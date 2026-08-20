ПРИСОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ К РОССИИ

Присоединение Украины к России ― термин, обозначающий переход в 1654 г. восставших против речи Посполитой казацких полков под руководством Б. Хмельницкого и подконтрольных им территорий в состав Российского государства.

По условиям Люблинской унии (1569) украинские земли официально вошли в состав польской короны. Ориентированность экономики Речи Посполитой на экспорт сельско-хозяйственной продукции в европейские страны вела к быстрому вовлечению этого региона в хозяйственный оборот и насаждению польских порядков. Здесь были созданы крупные магнатские латифундии с барщинно-фольварочной системой ведения сельского хозяйства, что вызвало резкое ужесточение эксплуатации местного населения. Социальный конфликт усугублялся религиозными и национальными противоречиями. Значительная часть местной шляхты перешла в католичество, переняв польский язык и обычаи. Брестская уния (1596) создала особую униатскую церковь, подчиненную римскому папе и принявшую католическое вероучение, но сохранившую православные обряды.

Действия польской администрации столкнулись с широким сопротивлением местного населения, которое в массе было вооружено для постоянного отражения крымских набегов. Ведущей силой в этой борьбе стало выступать казачество, недовольное своим положением. Речь Посполитая, стремясь использовать казачество как военную силу, в то же время пыталась ограничить рост числа казаков, составляя их реестры (списки). Большинство украинского населения, относящего себя к казакам, не было внесено в реестры, и с точки зрения польской администрации являлось беглыми крестьянами.

В первой половине XVII в. на украинских землях Речи Посполитой произошел ряд казацких восстаний. В 1648 г. началась Освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого, на сторону которого перешла большая часть реестрового казачества (именовавшего себя Войском Запорожским) и которая была поддержана массовыми крестьянскими выступлениями. Б. Хмельницкий сумел добиться заключения союза с Крымским ханством (1648) и затем разбить при поддержке крымской конницы посланные для подавления восстания польские войска. Крупные сражения в 1648 г. произошли при Желтых водах, Корсуни, Пяливцах. На освобожденной от польской администрации территории конфисковывались земли католической церкви, уничтожалось шляхетское землевладение, власть переходила к органам казачьего самоуправления; возникало новое государственное образование ― гетманство.

После разгрома коронной армии под Зборовым (1649) Б. Хмельницкий попытался заключить с польским королем договор, признававший казацкое самоуправление. Подобная попытка была предпринята еще раз в 1651 г. в Белой Церкви. Однако польская сторона и в 1649, и в 1651 гг. настаивала на возвращении коронной администрации и шляхетского землевладения, на что восставшие не могли согласиться. В начале 1650-х гг. война стала принимать затяжной характер, сопровождаясь значительным опустошением украинских территорий. Войска Б. Хмельницкого стали терпеть тяжелые поражения (битва под Берестечком в 1651 г.), территория, контролируемая гетманом, сокращаться.

Б. Хмельницкий пытался договориться о военном союзе с Османской империей (на условиях признания турецкого или крымского подданства), завел дипломатические отношения со Швецией. Вопрос о переходе гетманства под верховную власть российского царя поднимался с 1648 г., однако из-за нестабильности в самом Московском государстве и необходимости проведения преобразований в армии его решение долгое время откладывалось. Только 01.10.1653 на Земском соборе в Москве было принято решение о вхождении Войска Запорожского в состав Московского государства и о вступлении в войну с Речью Посполитой. На Переяславской раде 08.01.1654 г. казачья старшина во главе с Б. Хмельницким принесла присягу царю. Вскоре был выработан ряд документов (Переяславские статьи), определяющий положение гетманства в составе России. Гетманская Украина получала широкую автономию, за казачеством закреплялось господствующее положение в обществе. Вся полнота власти сосредотачивались в руках казачьей администрации во главе с избираемым казаками гетманом. Российская власть, тем самым, выступала гарантом сложившихся в ходе восстания отношений в украинском обществе, а в случае необходимости становилась арбитром в разрешении конфликтов. Население освобождалось от уплаты налогов в общегосударственную казну и осуществляло выплаты только в гетманскую казну. Несмотря на размещение в Киеве русского гарнизона, воеводы не должны были вмешиваться во внутреннюю жизнь гетманства.

После смерти Б. Хмельницкого в верхушке казачества произошел раскол, часть ее стала искать соглашения с Речью Посполитой, Турцией и другими державами, имевшими интересы на Украине. Это, наряду с войнами с Речью Посполитой (1654-1667) и Турцией (1677-1681), привело к тому, что гетманство оказалось расколото, и земли Правобережья вышли из сферы русского влияния.

По Андрусовскому перемирию (1667) Речь Посполитая признавала присоединение к Московскому государству Левобережной Украины. Киев передавался сроком на два года, однако Россия сумела удержать его и закрепить за собой по Вечному миру (1686). Правобережная Украина осталась в составе Польши; большая ее часть вошла в состав России в 1790-х гг. по второму разделу Польши.