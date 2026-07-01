ПРИВОЛЖСК

ПРИВОЛЖСК - город в России, в Ивановской области , центр Приволжского района.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся около 1485-1486 годов как село Яколь­ское (Яколь­ское Боль­шое; позд­нее Яковль­ское, Яков­лев­ское) в де­ло­вой гра­мо­те сы­но­вей боя­ри­на С.Ф. Са­бу­ро­ва Пеш­ка (из ро­да Са­бу­ро­вых) о раз­де­ле от­цов­ской вот­чи­ны.

Во­ло­ст­ной центр Кост­ром­ско­го уезда Московской губернии (1775-1778 годы), Не­рехт­ско­го уезда Ко­ст­ром­ской губернии. (1778-1918 годы; до 1796 года - Ко­ст­ром­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Се­ред­ско­го уезда Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии (1818-1829 годы).

С XVIII века круп­ный центр по­лот­ня­но­го про­изводства. В 1925 году се­ло пре­об­ра­зо­ва­но в ра­бо­чий поселок Яков­лев­ское. С 1938 года го­род Приволжск - Рай­он­ный центр Ива­нов­ской области (1946-1963 годы, с 1983 года), в 1963-1983 годах в со­ста­ве Фур­ма­нов­ско­го района.

Центр го­ро­да со­хра­нил ис­то­рический об­лик с ма­ло­этаж­ной за­строй­кой и ком­по­зиционным цен­тром - кир­пич­ной бес­столп­ной 5-гла­вой церковью Святого Ни­ко­лая в сти­ле ко­стром­ско­го ба­рок­ко (1779 год; ны­не со­бор ос­но­ван­но­го в 1998 году Свя­то-Ни­коль­ско­го жен­ско­го монастыря). Со­хра­ни­лись ку­печеские до­ма конца XIX - начала XX веков, фа­са­ды не­ред­ко с узор­ча­той клад­кой в ду­хе эк­лек­тиз­ма (в том числе дом братьев Оси­по­вых, 1894 год), а так­же тор­го­вые ря­ды (вторая половина XIX века), Народный дом (1935-1937 годы, архитектор А.И. Па­нов; ны­не Дво­рец куль­ту­ры «Тек­стиль­щик») и другие. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (от­крыт в 1999 году). Про­изводство тек­стиль­ной и швей­ной про­дук­ции (льня­ные ска­тер­ти, по­ло­тен­ца; спец­оде­ж­да и другие); юве­лир­ных из­де­лий (из дра­го­цен­ных ме­тал­лов).

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