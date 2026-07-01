ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА,
ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА - процедура официального подтверждения документов, выдаваемых в одном государстве властями другого государства.
В Российской Федерации порядок легализации документов следующий: вначале необходимо легализовать документ в Министерстве юстиции, затем в Министерстве иностранных дел России и, наконец, пройти процесс консульской легализации, которая проводится либо на территории страны, принимающей документ, либо в консульстве Российской Федерации.
Нотариальная копия документа (вместе с переводом и удостоверением подписи переводчика) удостоверяется Минюстом России и Консульским департаментом МИД России.
Процедура легализации значительно упрощается в случае представления на документе апостиля - штампа принятого образца.
Коммерческие документы не удостоверяются апостилем. В отношении них не требуется и консульская легализация.