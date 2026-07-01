ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ГОСУДАРСТВ
ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ГОСУДАРСТВ - в международном праве предоставление льгот или преимуществ с целью максимально полного обеспечения прав государств, реализации их законных интересов и стимулирования правомерного поведения.
Виды и объём привилегий и иммунитетов государств определяются универсальными или региональными договорами, а также двусторонними соглашениями. Например, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, аккредитующее дипломатическое представительство государство освобождается от всех государственных, муниципальных налогов, сборов и пошлин в отношении помещений представительства, собственных или наёмных, кроме таких налогов, сборов и пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года содержит нормы о преимуществах, привилегиях и иммунитетах консульских учреждений, штатных консульских должностных лиц и других работников (например, неприкосновенность помещений, освобождение от налогов, неприкосновенность архива и документов, свобода сношений, в отношении социального обеспечения, освобождение от получения разрешения на работу, освобождение от таможенных пошлин и досмотров и так далее). Согласно Конвенции о специальных миссиях 1969 года, примерно такими же привилегиями обладают специальные миссии.
Иммунитет государства базируется на принципе par in parem non habet imperium - равный над равным не имеет власти. В основе принципа государственного иммунитета лежит общепризнанный принцип суверенного равенства государств. В международном праве сложились две основные доктрины концепции государственного иммунитета: абсолютный и функциональный. Абсолютный иммунитет означает, что государство обладает иммунитетом как в случае действий публично-правового характера, так и при совершении действий частноправового характера. Иными словами, иммунитет распространяется на любую его деятельность, и государство всегда пользуется иммунитетом. Функциональный иммунитет государства означает иммунитет его в отношении некоторых действий, носящих публично-правовой характер, то есть касается действий государства как суверена, тогда как в частноправовых отношениях государство приравнивается к любому другому участнику правоотношения. Существует несколько видов иммунитетов: дипломатический, судебный, от предварительного обеспечения иска, от принудительного исполнения решений и другие
Так, юрисдикционный иммунитет определяется Конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года и Европейской конвенцией об иммунитете государств 1972 года. Государство пользуется иммунитетом в отношении себя и своей собственности, от юрисдикции судов другого государства. Однако государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства в отношении какого-либо вопроса или дела, если оно явно выразило согласие на осуществление этим судом юрисдикции в отношении такого вопроса или дела в силу международного соглашения, письменного контракта или заявления в суде или письменного сообщения в рамках конкретного разбирательства. Согласие государства на применение законодательства другие государства не должно пониматься как согласие на осуществление юрисдикции судами этого другого государства.
Государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства, если оно само возбудило разбирательство или приняло участие в разбирательстве существа дела или предприняло какое-либо иное действие по существу дела. Например, если государство заключает коммерческую сделку с иностранным физическим лицом или юридическим лицом и разногласия относительно этой коммерческой сделки подлежат юрисдикции суда другого государства, это государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве дела, возникшего из этой коммерческой сделки. Данное положение не применяется в случае коммерческой сделки между двумя государствами или если стороны коммерческой сделки явно договорились об ином.
Государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства иска, вытекающего из трудового договора между этим государством и физическим лицом относительно работы, которая была или должна была быть выполнена полностью или частично на территории этого др. государства.
Государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении рассмотрения дела в суде др. государства, касающегося установления любого права этого государства в отношении патента, промышленного образца, товарного знака, авторского права или любой другой формы интеллектуальной или промышленной собственности, пользующейся правовой защитой.
Иммунитет государства не может быть принят во внимание после вынесения судебного решения относительно обращения взыскания, ареста и исполнения решения в отношении собственности государства.
Объём дипломатического иммунитета определён в Венских конвенциях о дипломатических и консульских сношениях. Иммунитетом от юрисдикции государства пребывания обладают члены дипломатического персонала, консульские должностные лица и представители государств в специальных миссиях. В частности, имущество и транспортные средства представителей пользуются иммунитетом от любых видов реквизиций. Помещения посольства и консульства и их имущество, а также средства передвижения пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.