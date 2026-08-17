ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ КНИГА

ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ КНИГА - одна из «учительных» книг Ветхого Завета, антология наставлений, пословиц и афоризмов, созданных и собранных мудрецами Древнего Израиля.

Тер­мин «Книга притчей Соломоновых» ука­зы­ва­ет не на ав­тор­ст­во в современном смыс­ле, а на то, что со­б­ра­ние ос­вя­ще­но име­нем ца­ря Со­ло­мо­на как ар­хе­ти­пического муд­ре­ца для древне-еврейской куль­ту­ры. Да­ти­ров­ка Книги притчей Соломоновых в том ви­де, в ко­то­ром она су­ще­ст­ву­ет ны­не, яв­но от­но­сит­ся к по­сле­плен­но­му пе­рио­ду (с конца VI века до н.э.).

Жанр «ли­те­ра­ту­ры муд­ро­сти», к ко­то­ро­му при­над­ле­жит Книга притчей Соломоновых, был рас­про­стра­нён на древ­нем Ближ­нем Вос­токе; осо­бен­но мно­го сход­ст­ва у Книги притчей Соломоновых с древнеегипетским « По­уче­ни­ем Аме­не­мо­пе».

Для Книги притчей Соломоновых ха­рак­тер­но со­че­та­ние жи­тей­ской муд­ро­сти, бы­то­вых «ме­щан­ских» со­ве­тов с вы­со­кой по­эзи­ей: на­став­ле­ния стре­мить­ся к муд­ро­сти и зна­нию, не быть со­уча­ст­ни­ком в зло­дея­ни­ях не­чес­тив­цев и не со­блаз­нять­ся чу­жой же­ной пе­ре­ме­жа­ют­ся ре­ча­ми само́й пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ной Муд­ро­сти («Пре­муд­ро­сти»), ко­то­рая пред­ста­ёт в об­ра­зе жен­щи­ны и го­во­рит о сво­ём мес­те в жиз­ни лю­дей, о том, что она ро­ди­лась ещё до Со­тво­ре­ния ми­ра.

В хри­сти­ан­ском бо­го­сло­вии Пре­муд­рость из Книги притчей Соломоновых бы­ла ис­тол­ко­ва­на как об­раз Хри­ста - во­пло­щён­ной Со­фии Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)