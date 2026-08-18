Приватизáция в России

Приватизáция в России — переход государственного и муниципального имущества в частную собственность в Российской Федерации (РФ). Возможность П. в СССР публично обсуждалась во время Перестройки . Тогда же началась «ползучая П.» — переход государственного имущества к организациям с возможностью негосударственного участия (первоначально формально государственным или кооперативным). Например, августе 1989 министерство газовой промышленности СССР было преобразовано в концерн «Газпром». В июне 1990 было создано АО «КамАЗ». После политической победы в РСФСР сторонников П. во главе с президентом Б. Н. Ельциным , 3 июля 1991 был принят закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», который предусматривал, что П. осуществляет Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом (Госимущество). В ноябре его возглавил А. Б. Чубайс, который подчинялся как председателю правительства и президенту Ельцину, так и руководителю экономического блока, заместителю председателя правительства, в июне — декабре 1992 — и. о. председателя правительства Е. Т. Гайдару . 29 декабря был принят указ Президента РФ «Основные положения программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год», а в июне 1992 — программа П., которые предусматривали, что малые предприятия распродаются на торгах (начались уже в апреле) или продаются членам трудовых коллективов, а средние и некоторые крупные превращаются в АО открытого типа и обменивают не менее 29 % уставного капитала на приватизационные чеки, предоставляемые каждому гражданину РФ. Чековые («ваучерные») аукционы начались в декабре. Поскольку за 1 чек нельзя было получить в собственность конкретный материальный ресурс, большинство граждан продавали чеки или сдавали их в инвестиционные фонды, которые не могли контролировать. Крупные пакеты оказались в руках обладателей финансовых капиталов. В 1993 было приватизировано 42,9 тыс. предприятий, за что было выручено 450 млрд руб. и 46 млн чеков. К концу чекового этапа 1 июля 1994 большинство государственных предприятий превратилось в АО, но государство сохраняло в них контрольные пакеты акций. В 1995 государство провело «залоговые аукционы», когда частные финансовые структуры предоставили государству кредиты под залог государственных пакетов акций крупных добывающих производств (таких как «Норникель»). Государство получило 1 трлн руб. Кредиты не были возвращены, предприятия перешли в собственность кредиторов, возникли крупные частные финансово-­промышленные группы. В 1996 доля государственного сектора в ВВП составила 23 %. К 1998 было приватизировано 127 тыс. предприятий. Также проводилась массовая бесплатная П. жилья (в 1993 — 5,8 млн квартир), реорганизация колхозов и совхозов (включая раздел имущества между колхозниками и получение земельных паев). В дальнейшем П. продолжалась с целью как пополнения бюджета, так и децентрализации управления естественными монополиями (РАО ЕЭС, 2007). С 2002 производится П. земель сельскохозяйственного назначения. В XXI в. часть актов П. была расценена как хищение государственной собственности (дело «Башнефти»), происходила реприватизация и расширение государственного сектора другими методами. Доля госсектора в экономике РФ составляет около 33 %.

Лит. : Медведев Р. А. Чубайс и ваучер. Из истории российской приватизации. М., 1997; Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткоммунистической России 1991–1997. М., 1998; Волков В. В. Силовое предпринимательство: экономико-­социологический анализ. М., 2004; Подберезкин А. И., Стреляев С. П., Хохлов О. А., Ястребов Я. И. Секреты российской приватизации. М., 2004; Вилькобрисский М. Как делили Россию. История приватизации. СПб., 2012. А. В. Шубин .