­тель­ст­ву ан­тик­вар­ной кни­ги; за­ду­ман как пре­ем­ник до­ре­во­люционной биб­лио­филь­ской пе­рио­ди­ки начала XX века (жур­на­лы «Ан­тик­вар», «Рус­ский биб­лио­фил»). Пуб­ли­ку­ет ма­те­риа­лы по ис­то­рии биб­лио­филь­ст­ва; ста­тьи о кни­го­ве­дах, кол­лек­цио­не­рах книж­ной гра­фи­ки, ред­ких кни­гах; ар­хив­ные ма­те­риа­лы, ме­муа­ры, ин­тер­вью с современными пред­ста­ви­те­ля­ми книж­ной куль­ту­ры; об­зо­ры рын­ка ан­тик­вар­ной кни­ги в Рос­сии и за ру­бе­жом. Вы­пус­ка­ют­ся так­же те­ма­тические но­ме­ра, при­уро­чен­ные к па­мят­ным со­бы­ти­ям литературной жиз­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)