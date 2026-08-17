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ПРИВИЛЕГИЯ УНИИ
ПРИВИЛЕГИЯ УНИИ - соглашение 1287 года между арагонским королём Альфонсо III (1285- 1291 годы) и так называемой Унией (представителями знати и городов).
Развивала положения Генеральной привилегии, утверждённой в 1283 году Педро III. Привилегия Унии запрещала королю преследовать дворян и горожан без санкции хустисьи (судьи, рассматривавшего жалобы на действия властей) и кортесов, обязала его сдать Унии ряд крепостей, предусматривала право знати и городов на неподчинение монарху, вплоть до его свержения.
Привилегия Унии отменена в 1348 году Педро IV Церемонным.
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