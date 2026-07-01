ПРИЗРЕН

ПРИЗРЕН - город на юге Сербии, в южной части автономного края Косово и Метохия.

Население - 177,8 тысяч человек (2011 год, пе­ре­пись; в том числе 82% - ал­бан­цы), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в ав­то­ном­ном крае по­сле При­шти­ны. Рас­по­ло­жен в ис­то­рической области Ме­то­хия, в При­зрен­ской кот­ло­ви­не, к за­па­ду от гор­но­го мас­си­ва Шар-Пла­ни­на, на реке При­зрен­ска-Би­ст­ри­ца (албанской Лум­бар­ди). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с городом Кли­не. Бли­жай­шие ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - в го­ро­дах При­шти­на и Ку­кес (Ал­ба­ния).

В на­ча­ле нашей эры близ современного Призрена су­ще­ст­во­ва­ло римское по­се­ле­ние [иден­ти­фи­ци­ру­ет­ся с Тер­мидавой (латинским Thermidava), упо­ми­нае­мой К. Пто­ле­ме­ем]. С IX века в со­ста­ве Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва . С 1018 года в со­ста­ве ви­зантийских вла­де­ний, в 1019 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся как центр епи­скоп­ст­ва под названием При­с­д­риа­на (греческий Πρισδρία- na). В 1189 году за­хва­чен вой­ска­ми Сте­фа­на Не­ма­ня, в 1191 году от­воё­ван Ви­зан­ти­ей , в 1204 году взят болгарскими вой­ска­ми, к 1216 году вновь пе­ре­шёл к сербским пра­ви­те­лям (окон­ча­тель­но с 1282 года). В XIII-XIV веках - важ­ный по­ли­тический, эко­но­мический и ду­хов­ный центр Сербского (Сер­бо-греческого) цар­ст­ва, ре­зи­ден­ция сербских пра­ви­те­лей. В 1455 году (по другим дан­ным, в 1459 году) за­воё­ван турецкими вой­ска­ми, стал из­вес­тен как Пер­зер­рин (турецкий Perzerrin). Центр При­зрен­ско­го санд­жа­ка [с 1843 года эй­я­ле­та, в 1868-1877 годах ви­лай­е­та (ре­ор­га­ни­зо­ван в 1874 году)]. В 1878 году - ме­сто ос­но­ва­ния При­зрен­ской ли­ги (смотрите в статье «Ко­со­во»).

Во вре­мя Первой Бал­кан­ской вой­ны (смотрите Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов) взят сербской ар­ми­ей (1912 год), во­шёл в со­став Сер­бии. В пе­ри­од Первой ми­ро­вой вой­ны (в 1915 году) ок­ку­пи­ро­ван болгарскими вой­ска­ми, в 1918 году от­воё­ван сербской ар­ми­ей. С 1918 года в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван итальянскими вой­ска­ми (14 марта 1941 года), с сентября 1943 года в го­ро­де дей­ст­во­ва­ла кол­ла­бо­ра­цио­ни­ст­ская вторая При­зрен­ская ли­га. Ос­во­бо­ж­дён 17 ноября 1944 года ко­сов­ско-ме­то­хий­ской бри­га­дой Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии при уча­стии албанской Национально-ос­во­бо­дительной ар­мии.

В свя­зи с ут­вер­жде­ни­ем города При­шти­на в ка­че­ст­ве цен­тра ав­то­ном­ной об­лас­ти (в по­сле­дую­щем ав­то­ном­но­го края) Ко­со­во по­ли­тическое зна­че­ние Призрена сни­зи­лось. Серь­ёз­но по­стра­дал во вре­мя во­енных дей­ст­вий в Ко­со­во в 1998-1999 годов, со­про­во­ж­дав­ших­ся ис­хо­дом сна­ча­ла ал­бан­ско­го, а за­тем сербского на­се­ле­ния (в 1999 году раз­ру­ше­на так называемая церковь Рай­ка, первая половины XIV века), и в хо­де бес­по­ряд­ков в мар­те 2004 года (ог­нём по­вре­ж­де­ны все средневековые фре­ски). Не­смот­ря на са­мо­про­воз­гла­ше­ние Рес­пуб­ли­ки Ко­со­во (2008 год), Призрен в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей Рес­пуб­ли­ки Сер­бия ос­та­ёт­ся цен­тром од­но­именного ок­ру­га сербского ав­то­ном­но­го края Ко­со­во и Ме­то­хия.

На ле­вом бе­ре­гу реки При­зрен­ска-Би­ст­ри­ца, на ска­ле, рас­по­ло­же­ны руи­ны кре­по­сти Ка­лая (воз­ве­де­на ви­зан­тий­ца­ми в XI веке, пе­ре­строе­на в XIV веке и в XVII веке). В пред­гор­ной час­ти со­хра­ни­лись: церк­ви Святого Спа­са (около 1330 года), Святого Ни­ко­лая (так называемая церковь Дра­го­сла­ва Ту­ти­ча; 1331-1332 годов, в обе­их фре­ски - 1330-1340-х годов), Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (Святой Не­де­ли; 1370-1371 годы; ал­тарь Аск­ле­пия середины III века), ру­и­ны церкви Апостола Пет­ра (XIV век); ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ге­ор­гия (1856-1887 годы, верх вос­ста­нов­лен в 2005-2007 годах) и церковь Святого Ге­оргия (так называемая церковь Ру­но­ви­ча, конец XV века), ме­чети Су­зи-Че­ле­би (1512 год) и Си­нан-па­ши (1615 год), ка­то­лическая церковь Не­ус­тан­ной по­мо­щи Де­вы Ма­рии (1870 год) и другие. На пра­вом бе­ре­гу: 5-гла­вая церковь Бо­го­ро­ди­цы Ле­виш­ка (1306-1307 годы, архитектор Ни­ко­ла; на фун­да­мен­те и ос­тат­ках ба­зи­ли­ки X-XI веков, пе­ре­ст­ро­ен­ной в начале XIII века; фре­ски - 1220-х годов и около 1310-1313 годов, мас­те­ра Ми­ха­ил Ас­т­ра­па и Ев­ти­хий из города Са­ло­ни­ки), вклю­чён­ная в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; ба­ни Ах­ме­та Шем­се­дин-бея (1498 год; с 1975 года Ар­хео­ло­гический му­зей), ме­четь Кук­ли-бея (1534 год), ми­на­рет ме­че­ти Ара­ста (XVI век); ан­самбль ме­че­ти, тюр­бе (мав­золея), мед­ре­се, библиотеки и бань Га­зи Мех­мет-па­ши (ме­ж­ду 1560 и 1574 годами). Сре­ди древних ар­хитектурных па­мят­ни­ков - Ста­рый мост (конец XV - начало XVI века; вос­ста­нов­лен в 1982 году), ис­то­рическая за­строй­ка XVIII-XIX веков. Университет (2006 год). Те­атральный Му­зей При­зрен­ской Ли­ги (1950-е годы). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь до­ку­мен­таль­ных филь­мов «До­ку­Фест» (с 2002 года).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг; главным образом оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, фи­нан­со­вые ус­лу­ги. Ве­ду­щая от­расль промышленности - пи­ще­вку­со­вая. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли про­дук­ции: аг­ро­про­мыш­лен­ные ком­па­нии «Abi & Elif 19» (пло­до­овощ­ные кон­сер­вы и со­усы) и «Ko­sovavera» (ви­на и креп­кие ал­ко­голь­ные на­пит­ки; село Ма­ла-Кру­ша). Пред­при­ятия др. от­рас­лей промышленности (ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­ми­че­ская и лёг­кая) на­хо­дят­ся в со­стоя­нии кри­зи­са и ре­ст­рук­ту­ри­за­ции. Призрен - тра­диционный центр кус­тар­ных про­мы­слов (из­де­лия из цвет­ных ме­тал­лов и дре­ве­си­ны, ков­ры, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния и другие).

Близ Призрен - руи­ны кре­по­сти Ви­ше­град (При­зре­нац; XII-XIV веков), монастырь Святого Ар­хан­ге­лов (1343-1352 годы, сохранились руи­ны), ка­мен­ный мост че­рез реку При­зрен­ска-Би­ст­ри­ца (XIV-XV веков), зда­ние ГЭС (1926-1928 годы, ны­не Му­зей элек­три­че­ст­ва); в селе Ко­ри­ша - руи­ны монастыря Преподобного Пет­ра Ко­риш­ско­го (ос­но­ван в первой половине XIII века; цер­ковь конца XIII - начала XIV веков, фраг­мен­ты фре­сок XIII-XIV веков), церк­вей XIV века.

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