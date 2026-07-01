ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ,
ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖЕЙ - процедура официального принятия одним государством решения об исполнении решения судебного органа другого государства.
Решения иностранных судов признаются и исполняются в Российской Федерации в случаях, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. Для исполнения решения иностранного суда предусматривается необходимость получения экзекватуры - разрешения компетентного суда того государства, на территории которого испрашивается исполнение. В практике России положения о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений закреплены в договорах о правовой помощи по гражданским делам и национальном законодательстве. В рамках СНГ действует многосторонняя Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 года. Российской Федерации заключила двусторонние договоры о правовой помощи более чем с 50 странами.
В странах Западной Европы действуют Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров 1968 года и Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам 1988 года. Вопросы признания и исполнения решений иностранных судов также предусмотрены в международных конвенциях по специальным вопросам (например, в Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года). В ЕС действует Регламент о юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам 2000 года. В Великобритании иностранные судебные решения могут быть исполнены как по общему праву, так и на основании специальных законов.
В соответствии с международными конвенциями и двусторонними соглашениями каждая договаривающаяся сторона признаёт и исполняет вынесенные на территории др. договаривающихся сторон решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, решения судов по уголовным делам (чаще всего о возмещении ущерба). Ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения решений иностранных судов рассматривается судами договаривающейся стороны, на территории которой должно быть осуществлено принудительное исполнение. Суд, рассматривающий ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения решения, ограничивается установлением того, что условия, предусмотренные в соответствующей Конвенции или двустороннем соглашении, соблюдены. Порядок принудительного исполнения определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой это исполнение должно быть осуществлено.
Отказ в признании и исполнении решений может иметь место в том случае, если соответствующее решение не вступило в силу; ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его уполномоченному не был своевременно и надлежаще вручён вызов в суд; отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу договорной подсудности; истёк срок давности принудит. исполнения.
Порядок признания и исполнения решений коммерческих арбитражей определяется универсальными, региональными договорами, двусторонними соглашениями и национальным законодательством. Согласно Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, каждое государство-участник признаёт арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашиваются признание и приведение в исполнение. При подаче прилагаются заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом заверенная копия, подлинное соглашение о передаче спора или его заверенная копия (в Российской Федерации - заверенный перевод этих документов на русский язык).
В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано в основном в двух случаях: объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, или признание и приведение в исполнение этого решения противоречит публичному порядку (смотрите Оговорка о публичном порядке) этой страны.
В Российской Федерации арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признаётся обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение. Вопрос решения иностранного арбитража рассматривается по ходатайству взыскателя Верховным судом субъекта Федерации по месту жительства (или места нахождения) должника, а если должник не имеет места жительства (или места нахождения) в Российской Федерации либо место нахождения неизвестно - по месту нахождения его имущества.