ПРИЗРЕН
ПРИЗРЕН - город на юге Сербии, в южной части автономного края Косово и Метохия.
Население - 177,8 тысяч человек (2011 год, перепись; в том числе 82% - албанцы), второй по числу жителей в автономном крае после Приштины. Расположен в исторической области Метохия, в Призренской котловине, к западу от горного массива Шар-Планина, на реке Призренска-Бистрица (албанской Лумбарди). Узел автомобильных дорог. Связан железной дорогой с городом Клине. Ближайшие международные аэропорты - в городах Приштина и Кукес (Албания).
В начале нашей эры близ современного Призрена существовало римское поселение [идентифицируется с Термидавой (латинским Thermidava), упоминаемой К. Птолемеем]. С IX века в составе Первого Болгарского царства. С 1018 года в составе византийских владений, в 1019 году впервые упоминается как центр епископства под названием Присдриана (греческий Πρισδρία- na). В 1189 году захвачен войсками Стефана Неманя, в 1191 году отвоёван Византией, в 1204 году взят болгарскими войсками, к 1216 году вновь перешёл к сербским правителям (окончательно с 1282 года). В XIII-XIV веках - важный политический, экономический и духовный центр Сербского (Сербо-греческого) царства, резиденция сербских правителей. В 1455 году (по другим данным, в 1459 году) завоёван турецкими войсками, стал известен как Перзеррин (турецкий Perzerrin). Центр Призренского санджака [с 1843 года эйялета, в 1868-1877 годах вилайета (реорганизован в 1874 году)]. В 1878 году - место основания Призренской лиги (смотрите в статье «Косово»).
Во время Первой Балканской войны (смотрите Балканские войны 1912-1913 годов) взят сербской армией (1912 год), вошёл в состав Сербии. В период Первой мировой войны (в 1915 году) оккупирован болгарскими войсками, в 1918 году отвоёван сербской армией. С 1918 года в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В годы Второй мировой войны оккупирован итальянскими войсками (14 марта 1941 года), с сентября 1943 года в городе действовала коллаборационистская вторая Призренская лига. Освобождён 17 ноября 1944 года косовско-метохийской бригадой Народно-освободительной армии Югославии при участии албанской Национально-освободительной армии.
В связи с утверждением города Приштина в качестве центра автономной области (в последующем автономного края) Косово политическое значение Призрена снизилось. Серьёзно пострадал во время военных действий в Косово в 1998-1999 годов, сопровождавшихся исходом сначала албанского, а затем сербского населения (в 1999 году разрушена так называемая церковь Райка, первая половины XIV века), и в ходе беспорядков в марте 2004 года (огнём повреждены все средневековые фрески). Несмотря на самопровозглашение Республики Косово (2008 год), Призрен в соответствии с Конституцией Республики Сербия остаётся центром одноименного округа сербского автономного края Косово и Метохия.
На левом берегу реки Призренска-Бистрица, на скале, расположены руины крепости Калая (возведена византийцами в XI веке, перестроена в XIV веке и в XVII веке). В предгорной части сохранились: церкви Святого Спаса (около 1330 года), Святого Николая (так называемая церковь Драгослава Тутича; 1331-1332 годов, в обеих фрески - 1330-1340-х годов), Введения во храм Пресвятой Богородицы (Святой Недели; 1370-1371 годы; алтарь Асклепия середины III века), руины церкви Апостола Петра (XIV век); кафедральный собор Святого Георгия (1856-1887 годы, верх восстановлен в 2005-2007 годах) и церковь Святого Георгия (так называемая церковь Руновича, конец XV века), мечети Сузи-Челеби (1512 год) и Синан-паши (1615 год), католическая церковь Неустанной помощи Девы Марии (1870 год) и другие. На правом берегу: 5-главая церковь Богородицы Левишка (1306-1307 годы, архитектор Никола; на фундаменте и остатках базилики X-XI веков, перестроенной в начале XIII века; фрески - 1220-х годов и около 1310-1313 годов, мастера Михаил Астрапа и Евтихий из города Салоники), включённая в список Всемирного наследия; бани Ахмета Шемседин-бея (1498 год; с 1975 года Археологический музей), мечеть Кукли-бея (1534 год), минарет мечети Араста (XVI век); ансамбль мечети, тюрбе (мавзолея), медресе, библиотеки и бань Гази Мехмет-паши (между 1560 и 1574 годами). Среди древних архитектурных памятников - Старый мост (конец XV - начало XVI века; восстановлен в 1982 году), историческая застройка XVIII-XIX веков. Университет (2006 год). Театральный Музей Призренской Лиги (1950-е годы). Международный фестиваль документальных фильмов «ДокуФест» (с 2002 года).
Основа городской экономики - сфера услуг; главным образом оптовая и розничная торговля, финансовые услуги. Ведущая отрасль промышленности - пищевкусовая. Крупнейшие производители продукции: агропромышленные компании «Abi & Elif 19» (плодоовощные консервы и соусы) и «Kosovavera» (вина и крепкие алкогольные напитки; село Мала-Круша). Предприятия др. отраслей промышленности (металлообработка, химическая и лёгкая) находятся в состоянии кризиса и реструктуризации. Призрен - традиционный центр кустарных промыслов (изделия из цветных металлов и древесины, ковры, ювелирные украшения и другие).
Близ Призрен - руины крепости Вишеград (Призренац; XII-XIV веков), монастырь Святого Архангелов (1343-1352 годы, сохранились руины), каменный мост через реку Призренска-Бистрица (XIV-XV веков), здание ГЭС (1926-1928 годы, ныне Музей электричества); в селе Кориша - руины монастыря Преподобного Петра Коришского (основан в первой половине XIII века; церковь конца XIII - начала XIV веков, фрагменты фресок XIII-XIV веков), церквей XIV века.