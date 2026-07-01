ПРИТХВИНАРАЯН ШАХ

ПРИТХВИНАРАЯН ШАХ - пра­ви­тель Не­па­ла.

В 1742 году за­нял трон княжества Горк­ха.

Про­во­дил ак­тив­ную за­вое­вательную по­ли­ти­ку в До­ли­не Кат­ман­ду . В 1744 году по­ко­рил Ну­ва­кот. В по­сле­дую­щие го­ды за­хва­тил ряд на­се­лён­ных пунк­тов к за­па­ду, се­ве­ру и вос­то­ку от До­ли­ны Кат­ман­ду. К середине 1750-х годов по­ста­вил под свой кон­троль основные тор­го­вые пу­ти, свя­зы­вав­шие До­ли­ну с Ти­бе­том, центральным и западным Не­па­лом. В 1767 году за­вое­вал Кир­ти­пур. Раз­гро­мил от­ряд, по­слан­ный Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей (смотрите Ост-Инд­ские ком­па­нии ) на по­мощь ди­на­стии пра­ви­те­лей До­ли­ны - Мал­ла. В сентябре 1768 года за­нял Кат­ман­ду, в но­яб­ре то­го же го­да - по­след­нее не­за­ви­си­мое княжество До­ли­ны - Бхад­га­он. В 1769 году пе­ре­нёс сто­ли­цу из Горк­хи в Кат­ман­ду, ос­но­вав тем са­мым Ко­ро­лев­ст­во Не­пал. В 1772 году по­тер­пел по­ра­же­ние от кон­фе­де­ра­ции кня­жеств Чо­уби­си, по­сле че­го от­ка­зал­ся от экс­пан­сии в западном на­прав­ле­нии. В 1773-1774 годах осу­ще­ст­в­лял тер­ри­то­ри­аль­ные за­хва­ты в восточном на­прав­ле­нии, за­вое­вал кня­же­ст­ва Мад­жки­рат и Лим­бу­ва­на.

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