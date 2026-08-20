ПРИТАНЫ (др.-греч. πρυτάνεις «председатели»)

В Афинах дежурная, председательствующая часть Совета (Буле).

Совет в Афинах, после его реорганизации Клисфеном в 508/7 г. до н.э., состоял из 500 человек – по 50 человек, ежегодно избираемых от каждой из вновь образованных территориальных фил. Эти 50 булевтов от каждой филы по очереди назначались по жребию пританами на 1/10 часть года (Aristot. Ath. pol., 21, 3; 43, 2). Этот срок председательства в Совете, называемый пританией, мог варьироваться от 35 до 39 дней; когда число фил в 307/6 г. до н.э. возросло до двенадцати, он сократился до 1/12 части года. К текущим обязанностям пританов относился созыв Совета и обсуждение повестки его заседаний, созыв и ведение народного собрания, прием послов и ведение переговоров и множество других повседневных и экстраординарных дел (Aristot. Ath. pol., 43-46). Ежедневно один из пританов избирался по жребию в качестве председателя – эпистата , который являлся хранителем государственной печати и ключей от казны и архива (Aristot. Ath. pol., 44). Система избрания пританов и эпистата, как и других должностей, способствовала вовлечению рядовых граждан в практику государственного управления, что было важной характеристикой системы афинской демократии.

Античная традиция сохранила упоминание о пританее (как обычно именуется в греческих полисах место пребывания пританов) в Афинах в древнейшие времена (Thuc., II, 15, 2; Aristot. Ath. pol., 3, 5; Plut. Thes., 24, 3). В классическую эпоху пританы собирались в Толосе, круглом в плане здании, располагавшемся на юго-западной стороне агоры, построенном, вероятно, между 470 и 460 гг. до н.э.; третья часть от общего числа пританов вместе с эпистатом должна была присутствовать там постоянно – и днем и ночью. Пританы ежедневно кормились в Толосе на государственный счет (Aristot. Ath. pol., 43, 3; 62, 2); трапеза, по-видимому, была достаточно скромной (см. в этой связи о более ранних временах: Athen., IV, 137e).

Кроме Афин, пританы в качестве обозначения высшей государственной должности (часто с правом председательствовать в городском совете), засвидетельствованы для классического и эллинистического времени и в других местах: во многих греческих городах западного побережья Малой Азии и близлежащих островов (например, на Родосе), в Александрии Египетской. По сообщению Геродота, в Афинах архонты также когда-то назывались пританами (V, 71).

Автор статьи: О.В. Кулишова