ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Русский писатель.
Родился в купеческой семье. Учился в Елецкой гимназии (1883-1889 годы), где преподавал В.В.Розанов (влияние его прозы Пришвин испытает в дальнейшем); в 1893 году поступил на агрономическое отделение химического факультета Рижского политехникума.
В Риге с 1896 года активно участвовал в деятельности марксистского кружка «подготовки пролетарских вождей»: распространял подпольную литературу, переводил сочинения А. Бебеля и Ф. Меринга. В 1897 году арестован и приговорён к тюремному заключению; весной 1898 года выслан под надзор полиции в Елец.
После окончания срока высылки, не имея права учиться в России, в 1900 году поступил в Лейпцигский университет, посещал лекции в Берлине и Йене; прослушал курсы В.Ф. Оствальда, В. Вундта. Увлекался музыкой Р. Вагнера, натурфилософией И.В. Гёте. По окончании в 1902 году Лейпцигского университета, посетив Париж, вернулся в Россию. Работал агрономом в Тульской губ., в Клинском уездном земстве, в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. В 1904 году переехал в Санкт-Петербург; публиковался в научных журналах, составлял популярные пособия по сельскому хозяйству.
Первый рассказ «Домик в тумане», написанный в 1904 году, не сохранился. Дебют Пришвина в художественной прозе - рассказ «Сашок» (1906 год). Летом 1906 года по совету Н.Е. Ончукова отправился в фольклорную экспедицию в Олонецкую губернию; 38 сказок, собранных Пришвиным, вошли в сборник «Северные сказки» (1908 год) Ончукова. Впечатления от поездки легли в основу первой книги Пришвина - «В краю непуганых птиц: Очерки Выговского края» (1907 год), где пейзажные зарисовки сочетаются с описаниями хозяйственной деятельности, патриархального быта, религиозных и фольклорных традиций жителей Русского Севера; воссозданы колоритные типы сказителей, воплениц, колдунов, староверов-«скрытников». Летом 1907 года Пришвин совершил вторую поездку на Русский Север, результатом которой стала книга «За волшебным колобком: Из записок на крайнем севере России и Норвегии» (1908 год); в повествовании, стилизованном под народную сказку, проявилась устремлённость Пришвина к «реальности сказки», к сближению мечты и действительности, к поиску прекрасного в повседневности.
В 1907 году Пришвин знакомится с А.М. Ремизовым; начинает посещать Религиозно-философские собрания. Летом 1908 года совершает поездку в заволжские леса на Светлое озеро, к легендарному граду Китежу, - месту паломничества староверов; плодом путешествия стала книга «У стен града невидимого» (1909 год), где живописность и достоверность образов простонародных искателей «истинной веры» (достигаемые во многом воссозданием сочной разговорной речи) сочетаются с раздумьями об исторической трагедии старообрядчества. Поездка в среднеазиатские степи за Иртыш в 1909 году нашла отражение в цикле лирических очерков «Чёрный араб» (1910 год), в котором окончательно оформилось мастерство Пришвина - его особое умение переплавлять реальные наблюдения в поэтическую картину целостной жизни в родстве с природой. Среди ранних рассказов - «Крутоярский зверь» (1911 год), «Никон Староколенный», «Иван Осляничек» (оба 1912 года), «Цепочка Иисусова» (1915 год) и другие, отразившие влияние прозы Ремизова.
В годы Первой мировой войны выступал в основном как газетный публицист; дважды ездил корреспондентом на фронт. Февральскую революцию 1917 года встретил в Петрограде, приняв её как историческую закономерность; к октябрьским событиям отнёсся резко отрицательно, трактуя большевистский переворот в апокалипсических тонах (очерки «Князь тьмы», «Невидимый град», оба 1917 года; и другие). 2 января 1918 года Пришвин был арестован ЧК и две недели провёл в заключении. С весны 1918 года жил в Хрущёве, посылая в периодику репортажи о разгуле анархии, разграблении помещичьих усадеб, произволе новой власти в провинции. Осенью, получив от крестьян «выдворительную» как бывший владелец имения, Пришвин вынужден покинуть Хрущёво. Как занесённая снегом дикая «Скифия», где разрушен традиционный уклад жизни и идёт драматическая борьба культурных, духовных начал с проснувшимися в человеке «звериными» инстинктами, предстала Россия в автобиографической повести Пришвина «Мирская чаша» (другое название «Раб обезьяний», 1922 год; без купюр опубликован в 1990 году). В поисках собственного места в новой литературе (но без утраты своего «я») Пришвин обратился к повседневной жизни простых тружеников: книга очерков «Башмаки: Исследование журналиста» (1925 год), в которой конкретные наблюдения над профессиональной деятельностью людей труда, полные познавательного интереса, обретают высокохудожественную литературную форму. Естественным в 1920-е годы выбором относительно свободной сферы для творчества, устремлённого к подвижническому отстаиванию органических основ жизни, стало для Пришвина обращение к теме природы. На основе дневниковых записей создан цикл очерков «Родники Берендея» (1925 год), сочетающий поэтичные наблюдения над природой с глубокими жизнеутверждающими философскими раздумьями. Одно из главных произведений Пришвин - автобиографический роман «Кащеева цепь» (1927 год) - о становлении в человеке творческой личности. Тема творчества - одна из центральных в книге «Журавлиная родина: Повесть о неудавшемся романе» (1930 год). В лирической повести-поэме «Жень-шень (Корень жизни)» (1933 год) природа постигнута как сплошь личностная и требующая от человека любовного понимания.
С 1937 года жил в Москве. В 1940 году женился на В.Д. Лебедевой (урождённой Лиорко), оказавшей существенное влияние на укрепление христианских ориентиров мировоззрения и творчества Пришвин, а позднее сыгравшей ведущую роль в раскрытии его подлинного образа как художника-мыслителя.
В 1940 году началась, но была неожиданно прервана публикация самого поэтического произведения Пришвина - поэмы о любви «Фацелия», составленной из дневниковых миниатюр (вошла в книгу «Лесная капель», 1943 года). Военные впечатления отразили «Повесть нашего времени» (1944 год), сказка-быль «Кладовая солнца» (1945 год).
В мае 1946 года Пришвин приобрёл дом в деревне Дунино близ Звенигорода, где проводил бо́льшую часть года (ныне Дом-музей Пришвина). В послевоенные годы напряжённо работал над проникнутым религиозно-философской символикой романом-сказкой «Осударева дорога», начатым ещё в 1933 году (завершён в 1952 году, опубликован в 1957 году), который рассматривал как итоговое произведение. Форма «сказки», характерная для послевоенного творчества Пришвин, открывала широкие возможности сближения мечты и действительности, освоения и преображения жизни, творчества «небывалого». Романтике поздней прозы Пришвин сопутствуют особенности его повествовательной манеры - задушевность тона, доверительность интонации, обращение к читателю как к другу, приглашаемому к сотворчеству.
Восприятие Пришвина преимущественно как этнографа-путешественника и охотника, писателя для детей, культивировавшееся советской критикой при жизни писателя, стало претерпевать существенные изменения лишь со второй половины 1980-х годов с началом публикации без цензурных купюр его «Дневников», которые Пришвин ценил выше всего им написанного. Беспримерные как по хронологическому охвату (1905-1954 годы), так и по общему объёму, почти каждодневные записи представляют собой не только лирико-философский комментарий к жизни и творчеству писателя, но и уникальную по богатству исторического материала, художественной достоверности и глубине осмысления потаённую летопись трагической эпохи. В дневниках Пришвин предстаёт не только как художник и публицист, но прежде всего как оригинальный мыслитель, разрабатывавший основанную на христианском учении универсальную этическую философию, перекликающуюся с идеями В.И. Вернадского, А.А. Ухтомского, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева.