ПРИВОЛЖСК
ПРИВОЛЖСК - город в России, в Ивановской области, центр Приволжского района.
Впервые упоминается около 1485-1486 годов как село Якольское (Якольское Большое; позднее Яковльское, Яковлевское) в деловой грамоте сыновей боярина С.Ф. Сабурова Пешка (из рода Сабуровых) о разделе отцовской вотчины.
Волостной центр Костромского уезда Московской губернии (1775-1778 годы), Нерехтского уезда Костромской губернии. (1778-1918 годы; до 1796 года - Костромское наместничество), Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии (1818-1829 годы).
С XVIII века крупный центр полотняного производства. В 1925 году село преобразовано в рабочий поселок Яковлевское. С 1938 года город Приволжск - Районный центр Ивановской области (1946-1963 годы, с 1983 года), в 1963-1983 годах в составе Фурмановского района.
Центр города сохранил исторический облик с малоэтажной застройкой и композиционным центром - кирпичной бесстолпной 5-главой церковью Святого Николая в стиле костромского барокко (1779 год; ныне собор основанного в 1998 году Свято-Никольского женского монастыря). Сохранились купеческие дома конца XIX - начала XX веков, фасады нередко с узорчатой кладкой в духе эклектизма (в том числе дом братьев Осиповых, 1894 год), а также торговые ряды (вторая половина XIX века), Народный дом (1935-1937 годы, архитектор А.И. Панов; ныне Дворец культуры «Текстильщик») и другие. Историко-краеведческий музей (открыт в 1999 году). Производство текстильной и швейной продукции (льняные скатерти, полотенца; спецодежда и другие); ювелирных изделий (из драгоценных металлов).