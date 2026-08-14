ПРИТАНЕЙ (др.-греч. πρυτανεῖον)

Место пребывания пританов .

Пританей в греческом полисе был главным общественным зданием (пританы во многих греческих полисах осуществляли функции правительства), служившим символом и центром государственного объединения. В пританее находился посвященный богине Гестии общий очаг с постоянно поддерживаемым огнем. Пританей располагался в центральной части города, как правило, около агоры. В пританее по древнему обычаю кормились на счет государства пританы, граждане, имевшие особые заслуги перед государством, и почетные иностранные гости; кормление на общественный счет было важной привилегией и почетным правом.

В Олимпии пританей, который находился к северо-западу от храма Геры, использовался также для чествования победителей Олимпийских игр.

В Афинах основание пританея связывали с Тесеем: чтобы объединить Аттику, он, разрушив местные пританеи, воздвиг единый, общий для всех пританей в Афинах (Thuc., II, 15, 2; Plut. Thes., 24, 3). В классическую эпоху местом пребывания пританов, осуществлявших председательство в Совете (Буле), служил Толос, круглое в плане здание, располагавшееся на юго-западной стороне агоры. Он был построен, вероятно, между 470 и 460 гг. до н.э. на руинах более раннего сооружения, разрушенного персами в 480 г. до н.э., которое, как предполагают некоторые исследователи, и было древним пританеем. Толос включал помещения для принятия пищи – пританы ежедневно кормились там на государственный счет (Aristot. Ath. pol., 62, 2; 43, 3); трапеза, по-видимому, была достаточно скромной (см. о более ранних временах: Athen., IV, 137e).

Кроме того, имелись также помещения для сна, т.к. треть от числа афинских пританов должна была присутствовать в пританее и днем и ночью (пританы после реформ Клисфена составляли 50 человек – 1/10 часть Совета (Буле) и были представителями одной филы, булевты от каждой филы по очереди по исполняли обязанности пританов в течение 1/10 года, т.е. от 35 до 39 дней). Толос был разрушен в 86 г. до н.э. Суллой и восстановлен при Августе. По словам Павсания, в его время афинский притане был украшен изображениями богини мира Эйрены и богини очага Гестии, а также множеством других статуй (Paus., I, 18, 3). Здание использовалось вплоть до 450 г. н.э.

Иллюстрации :

1. Пританей Эфеса, Малая Азия;

2. Пританей Пантикапея. II в. н.э. Керчь, Крым.

Автор статьи: О.В. Кулишова