Про́хоровка

Про́хоровка — поселок городского типа в Белгородской области России, в районе которого 12 июля 1943, в ходе Курской битвы 1943 , произошло одно из крупнейших сражений Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 с применением бронетанковых сил (всего 1001 танк и самоходная артиллерийская установка). Рассчитывая переломить ход оборонительного этапа битвы, накануне сражения Ставка Верховного главнокомандования выделила Воронежскому фронту (генерал армии Н. Ф. Ватутин ) дополнительные крупные соединения 5‑й гвардейской танковой (генерал-­лейтенант танковых вой­ск П. А. Ротмистров) и 5‑й гвардейской (генерал-­лейтенант А. С. Жадов) армий. 12 июля они перешли в наступление против 2‑го танкового корпуса СС (обергруппенфюрер СС П. Хауссер) в районе П. по неизученной, крайне пересеченной местности, без необходимой артиллерийской подготовки и авиаударов. Противник грамотно расставил на всех танкоопасных направлениях артиллерию и бронетехнику, обладавшую качественным превосходством над советской по броне и дальности стрельбы орудий. Имевшееся тяжелое вооружение и особенности местности немцы использовали лучше, нежели советские военачальники. Встречного сражения, о котором писали советские историки и публицисты, 12 июля не произошло: танки 5‑й гвардейской танковой армии на дальних и средних дистанциях поражались плотным огнем противника. Через несколько часов после начала наступления советские вой­ска были остановлены. Главной причиной их неудачи явились недооценка противника и тактика фронтального удара «в лоб» по одному из наиболее сильных на тот момент его соединений, к тому же заблаговременно изготовившемуся к обороне. Кроме того, район развертывания наступавшей группировки был не­удобен для использования большого числа боевых машин. В итоге потери только 5‑й гвардейской танковой армии составили по разным оценкам от 357 до 500 танков и самоходных артиллерийских установок, более 3563 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери 2‑го танкового корпуса СС — около 60 танков и самоходных артиллерийских установок, 842 человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными. Поле боя осталось за противником, что не позволяло восстановить и вернуть в строй потерянную боевую технику. Однако начавшиеся наступательные действия других фронтов, в частности, советское контрнаступление на г. Орел, позволили избежать дальнейшего ухудшения обстановки и не допустить потери П.

Ист. : Ротмистров П. А. Танковое сражение под Прохоровкой. М., 1960; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 11‑е изд. Т. 3. М., 1992.

Лит. : Лопуховский Л. Н. Прохоровка: без грифа секретности. М., 2005; Исаев А. В. Курская битва. Все о сражении, решившем судьбу Второй мировой. М., 2018; Замулин В. Н. Засекреченная Курская битва. М., 2022. С. Е. Лазарев.