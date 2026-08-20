ПРИСК ПАНИЙСКИЙ

Восточно-римский дипломат и историк V в.

Происходивший, по-видимому, из обеспеченной фракийской семьи, П. П. получил блестящее риторско-философское образование. Подвизавшись на дипломатической службе, П. П. участвовал (возможно, неофициально) в посольстве к Аттиле в 449 г., затем оказался в Риме (450), а в 452-3 гг. посетил Дамаск и Египет (Александрию и Фиваиду); по итогам каждого путешествия П. П. подготавливал записки.

Перу П. П. принадлежит «Византийская история», сохранившаяся, как и другие его сочинения, только в отрывках. Состоящий из 8 книг, труд П. П. посвящен преимущественно истории гуннов и Аттилы. Охватывая время с 411 по 472 гг., «История» дошла только во фрагментах о событиях 433-68 гг.

Авторская позиция П. П., далекая от презрительно-высокомерного отношения к варварам, способствует объективности повествования, особенно с учетом эпохи – трагической и явно не благоприятствовавшей доброжелательному настрою. Основанное на личных наблюдениях, а также, вероятно, различных донесениях и переписке, сочинение П. П. содержит, прежде всего, описание миссии к Аттиле и самих переговоров с гуннским вождем, которое насыщено ценнейшими этнографическими и социально-хозяйственными подробностями. Уделяя значительно меньше внимания проблемам Константинополя и Рима, П. П., тем не менее, отдает себе отчет в надвигавшемся коллапсе старой империи.

Сочинения:

Приск Панийский. Готская история / Пер. В.В. Латышева // Вестник древней истории. № 4. 1948;

Феофан Византиец. Летопись от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. Приск Панийский. Сказания / Изд. подг. А.И. Цепковым. Рязань, 2005.

Автор статьи: А. Н. Слядзь