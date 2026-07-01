ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ,

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ - процедура официального принятия одним государством решения об исполнении решения судебного органа другого государства.

Ре­ше­ния ино­стран­ных су­дов при­зна­ют­ся и ис­пол­ня­ют­ся в Российской Федерации в слу­ча­ях, ес­ли это пре­ду­смот­ре­но ме­ж­ду­народным до­го­во­ром Российской Фе­де­ра­ции. Для ис­пол­не­ния ре­ше­ния иностранного су­да пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся не­об­хо­ди­мость по­лу­че­ния эк­зе­к­ва­ту­ры - раз­ре­ше­ния ком­пе­тент­но­го су­да то­го го­су­дар­ст­ва, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го ис­пра­ши­ва­ет­ся ис­пол­не­ние. В прак­ти­ке Рос­сии по­ло­же­ния о при­зна­нии и при­ве­де­нии в ис­пол­не­ние иностранных су­деб­ных ре­ше­ний за­кре­п­ле­ны в до­го­во­рах о пра­во­вой по­мо­щи по гражданским де­лам и национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве. В рам­ках СНГ дей­ст­ву­ет мно­го­сто­рон­няя Кон­вен­ция о пра­во­вой по­мо­щи и пра­во­вых от­но­ше­ни­ях по гра­ж­дан­ским, се­мей­ным и уго­лов­ным де­лам 1993 года и Со­гла­ше­ние о по­ряд­ке раз­ре­ше­ния спо­ров, свя­зан­ных с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем хо­зяй­ст­вен­ной дея­тель­но­сти 1992 года. Российской Федерации за­клю­чи­ла дву­сто­рон­ние до­го­во­ры о пра­во­вой по­мо­щи бо­лее чем с 50 стра­на­ми.

В стра­нах Западной Ев­ро­пы дей­ст­ву­ют Брюс­сель­ская кон­вен­ция по воп­ро­сам юри­с­дик­ции и при­ну­дительного ис­пол­не­ния су­деб­ных ре­ше­ний в от­но­ше­нии гра­ж­дан­ских и ком­мер­че­ских спо­ров 1968 года и Кон­вен­ция о юрис­дик­ции и при­ве­де­нии в ис­пол­не­ние су­деб­ных ре­ше­ний по гра­ж­дан­ским и ком­мер­че­ским де­лам 1988 года. Во­про­сы при­зна­ния и ис­пол­не­ния ре­ше­ний иностранных су­дов так­же пре­ду­смот­ре­ны в ме­ж­ду­народных кон­вен­ци­ях по специальным во­про­сам (например, в Кон­вен­ции о юрис­дик­ции, при­ме­ни­мом пра­ве , при­зна­нии, ис­пол­не­нии и со­труд­ни­че­ст­ве в от­но­ше­нии ро­ди­тель­ской от­вет­ст­вен­но­сти и мер по за­щи­те де­тей 1996 года). В ЕС дей­ст­ву­ет Рег­ла­мент о юрис­дик­ции, при­зна­нии и при­ве­де­нии в ис­пол­не­ние су­деб­ных ре­ше­ний по гра­ж­дан­ским и тор­го­вым де­лам 2000 года. В Ве­ли­ко­бри­та­нии иностранные су­деб­ные ре­ше­ния мо­гут быть ис­пол­не­ны как по об­ще­му пра­ву, так и на ос­но­ва­нии специальных за­ко­нов.

В со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народными кон­вен­ция­ми и дву­сто­рон­ни­ми со­гла­ше­ния­ми ка­ж­дая до­го­ва­ри­ваю­щая­ся сто­ро­на при­зна­ёт и ис­пол­ня­ет вы­не­сен­ные на тер­ри­то­рии др. до­го­ва­ри­ваю­щих­ся сто­рон ре­ше­ния уч­ре­ж­де­ний юс­ти­ции по гражданским и се­мей­ным де­лам, ре­ше­ния су­дов по уго­лов­ным де­лам (ча­ще все­го о воз­ме­ще­нии ущер­ба). Хо­да­тай­ст­во о при­зна­нии и раз­ре­ше­нии при­ну­дительного ис­пол­не­ния ре­ше­ний иностранных су­дов рас­смат­ри­ва­ет­ся су­да­ми до­го­ва­ри­ваю­щей­ся сто­ро­ны, на тер­ри­то­рии ко­то­рой долж­но быть осу­ще­ст­в­ле­но при­ну­дительное ис­пол­не­ние. Суд, рас­смат­ри­ваю­щий хо­да­тай­ст­во о при­зна­нии и раз­ре­ше­нии при­ну­дительного ис­пол­не­ния ре­ше­ния, ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся ус­та­нов­ле­ни­ем то­го, что ус­ло­вия, пре­ду­смот­рен­ные в со­от­вет­ст­вую­щей Кон­вен­ции или дву­сто­рон­нем со­гла­ше­нии, со­блю­де­ны. По­ря­док при­ну­дительного ис­пол­не­ния оп­ре­де­ля­ет­ся по за­ко­но­да­тель­ст­ву до­го­ва­ри­ваю­щей­ся сто­ро­ны, на тер­ри­то­рии ко­то­рой это ис­пол­не­ние долж­но быть осу­ще­ст­в­ле­но.

От­каз в при­зна­нии и ис­пол­не­нии ре­ше­ний мо­жет иметь ме­сто в том слу­чае, ес­ли со­от­вет­ст­вую­щее ре­ше­ние не всту­пи­ло в си­лу; от­вет­чик не при­нял уча­стия в про­цес­се вслед­ст­вие то­го, что ему или его упол­но­мо­чен­но­му не был свое­вре­мен­но и над­ле­жа­ще вру­чён вы­зов в суд; от­сут­ст­ву­ет до­ку­мент, под­твер­ждаю­щий со­гла­ше­ние сто­рон по де­лу до­го­вор­ной под­суд­но­сти; ис­тёк срок дав­но­сти при­ну­дит. ис­пол­не­ния.

По­ря­док при­зна­ния и ис­пол­не­ния ре­ше­ний ком­мер­че­ских ар­бит­ра­жей оп­ре­де­ля­ет­ся уни­вер­саль­ны­ми, ре­гио­наль­ны­ми до­го­во­ра­ми, дву­сто­рон­ни­ми со­гла­ше­ния­ми и национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом. Со­глас­но Кон­вен­ции ООН о при­зна­нии и при­ве­де­нии в ис­пол­не­ние ино­стран­ных ар­бит­раж­ных ре­ше­ний 1958 года, ка­ж­дое го­су­дар­ст­во-уча­ст­ник при­зна­ёт ар­бит­раж­ные ре­ше­ния как обя­за­тель­ные и при­водит их в ис­пол­не­ние в со­от­вет­ст­вии с про­цес­су­аль­ны­ми нор­ма­ми той тер­ри­то­рии, где ис­пра­ши­ва­ют­ся при­зна­ние и при­ве­де­ние в ис­пол­не­ние. При по­да­че при­ла­га­ют­ся за­ве­рен­ное под­лин­ное ар­бит­раж­ное ре­ше­ние или долж­ным об­ра­зом за­ве­рен­ная ко­пия, под­лин­ное со­гла­ше­ние о пе­ре­да­че спо­ра или его за­ве­рен­ная ко­пия (в Российской Федерации - за­ве­рен­ный пе­ре­вод этих до­ку­мен­тов на русский язык).

В при­зна­нии и при­ве­де­нии в ис­пол­не­ние ар­бит­раж­но­го ре­ше­ния мо­жет быть от­ка­за­но в основном в двух слу­ча­ях: объ­ект спо­ра не мо­жет быть пред­ме­том ар­битраж­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва по за­ко­нам стра­ны, в ко­то­рой ис­пра­ши­ва­ет­ся при­зна­ние и при­ве­де­ние в ис­пол­не­ние это­го ре­ше­ния, или при­зна­ние и при­ве­де­ние в ис­пол­не­ние это­го ре­ше­ния про­ти­во­ре­чит пуб­лич­но­му по­ряд­ку (смотрите Ого­вор­ка о пуб­лич­ном по­ряд­ке) этой стра­ны.

В Российской Федерации ар­бит­раж­ное ре­ше­ние, не­за­ви­си­мо от то­го, в ка­кой стра­не оно бы­ло вы­не­се­но, при­зна­ёт­ся обя­за­тель­ным и при по­да­че в ком­пе­тент­ный суд письменного хо­да­тай­ст­ва при­во­дит­ся в ис­пол­не­ние. Во­прос ре­ше­ния иностранного ар­бит­ра­жа рас­смат­ри­ва­ет­ся по хо­да­тай­ст­ву взы­ска­те­ля Вер­хов­ным су­дом субъ­ек­та Фе­де­ра­ции по мес­ту жи­тель­ст­ва (или мес­та на­хо­ж­де­ния) долж­ни­ка, а ес­ли долж­ник не име­ет мес­та жи­тель­ст­ва (или мес­та на­хо­ж­де­ния) в Российской Федерации ли­бо ме­сто на­хо­ж­де­ния не­из­вест­но - по мес­ту на­хо­ж­де­ния его иму­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)