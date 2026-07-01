В закладки
ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ
ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ - одно из названий Царства Польского в составе Российской империи, употреблявшееся во второй половине XIX - начале XX веках.
Появление и бытование этого названия связаны с постепенной ликвидацией внутренней автономии и особых центральных государственных учреждений Царства Польского, приближением системы управления им к общероссийской после подавления Польского восстания 1863-1864 годов.
С конца 1860-х годов изредка использовалось в официальных документах и законодательных актах.
Вышло из употребления после восстановления независимости Польши в 1918 году.
48