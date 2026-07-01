ПРИСТАВКИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

ПРИСТАВКИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель.

Ро­дил­ся в ра­бо­чей се­мье, ра­но оси­ро­тел; вос­пи­ты­вал­ся в дет­ском до­ме; ра­бо­тал на за­во­де. Окон­чил Московский авиационный тех­ни­кум (1952 год), Литературный институт имени А.М. Горь­ко­го (1959 год); во вре­мя учё­бы не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве Брат­ской ГЭС.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1954 году. Пер­вая кни­га - сборник «Ма­лень­кие рас­ска­зы» (1959 год) о во­енном дет­ст­ве. В рус­ле «мо­ло­дёж­ной про­зы» 1960-х годов - по­вес­ти о тру­до­вых буд­нях си­бир­ских стро­ек «Мои со­вре­мен­ни­ки» (1959 год), «Стра­на Лэ­пия», «Три жиз­ни» (обе 1960), «Ко­ст­ры в тай­ге» (1964 год), ро­ман «Го­луб­ка» (1967 год). При­ро­де сред­ней по­ло­сы Рос­сии по­свя­ще­ны ли­ри­ко-ав­то­био­гра­фические очер­ки «Се­ли­гер Се­ли­ге­ро­вич» (1964 год), «Воз­де­лай по­ле своё» (1981 год). Те­ма нрав­ст­вен­но­го взрос­ле­ния дет­до­мов­ца-си­ро­ты, под­ня­тая в по­вес­ти «Сол­дат и маль­чик» (1971 год), на­шла своё про­дол­же­ние в при­нёс­шей Приставкину ши­ро­кую из­вест­ность по­вес­ти «Но­че­ва­ла туч­ка зо­ло­тая» (1987 год; Государственная премия 1988 года; эк­ра­ни­за­ция 1989 года), в ко­то­рой за­тра­ги­ва­лась ис­то­рия де­пор­та­ции че­чен­цев в 1944 году. Судь­бы де­тей-си­рот - в цен­тре по­вес­ти «Ку­ку­ша­та, или Жа­лоб­ная песнь для ус­по­кое­ния серд­ца» (1989 год; Об­ще­гер­ман­ская национальная премия по дет­ской литературе, 1990 года) и ро­ма­на «Ря­зан­ка» (1991 год). Ро­ман «Го­ро­док» (пер­во­на­чаль­ное на­зва­ние - «Вор-го­ро­док»), об­ра­щён­ный к про­бле­ме во­ров­ст­ва как нор­ме жиз­ни и соз­дан­ный в сер. 1970-х гг., был опуб­ли­ко­ван лишь в 1983. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: очер­ки «На Ан­га­ре» (1975 год), «Ан­га­ра-ре­ка» (1977 год); по­вес­ти «Ти­хая Бал­тия» (1990 год), «Ва­гон­чик мой даль­ний» (2005 год); сборник ска­зок «Ле­таю­щая тё­туш­ка» (2007 год).

С 1981 года пре­по­да­вал в Литературном институте. В 1992-2001 годах председатель Ко­мис­сии по во­про­сам по­ми­ло­ва­ния при Пре­зи­ден­те Российской Федерации (опыт ра­бо­ты в Ко­мис­сии на­шёл от­ра­же­ние в до­ку­мен­таль­ном ро­ма­не «До­ли­на смерт­ной те­ни», 2000 года). С декабря 2001 года - со­вет­ник Пре­зи­ден­та Российской Федерации.

Сочинения :

Из­бран­ная про­за. СПб., 2006;

Собрник сочинений: В 5 томах М., 2010.

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