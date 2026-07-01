ПРИЮТИНО

ПРИЮТИНО - дворянская усадьба в России, в черте г. Всеволожск Ленинградской области.

Ос­но­ва­на в 1795 году А.Н. Оле­ни­ным . Ав­тор ар­хитектурного про­ек­та не­из­вес­тен, но в об­ли­ке усадь­бы не­со­мнен­но влия­ние ма­не­ры Н.А. Льво­ва.

Уса­деб­ный дом стро­ил­ся по­этап­но, к 1820-м годам при­об­рёл окон­чательный об­лик. В середине 1820-х годов на­про­тив не­го был воз­ве­дён иден­тич­ный двух­этаж­ный гос­те­вой фли­гель. В ком­плекс по­стро­ек во­шли пар­ко­вые и слу­жеб­ные строе­ния: люд­ская, кух­ня-пра­чеч­ная, хлеб­ный ам­бар, ри­га, фрук­то­вая и цве­точ­ная оран­же­реи, гос­под­ская и люд­ская ба­ни, птич­ная, куз­ни­ца, мо­лоч­ная в ви­де ро­тон­ды с пор­ти­ком , вин­ный по­греб, ко­нюш­ня, скот­ный двор. Боль­шин­ст­во строе­ний вы­пол­не­но из кир­пи­ча, про­из­во­див­ше­го­ся на уса­деб­ном за­во­де. Яд­ро уса­деб­но­го ком­плек­са раз­ме­ще­но в английском пар­ке с пру­дом, об­разо­вав­шим­ся в ре­зуль­та­те уст­рой­ст­ва пло­ти­ны на реке Лу­бья. В пар­ке бы­ли ус­та­нов­ле­ны сол­неч­ные ча­сы на гра­нит­ном пье­де­ста­ле, а в 1813 году со­ору­жён ке­но­таф в па­мять о по­гиб­шем в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года сы­не А.Н. и Е.М. Оле­ни­ных Ни­ко­лае.

Бла­го­да­ря хо­зяи­ну Приютино ста­ло ме­стом при­тя­же­ния многих по­этов, пи­са­те­лей, ху­дож­ни­ков, му­зы­кан­тов и ак­тё­ров конца XVIII - первой половины XIX веков. Здесь бы­ва­ли Г.Р. Дер­жа­вин и Н.М. Ка­рам­зин, В.А. Жу­ков­ский , князь П.А. Вя­зем­ский и А. Миц­ке­вич, О.А. Ки­прен­ский и граф Ф.П. Тол­стой, К.П. Брюл­лов и А.П.Брюл­лов, князь Г.Г. Га­га­рин и Ф.Г. Солн­цев, А.Н. Вер­стов­ский и А.Ф. Львов, М.И. Глин­ка и А.А. Аля­бь­ев, В.А. и А.М. Ка­ра­ты­ги­ны и другие. В чис­ле бли­жай­ших дру­зей до­ма бы­ли И.А. Кры­лов и Н.И. Гне­дич. В 1828 году по­сто­ян­ным гос­тем в Приютино стал А.С. Пуш­кин, ув­ле­чён­ный младшей до­че­рью Оле­ни­ных Ан­ной и по­свя­тив­ший ей несколько сти­хо­тво­ре­ний, ко­то­рые при­ня­то объ­е­ди­нять в «оле­нин­ский цикл».

По­сле смер­ти же­ны в ию­ле 1838 года, со­глас­но её во­ле, А.Н. Оле­нин пред­при­нял под­го­то­вительные ша­ги к про­да­же усадь­бы: со­ста­вил её опи­са­ние и за­ка­зал ви­ды и пла­ны всех уса­деб­ных по­стро­ек (вы­пол­нены, ве­ро­ят­нее все­го, в АХ под руководством А.П. Брюл­ло­ва; впо­след­ст­вии ста­ли ос­но­вой всех рес­тав­рационных про­ек­тов). В середине XIX - начале XX веках Приютино не­од­но­крат­но ме­ня­ло вла­дель­цев. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, в 1941-1942 годах, близ Приютино по­стро­ен аэ­ро­дром для са­мо­лё­тов Балтийского фло­та, че­рез Приютино про­хо­ди­ла трас­са До­ро­ги жиз­ни.

В 1960 году Приютино объ­яв­ле­но па­мят­ни­ком ис­то­рии и куль­ту­ры рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния. В 1969 году при­ня­то ре­ше­ние раз­мес­тить в Приютино Все­во­лож­ский крае­ведческий му­зей и на­ча­лось его воз­ро­ж­де­ние. В 1974 году от­крыт литературно-ху­дожественный Му­зей-усадь­ба Приютино В 1978-1990 годах му­зей был за­крыт на рес­тав­ра­цию, вос­ста­нов­ле­ны уса­деб­ный дом, куз­ни­ца и мо­лоч­ная.

Му­зей­ный фонд (свыше 10 тысяч единиц хранения) вклю­ча­ет про­из­ве­де­ния изо­бра­зительного искусства (ра­бо­ты А.Г. Вар­не­ка, И. Ром­бау­е­ра, Б. Ми­туа­ра, А.О. Де­зар­но, ак­ва­ре­ли и ри­сун­ки П.В. Ба­си­на, Силь­вест­ра Ф. Щед­ри­на, А.П. и К.П. Брюл­ло­вых, О.А. Ки­прен­ско­го, В.А. Жу­ков­ско­го, М.И. Те­ре­бе­нё­ва, П.А. Оле­ни­на и др.), кол­лек­ции де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (в том числе ху­дожественного стек­ла, фар­фо­ра, ме­тал­ла, ме­бе­ли, пред­ме­тов дво­рян­ско­го бы­та XIX века), до­ку­мен­ты и ме­мо­ри­аль­ные ве­щи се­мьи А.Н. Оле­ни­на и его потом­ков, мно­го­численные фо­то­гра­фии пред­ста­ви­те­лей ро­да Оле­ни­ных второй половины XIX - первой половины XX веков.

С 2006 года в на­ча­ле ию­ня в Приютино еже­год­но про­хо­дит Оле­нин­ский фес­ти­валь национальных куль­тур.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)