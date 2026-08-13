Прися́жные

Прися́жные («приведенные к присяге» — лат. jurati, англ. jury, jurors):

1. Должностные лица в средневековом городе, члены городского совета, вместе с мэром управлявшие городом. Избирались на 1 год. Число П. могло варьироваться, в Англии обычно составляло 12 человек. Также низшие магистраты в испанских консехо («хурадос»).

2. Должностные лица в цехах (мастера-П.), выбиравшиеся на 1 год и выполнявшие административные функции.

3. Институт судебной системы, состоящий из коллегии П. (обычно 12 свободных людей). В Англии суд П. возник в конце XI в. вместе с институтом королевских разъездных судей, официально учрежден в 1166 ( «Кларендонские конституции» ), когда появились обвинительные П. (12 — в городе, 4 — в маноре ). Положение суда П. закреплено 39‑й статьей Великой хартии вольностей (право на «суд равных»). Изначально П. были соседи, дававшие показания перед судьей. Судебное разбирательство в виде «расследования» постепенно вытесняло судебный поединок, ордалии и очистительные клятвы. К началу XV в. коллегия П. уже не занималась расследованием, а выносила вердикт. Появились большое (24 человек) и малое (12 человек) жюри П. В XVII в. было определено, что П. должны выносить суждения о фактах, а правовые вопросы являются делом судей. В XIX в. были попытки сузить сферу применения суда П., передав дела в суд магистратов. Современные П. приглашаются по жребию, их деятельность регулируется законом «О присяжных» (1974). Английская система суда П. распространена в США и бывших колониях Великобритании. В Средние века суд П. существовал в Германии и Скандинавии. В современной Зап. Европе действуют смешанные коллегии (судьи и П.). В России суд П. был учрежден в 1864 по английскому образцу, отменен в 1917 и восстановлен в 1993.

Лит .: Turner R. V . The Origins of the Medieval English Jury: Frankish, English, or Scandinavian? // Journal of British Studies. Vol. 7. № 2. 1968. P. 1–10; Masschaele J. Jury, State, and Society in Medieval England. New York, 2008. А. А. Анисимова .