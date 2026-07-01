ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ

ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ - одно из названий Царства Польского в составе Российской империи, употреблявшееся во второй половине XIX - начале XX веках.

По­яв­ле­ние и бы­то­ва­ние это­го на­зва­ния свя­за­ны с по­сте­пен­ной ли­к­ви­да­ци­ей внутренней ав­то­но­мии и осо­бых центральных государственных уч­ре­ж­де­ний Цар­ст­ва Поль­ско­го, при­бли­же­ни­ем сис­те­мы управ­ле­ния им к об­ще­рос­сий­ской по­сле по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов.

С конца 1860-х годов из­ред­ка ис­поль­зо­ва­лось в официальных до­ку­мен­тах и за­ко­но­дательных ак­тах.

Вы­шло из упот­реб­ле­ния по­сле вос­ста­нов­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти Поль­ши в 1918 году.

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