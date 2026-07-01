ПРИЮТИНО
ПРИЮТИНО - дворянская усадьба в России, в черте г. Всеволожск Ленинградской области.
Основана в 1795 году А.Н. Олениным. Автор архитектурного проекта неизвестен, но в облике усадьбы несомненно влияние манеры Н.А. Львова.
Усадебный дом строился поэтапно, к 1820-м годам приобрёл окончательный облик. В середине 1820-х годов напротив него был возведён идентичный двухэтажный гостевой флигель. В комплекс построек вошли парковые и служебные строения: людская, кухня-прачечная, хлебный амбар, рига, фруктовая и цветочная оранжереи, господская и людская бани, птичная, кузница, молочная в виде ротонды с портиком, винный погреб, конюшня, скотный двор. Большинство строений выполнено из кирпича, производившегося на усадебном заводе. Ядро усадебного комплекса размещено в английском парке с прудом, образовавшимся в результате устройства плотины на реке Лубья. В парке были установлены солнечные часы на гранитном пьедестале, а в 1813 году сооружён кенотаф в память о погибшем в Бородинском сражении 1812 года сыне А.Н. и Е.М. Олениных Николае.
Благодаря хозяину Приютино стало местом притяжения многих поэтов, писателей, художников, музыкантов и актёров конца XVIII - первой половины XIX веков. Здесь бывали Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, князь П.А. Вяземский и А. Мицкевич, О.А. Кипренский и граф Ф.П. Толстой, К.П. Брюллов и А.П.Брюллов, князь Г.Г. Гагарин и Ф.Г. Солнцев, А.Н. Верстовский и А.Ф. Львов, М.И. Глинка и А.А. Алябьев, В.А. и А.М. Каратыгины и другие. В числе ближайших друзей дома были И.А. Крылов и Н.И. Гнедич. В 1828 году постоянным гостем в Приютино стал А.С. Пушкин, увлечённый младшей дочерью Олениных Анной и посвятивший ей несколько стихотворений, которые принято объединять в «оленинский цикл».
После смерти жены в июле 1838 года, согласно её воле, А.Н. Оленин предпринял подготовительные шаги к продаже усадьбы: составил её описание и заказал виды и планы всех усадебных построек (выполнены, вероятнее всего, в АХ под руководством А.П. Брюллова; впоследствии стали основой всех реставрационных проектов). В середине XIX - начале XX веках Приютино неоднократно меняло владельцев. Во время Великой Отечественной войны, в 1941-1942 годах, близ Приютино построен аэродром для самолётов Балтийского флота, через Приютино проходила трасса Дороги жизни.
В 1960 году Приютино объявлено памятником истории и культуры республиканского значения. В 1969 году принято решение разместить в Приютино Всеволожский краеведческий музей и началось его возрождение. В 1974 году открыт литературно-художественный Музей-усадьба Приютино В 1978-1990 годах музей был закрыт на реставрацию, восстановлены усадебный дом, кузница и молочная.
Музейный фонд (свыше 10 тысяч единиц хранения) включает произведения изобразительного искусства (работы А.Г. Варнека, И. Ромбауера, Б. Митуара, А.О. Дезарно, акварели и рисунки П.В. Басина, Сильвестра Ф. Щедрина, А.П. и К.П. Брюлловых, О.А. Кипренского, В.А. Жуковского, М.И. Теребенёва, П.А. Оленина и др.), коллекции декоративно-прикладного искусства (в том числе художественного стекла, фарфора, металла, мебели, предметов дворянского быта XIX века), документы и мемориальные вещи семьи А.Н. Оленина и его потомков, многочисленные фотографии представителей рода Олениных второй половины XIX - первой половины XX веков.
С 2006 года в начале июня в Приютино ежегодно проходит Оленинский фестиваль национальных культур.