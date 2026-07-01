ПРИСТАВКИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
ПРИСТАВКИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель.
Родился в рабочей семье, рано осиротел; воспитывался в детском доме; работал на заводе. Окончил Московский авиационный техникум (1952 год), Литературный институт имени А.М. Горького (1959 год); во время учёбы некоторое время работал на строительстве Братской ГЭС.
Дебютировал как поэт в 1954 году. Первая книга - сборник «Маленькие рассказы» (1959 год) о военном детстве. В русле «молодёжной прозы» 1960-х годов - повести о трудовых буднях сибирских строек «Мои современники» (1959 год), «Страна Лэпия», «Три жизни» (обе 1960), «Костры в тайге» (1964 год), роман «Голубка» (1967 год). Природе средней полосы России посвящены лирико-автобиографические очерки «Селигер Селигерович» (1964 год), «Возделай поле своё» (1981 год). Тема нравственного взросления детдомовца-сироты, поднятая в повести «Солдат и мальчик» (1971 год), нашла своё продолжение в принёсшей Приставкину широкую известность повести «Ночевала тучка золотая» (1987 год; Государственная премия 1988 года; экранизация 1989 года), в которой затрагивалась история депортации чеченцев в 1944 году. Судьбы детей-сирот - в центре повести «Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца» (1989 год; Общегерманская национальная премия по детской литературе, 1990 года) и романа «Рязанка» (1991 год). Роман «Городок» (первоначальное название - «Вор-городок»), обращённый к проблеме воровства как норме жизни и созданный в сер. 1970-х гг., был опубликован лишь в 1983. Среди др. произведений: очерки «На Ангаре» (1975 год), «Ангара-река» (1977 год); повести «Тихая Балтия» (1990 год), «Вагончик мой дальний» (2005 год); сборник сказок «Летающая тётушка» (2007 год).
С 1981 года преподавал в Литературном институте. В 1992-2001 годах председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации (опыт работы в Комиссии нашёл отражение в документальном романе «Долина смертной тени», 2000 года). С декабря 2001 года - советник Президента Российской Федерации.
Сочинения:
Избранная проза. СПб., 2006;
Собрник сочинений: В 5 томах М., 2010.