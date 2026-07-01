ПРИТВОР

ПРИТВОР - небольшое входное помещение, примыкающее обычно к западной стороне христианского храма.

Пред­по­ло­жи­тель­но от латинского prae­torium – пре­то­рий.

Пред­на­зна­чал­ся для ог­ла­шен­ных, ино­вер­цев и других лиц, не имев­ших пра­ва входить внутрь главного по­ме­ще­ния для мо­ля­щих­ся, от ко­то­ро­го притвор обыч­но от­де­лял­ся сте­ной, ар­кой или ко­лон­на­ми. Из­вес­тен с IV-VI веков (под названием нар­текс, ν&oxia;αρθηξ ).

Функ­цио­наль­но притвор мож­но со­от­не­сти с дво­ром пе­ред вет­хо­за­вет­ной ски­ни­ей, ком­по­зи­ци­он­но - с про­нао­сом (смотрите в статье «На­ос») в древне-греческих хра­мах.

В XII веке на Ру­си воз­ник но­вый тип хра­ма с тре­мя притворами (с се­ве­ра, за­па­да и юга). По цер­ков­но­му ус­та­ву в притворе со­вер­ша­ют­ся ли­тии во вре­мя все­нощ­но­го бде­ния, по­ве­че­рие, по­лу­нощ­ни­ца, па­ни­хи­ды по усоп­шим.

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