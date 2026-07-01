ПРИТХВИНАРАЯН ШАХ
ПРИТХВИНАРАЯН ШАХ - правитель Непала.
В 1742 году занял трон княжества Горкха.
Проводил активную завоевательную политику в Долине Катманду. В 1744 году покорил Нувакот. В последующие годы захватил ряд населённых пунктов к западу, северу и востоку от Долины Катманду. К середине 1750-х годов поставил под свой контроль основные торговые пути, связывавшие Долину с Тибетом, центральным и западным Непалом. В 1767 году завоевал Киртипур. Разгромил отряд, посланный Британской Ост-Индской компанией (смотрите Ост-Индские компании) на помощь династии правителей Долины - Малла. В сентябре 1768 года занял Катманду, в ноябре того же года - последнее независимое княжество Долины - Бхадгаон. В 1769 году перенёс столицу из Горкхи в Катманду, основав тем самым Королевство Непал. В 1772 году потерпел поражение от конфедерации княжеств Чоубиси, после чего отказался от экспансии в западном направлении. В 1773-1774 годах осуществлял территориальные захваты в восточном направлении, завоевал княжества Маджкират и Лимбувана.