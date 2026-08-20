Присоединéние Бессарáбии и Сé­верной Букови́ны к СССР в 1940

Присоединéние Бессарáбии и Сé­верной Букови́ны к СССР в 1940 — военно-дипломатическая операция СССР против Румынии, которая привела образованию Молдавской ССР (МССР) в составе СССР и расширению территории Украинской ССР (УССР). СССР не признавал аннексию Бессарабии Румынией в 1918. Во время заключения советско-­германских договоров 1939 Бессарабия была отнесена к сфере интересов СССР. 23 июня 1940 В. М. Молотов сообщил В. Шуленбургу о намерении СССР «разрешить бессарабский вопрос», а также присоединить Буковину, «где проживает украинское население», претензии на которую со стороны СССР вызвали недовольство германского руководства. 26 июня советское руководство согласилось ограничиться присоединением северной части Буковины. 26 июня В. М. Молотов вручил послу Румынии Г. Давидеску заявление советского правительства с требованием передать СССР Бессарабию и северную часть Буковины. В Румынии была объявлена всеобщая мобилизация. Советские вой­ска готовились нанести удар по Румынии. Германское руководство посоветовало румынскому уступить СССР. 27 июня Румыния ответила согласием на переговоры, но Молотов ультимативно потребовал очистить Бессарабию и Северную Буковину, оставив при этом на месте принадлежащее государству имущество. В ночь на 28 июня король Кароль II согласился уступить советскому ультиматуму. 28 июня РККА вошла в Бессарабию и Буковину, двигаясь по маршрутам, которые были бы направлениями ударов, если бы Румыния решилась оказать сопротивление. 29 июня были заняты переправы на Пруте и установлен контроль за вывозом имущества. К 8 июля была установлена новая граница между СССР и Румынией. 2 августа 1940 была образована МССР на большей части территории Бессарабии и части территории Молдавской АССР, существовавшей на левобережье Днестра с 1924. Южная часть Бессарабии была превращена в Аккерманскую область УССР, Северная Буковина — в Черновицкую область УССР. Эти события способствовали установлению союзных отношений между Германией и Румынией.

Лит .: Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. М., 1995; Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии: Документы и материалы. М., 1996; Мельтюхов М. И. Освободительный поход Сталина. М., 2006. А. В. Шубин.