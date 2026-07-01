ПРИШТИНА
ПРИШТИНА - город на юге Сербии, административный центр автономного края Косово и Метохия и Косовского округа.
Предположительно с IV века до н.э. на месте современного Приштина существовало поселение иллирийцев. Во II веке н.э. близ него основана римская колония Ульпиана (Ulpiana), которая в VI веке была перестроена византийским императором Юстинианом I и переименована в Юстиниана-Секунда (Justiniana Secunda). В конце VI века или начале VII века разрушена в ходе колонизации Балканского полуострова славянами. Возникшее славянское поселение, располагаясь на торговых путях и близ железорудных месторождений (в Ново-Брдо), стало важным политическим, торговым, духовным и культурным центром (смотрите «Грачаница»), служило резиденцией Стефана Уроша II. В 1342 году упоминается под соврсеменным названием. Неподалёку от Приштина произошла Косовская битва 1389 года, город был взят турками. С 1459 года окончательно под властью Османской империи. В конце XVII - начале XVIII веках в результате репрессивной политики османских властей значительная часть сербского населения Приштина, как и всего Косово, переселилась на подконтрольную Габсбургской монархии территорию будущей Воеводины; опустевшие земли турецкое правительство заселило албанцами. В XVIII-XIX веках один из центров сербского и албанского сопротивления турецкому господству, а также сербского и албанского национального возрождения. В 1877-1888 годах - административный центр вилайета Косово. В ходе Первой Балканской войны (смотрите «Балканские войны 1912-1913 годов») освобождена сербскими войсками (1912 год), во время Первой мировой войны оккупирована австро- венгерской. армией (1915-1918 годы). С 1918 года в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В годы Второй мировой войны оккупирована итальянскими войсками (1941 год), присоединена вместе с частью Косово к Албании; с 1943 года под контролем германских войск. Освобождена Народно-освободительной армией Югославии 21 октября 1944 года. С 1946 года - административный центр Косово-Метохийской автономной области, с 1963 года автономного края Косово и Метохия, с 1969 года автономного края (с 1974 года Социалистического автономного края) Косово союзной республики Сербия в составе СФРЮ. В 1970-1990-х годах в результате обострения межнациональных противоречий в Косово Приштина покинула часть сербского населения. Город пострадал во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. С лета 1999 года и доныне Приштина, как и вся территория Косово, контролируется «Силами для Косово» (KFOR), состоящими из контингентов войск стран НАТО (международный аэропорт Приштина после марш-броска российского миротворческого батальона из Боснии с 12 июня 1999 года по 2003 год находился под российским контролем). С 2008 года столица самопровозглашённой Республики Косово. В соответствии с Конституцией Республики Сербия остаётся административным центром автономного края Косово и Метохия. В Приштине размещаются Миссия ООН по делам временной администрации в Косово, Специальная миссия ЕС по вопросам охраны правопорядка в Косово, Миссия ОБСЕ в Косово.
В исторической части города сохранилась нерегулярная планировка с традиционными жилыми домами конца XVIII - начала XX веков. Мечети (многие на месте средневековых церквей) - Чарши (1393 год), Султана Мехмеда Фатиха (1460-1461 годы), Лап (1470 год), Пириназ (XVI век); Большие и Малые бани (XV век). Также православная церковь Святого Николая [1830 год; в 2004 году уничтожены иконостас (1840 год) и фрески (1902 год)], мечеть Яшар-паши (1834 год), здание митрополии Сербской православной церкви (1859 год), часовая башня (конца XIX века), здание Национальной библиотеки (1982 год, хорватский архитектор А. Мутнякович), православный собор Христа Спасителя (1995-1999 годы, не завершён), католический собор Матери Терезы в неороманском стиле (2007-2013 годы). Памятники: Независимости Косово (2008 год), Б. Клинтону (2009 год) и другие.