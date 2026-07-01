ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ГОСУДАРСТВ

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ГОСУДАРСТВ - в международном праве предоставление льгот или преимуществ с целью максимально полного обеспечения прав государств, реализации их законных интересов и стимулирования правомерного поведения.

Ви­ды и объ­ём привилегий и иммунитетов государств оп­ре­де­ля­ют­ся уни­вер­саль­ны­ми или ре­гио­наль­ны­ми до­го­во­ра­ми, а так­же дву­сто­рон­ни­ми со­гла­ше­ния­ми. Например, со­глас­но Вен­ской кон­вен­ции о ди­пло­ма­тических сно­ше­ни­ях 1961 года, ак­кре­ди­тую­щее ди­пло­ма­тическое пред­ста­ви­тель­ст­во го­су­дар­ст­во ос­во­бо­ж­да­ет­ся от всех государственных, му­ни­ци­паль­ных на­ло­гов, сбо­ров и по­шлин в от­но­ше­нии по­ме­ще­ний пред­ста­ви­тель­ст­ва, соб­ст­вен­ных или на­ём­ных, кро­ме та­ких на­ло­гов, сбо­ров и по­шлин , ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой пла­ту за кон­крет­ные ви­ды об­слу­жи­ва­ния. Вен­ская кон­вен­ция о кон­суль­ских сно­ше­ни­ях 1963 года со­дер­жит нор­мы о пре­иму­ще­ст­вах, при­ви­ле­ги­ях и им­му­ни­те­тах кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний, штат­ных кон­суль­ских долж­но­ст­ных лиц и других ра­бот­ни­ков (например, не­при­кос­но­вен­ность по­ме­ще­ний, ос­во­бо­ж­де­ние от на­ло­гов, не­при­кос­но­вен­ность ар­хи­ва и до­ку­мен­тов, сво­бо­да сно­ше­ний, в от­но­ше­нии со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, ос­во­бо­ж­де­ние от по­лу­че­ния раз­ре­ше­ния на ра­бо­ту, ос­во­бо­ж­де­ние от та­мо­жен­ных по­шлин и дос­мот­ров и так далее). Со­глас­но Кон­вен­ции о спе­ци­аль­ных мис­си­ях 1969 года, при­мер­но та­ки­ми же при­ви­ле­гия­ми об­ла­да­ют специальные мис­сии.

Им­му­ни­тет го­су­дар­ст­ва ба­зи­ру­ет­ся на прин­ци­пе par in parem non habet impe­ri­um - рав­ный над рав­ным не име­ет вла­сти. В ос­но­ве прин­ци­па государственного им­му­ни­те­та ле­жит об­ще­при­знан­ный прин­цип су­ве­рен­но­го ра­вен­ст­ва го­су­дарств. В ме­ж­ду­народном пра­ве сло­жи­лись две основные док­три­ны кон­цеп­ции государственного им­му­ни­те­та: аб­со­лют­ный и функ­цио­наль­ный. Аб­со­лют­ный им­му­ни­тет оз­на­ча­ет, что го­су­дар­ст­во об­ла­да­ет им­му­ни­те­том как в слу­чае дей­ст­вий пуб­лич­но-пра­во­во­го ха­рак­те­ра, так и при со­вер­ше­нии дей­ст­вий ча­ст­но­пра­во­во­го ха­рак­те­ра. Ины­ми сло­ва­ми, им­му­ни­тет рас­про­стра­ня­ет­ся на лю­бую его дея­тель­ность, и го­су­дар­ст­во все­гда поль­зу­ет­ся им­му­ни­те­том. Функ­цио­наль­ный им­му­ни­тет го­су­дар­ст­ва оз­на­ча­ет им­му­ни­тет его в от­но­ше­нии не­ко­то­рых дей­ст­вий, но­ся­щих пуб­лич­но-пра­во­вой ха­рак­тер, то есть ка­са­ет­ся дей­ст­вий го­су­дар­ст­ва как су­ве­ре­на, то­гда как в ча­ст­но­пра­во­вых от­но­ше­ни­ях го­су­дар­ст­во при­рав­ни­ва­ет­ся к лю­бо­му другому уча­ст­ни­ку пра­во­от­но­ше­ния . Су­ще­ст­ву­ет несколько ви­дов им­му­ни­те­тов: ди­пло­ма­тический, су­деб­ный, от пред­ва­ри­тель­но­го обес­пе­че­ния ис­ка, от при­ну­ди­тель­но­го ис­пол­не­ния ре­ше­ний и другие

Так, юрис­дик­ци­он­ный им­му­ни­тет оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­вен­ци­ей ООН о юрис­дик­ци­он­ных им­му­ни­те­тах го­су­дарств и их соб­ст­вен­но­сти 2004 года и Ев­ропейской кон­вен­ци­ей об им­му­ни­те­те го­су­дарств 1972 года. Го­су­дар­ст­во поль­зу­ет­ся им­му­ни­те­том в от­но­ше­нии се­бя и сво­ей соб­ст­вен­но­сти, от юрис­дик­ции су­дов другого го­су­дар­ст­ва. Од­на­ко го­су­дар­ст­во не мо­жет ссы­лать­ся на им­му­ни­тет от юрис­дик­ции при раз­би­ра­тель­ст­ве в су­де другого го­су­дар­ст­ва в от­но­ше­нии какого-либо во­про­са или де­ла, ес­ли оно яв­но вы­ра­зи­ло со­гла­сие на осу­ще­ст­в­ле­ние этим су­дом юрис­дик­ции в от­но­ше­нии та­ко­го во­про­са или де­ла в си­лу ме­ж­ду­народного со­гла­ше­ния, письменного кон­трак­та или за­яв­ле­ния в су­де или письменного со­об­ще­ния в рам­ках кон­крет­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва. Со­гла­сие го­су­дар­ст­ва на при­ме­не­ние за­ко­но­да­тель­ст­ва другие го­су­дар­ст­ва не долж­но по­ни­мать­ся как со­гла­сие на осу­ще­ст­в­ле­ние юрис­дик­ции су­да­ми это­го другого го­су­дар­ст­ва.

Го­су­дар­ст­во не мо­жет ссы­лать­ся на им­му­ни­тет от юрис­дик­ции при раз­би­ра­тель­ст­ве в су­де другого го­су­дар­ст­ва, ес­ли оно са­мо воз­бу­ди­ло раз­би­ра­тель­ст­во или при­ня­ло уча­стие в раз­би­ра­тель­ст­ве су­ще­ст­ва де­ла или пред­при­ня­ло какое-либо иное дей­ст­вие по су­ще­ст­ву де­ла. Например, ес­ли го­су­дар­ст­во за­клю­ча­ет ком­мерческую сдел­ку с иностранным фи­зическим ли­цом или юри­дическим ли­цом и раз­но­гла­сия от­но­си­тель­но этой ком­мерческой сдел­ки под­ле­жат юрис­дик­ции су­да другого го­су­дар­ст­ва, это го­су­дар­ст­во не мо­жет ссы­лать­ся на им­му­ни­тет от юрис­дик­ции при раз­би­ра­тель­ст­ве де­ла, воз­ник­ше­го из этой ком­мерческой сдел­ки. Дан­ное по­ло­же­ние не при­ме­ня­ет­ся в слу­чае ком­мерческой сдел­ки ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми или ес­ли сто­ро­ны ком­мерческой сдел­ки яв­но до­го­во­ри­лись об ином.

Го­су­дар­ст­во не мо­жет ссы­лать­ся на им­му­ни­тет от юрис­дик­ции при раз­би­ра­тель­ст­ве в су­де другого го­су­дар­ст­ва ис­ка, вы­те­каю­ще­го из тру­до­во­го до­го­во­ра ме­ж­ду этим го­су­дар­ст­вом и фи­зическим ли­цом от­но­си­тель­но ра­бо­ты, ко­то­рая бы­ла или долж­на бы­ла быть вы­пол­не­на пол­но­стью или час­тич­но на тер­ри­то­рии это­го др. го­су­дар­ст­ва.

Го­су­дар­ст­во не мо­жет ссы­лать­ся на им­му­ни­тет от юрис­дик­ции в от­но­ше­нии рас­смот­ре­ния де­ла в су­де др. го­су­дар­ст­ва, ка­саю­ще­го­ся ус­та­нов­ле­ния лю­бо­го пра­ва это­го го­су­дар­ст­ва в от­но­ше­нии па­тен­та, промышленного об­раз­ца, то­вар­но­го зна­ка, ав­тор­ско­го пра­ва или лю­бой другой фор­мы ин­тел­лек­ту­аль­ной или промышленной соб­ст­вен­но­сти, поль­зую­щей­ся пра­во­вой за­щи­той.

Им­му­ни­тет го­су­дар­ст­ва не мо­жет быть при­нят во вни­ма­ние по­сле вы­не­се­ния су­деб­но­го ре­ше­ния от­но­си­тель­но об­ра­ще­ния взы­ска­ния, аре­ста и ис­пол­не­ния ре­ше­ния в от­но­ше­нии соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва.

Объ­ём ди­пло­ма­ти­че­ско­го им­му­ни­те­та оп­ре­де­лён в Вен­ских кон­вен­ци­ях о ди­пло­ма­тических и кон­суль­ских сно­ше­ни­ях. Им­му­ни­те­том от юрис­дик­ции го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния об­ла­да­ют чле­ны ди­пло­ма­тического пер­со­на­ла, кон­суль­ские долж­но­ст­ные ли­ца и пред­ста­ви­те­ли го­су­дарств в специальных мис­си­ях. В ча­ст­но­сти, иму­ще­ст­во и транс­порт­ные сред­ст­ва пред­ста­ви­те­лей поль­зу­ют­ся им­му­ни­те­том от лю­бых ви­дов ре­к­ви­зи­ций. По­ме­ще­ния по­соль­ст­ва и кон­суль­ст­ва и их иму­ще­ст­во, а так­же сред­ст­ва пе­ре­дви­же­ния поль­зу­ют­ся им­му­ни­те­том от обы­ска , ре­к­ви­зи­ции, аре­ста и ис­пол­ни­тель­ных дей­ст­вий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)