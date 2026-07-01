ПРИТВОР
ПРИТВОР - небольшое входное помещение, примыкающее обычно к западной стороне христианского храма.
Предположительно от латинского praetorium – преторий.
Предназначался для оглашенных, иноверцев и других лиц, не имевших права входить внутрь главного помещения для молящихся, от которого притвор обычно отделялся стеной, аркой или колоннами. Известен с IV-VI веков (под названием нартекс, ν&oxia;αρθηξ ).
Функционально притвор можно соотнести с двором перед ветхозаветной скинией, композиционно - с пронаосом (смотрите в статье «Наос») в древне-греческих храмах.
В XII веке на Руси возник новый тип храма с тремя притворами (с севера, запада и юга). По церковному уставу в притворе совершаются литии во время всенощного бдения, повечерие, полунощница, панихиды по усопшим.