Притхвирáдж III Чаухáн

Притхвирáдж III Чаухáн (1166–1192(3)) — самый значимый правитель раджпутской кулы (клана) Чаухан (Огненная Линия), воспетый в эпосе. Ему посвящены историко-­героическая поэма «Притхвирадж-расо» Чанда Бардаи, поэма религиозного характера «Притхвирадж-­виджая», более поздний трактат «Алха-кханда» Чанделы Джаганики и др. Родителями П. III Ч. были Самешвара Чаухан из Аджмера и Карпурадеви, младшая дочь Анангапала из династии Томаров (некоторые источники это родство отвергают).

Последний из Томаров — Анангапал умер в 1151 без наследников. Его владения получил по законам престолонаследия Вишаладева Чаухан из Аджмера, дед П. III Ч. по линии отца. В 1177 П. III Ч. после смерти отца наследовал Аджмер и Дели одновременно. Его права на трон пытался оспорить, но безуспешно, двоюродный брат по отцовской линии Нагарджуна. Согласно эпосу, старшая дочь Анангапала была замужем за раджей Канауджа, и ее сын Джайчанд (Джайчандра) из рода Гахадавалов также отказался признать права П. III Ч. на Дели, что привело к междоусобной вой­не, ослабившей Сев. Индию. В этом противостоянии была и романтическая линия. П. III Ч. влюбился в дочь Джайчанда Саньогите и женился на ней, похитив у отца. Кроме того сказания приписывают П. III Ч. противостояние с такими родами, как Чанделы и Чаулукья.

Когда мусульманский военачальник Мухаммад Гури вторгся в раджпутские земли, согласно нескольким источникам, между его силами и вой­сками, собранными П. III Ч., состоялось две битвы на поле Тараин. В первой битве (1190 или 1191) П. III Ч. одержал победу, но во второй в 1193 потерпел сокрушительное поражение. Обстоятельства смерти П. III Ч. точно неизвестны. По одной из версий, П. III Ч. был взят в плен Мухаммедом Гури и убит при попытке поднять мятеж.

Лит. : Успенская Е. Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб., 2000 . Е. В. Смирнова.