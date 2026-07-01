ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА,

ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА - процедура официального подтверждения документов, выдаваемых в одном государстве властями другого государства .

В Российской Федерации по­ря­док ле­га­ли­за­ции до­ку­мен­тов сле­дую­щий: вна­ча­ле не­об­хо­ди­мо ле­га­ли­зо­вать до­ку­мент в Министерстве юс­ти­ции , за­тем в Министерстве иностранных дел Рос­сии и, на­ко­нец, прой­ти про­цесс кон­суль­ской ле­га­ли­за­ции, ко­то­рая про­во­дит­ся ли­бо на тер­ри­то­рии стра­ны, при­ни­маю­щей до­ку­мент, ли­бо в кон­суль­ст­ве Российской Федерации.

Но­та­ри­аль­ная ко­пия до­ку­мен­та (вме­сте с пе­ре­во­дом и удо­сто­ве­ре­ни­ем под­пи­си пе­ре­вод­чи­ка) удо­сто­ве­ря­ет­ся Мин­юс­том Рос­сии и Кон­суль­ским департаментом МИД Рос­сии.

Про­це­ду­ра ле­га­ли­за­ции зна­чи­тель­но уп­ро­ща­ет­ся в слу­чае пред­став­ле­ния на до­ку­мен­те апо­сти­ля - штам­па при­ня­то­го об­раз­ца.

Ком­мерческие до­ку­мен­ты не удо­сто­ве­ря­ют­ся апо­сти­лем. В от­но­ше­нии них не тре­бу­ет­ся и кон­суль­ская ле­га­ли­за­ция .

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