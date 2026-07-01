ПРИШТИНА

ПРИШТИНА - го­род на юге Сер­бии, административный центр ав­то­ном­но­го края Ко­со­во и Ме­то­хия и Ко­сов­ско­го округа.

Пред­по­ло­жи­тель­но с IV века до н.э. на мес­те современного Приштина су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние ил­ли­рий­цев . Во II веке н.э. близ не­го ос­но­ва­на римская ко­ло­ния Уль­пиа­на (Ulpiana), ко­то­рая в VI веке бы­ла пе­ре­строе­на ви­зантийским императором Юс­ти­ниа­ном I и пе­ре­име­но­ва­на в Юс­ти­ниа­на-Се­кун­да (Justiniana Se­cun­da). В конце VI века или начале VII века раз­ру­ше­на в хо­де ко­ло­ни­за­ции Бал­кан­ско­го полуострова сла­вя­на­ми. Воз­ник­шее славянское по­се­ле­ние, рас­по­ла­га­ясь на тор­го­вых пу­тях и близ же­ле­зо­руд­ных ме­сто­рож­де­ний (в Но­во-Бр­до), ста­ло важ­ным по­ли­тическим, тор­го­вым, ду­хов­ным и куль­тур­ным цент­ром (смотрите «Гра­ча­ни­ца»), слу­жи­ло ре­зи­ден­ци­ей Сте­фа­на Уро­ша II. В 1342 году упо­ми­на­ет­ся под соврсеменным на­з­ва­ни­ем. Не­по­да­лё­ку от Приштина про­изош­ла Косов­ская бит­ва 1389 года, го­род был взят тур­ка­ми. С 1459 года окон­чатель­но под вла­стью Ос­ман­ской им­перии . В конце XVII - начале XVIII веках в ре­зуль­та­те ре­прес­сив­ной по­ли­ти­ки ос­ман­ских вла­стей зна­чительная часть сербского на­се­ле­ния Приштина, как и все­го Ко­со­во, пе­ре­се­ли­лась на под­кон­троль­ную Габс­бург­ской мо­нар­хии тер­ри­то­рию бу­ду­щей Вое­во­ди­ны; опус­тев­шие зем­ли турецкое пра­ви­тель­ст­во за­се­ли­ло ал­бан­ца­ми. В XVIII-XIX веках один из цен­тров сербского и албанского со­про­тив­ле­ния турецкому гос­под­ству, а так­же сербского и албанского национального воз­ро­ж­де­ния. В 1877-1888 годах - административный центр ви­лай­е­та Ко­со­во. В хо­де Первой Бал­кан­ской вой­ны (смотрите «Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов») ос­во­бо­ж­де­на сербскими вой­ска­ми (1912 год), во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на ав­ст­ро- венгерской. ар­ми­ей (1915-1918 годы). С 1918 года в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на итальянскими вой­ска­ми (1941 год), при­сое­ди­не­на вме­сте с ча­стью Ко­со­во к Ал­ба­нии; с 1943 года под кон­тро­лем германских войск. Ос­во­бо­ж­де­на Народно-ос­во­бо­дительной ар­ми­ей Юго­сла­вии 21 октября 1944 года. С 1946 года - административный центр Ко­со­во-Ме­то­хий­ской ав­то­ном­ной области, с 1963 года ав­то­ном­но­го края Ко­со­во и Ме­то­хия, с 1969 года ав­то­ном­но­го края (с 1974 года Со­циа­ли­стического ав­то­ном­но­го края) Ко­со­во со­юз­ной рес­пуб­ли­ки Сер­бия в со­ста­ве СФРЮ. В 1970-1990-х годах в ре­зуль­та­те обо­ст­ре­ния меж­национальных про­тиво­ре­чий в Ко­со­во Приштина по­ки­ну­ла часть сербского на­се­ле­ния. Го­род по­стра­дал во вре­мя аг­рес­сии НАТО про­тив Юго­сла­вии в 1999 году. С ле­та 1999 года и до­ны­не Приштина, как и вся тер­ри­то­рия Ко­со­во, кон­тро­ли­ру­ет­ся «Си­ла­ми для Ко­со­во» (KFOR), со­стоя­щи­ми из кон­тин­ген­тов войск стран НАТО (меж­ду­народный аэ­ро­порт Приштина по­сле марш-бро­ска российского ми­ро­творческого ба­таль­о­на из Бос­нии с 12 июня 1999 года по 2003 год на­хо­дил­ся под российским кон­тро­лем). С 2008 года сто­ли­ца са­мо­про­воз­гла­шён­ной Рес­пуб­ли­ки Ко­со­во. В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей Рес­пуб­ли­ки Сер­бия ос­та­ёт­ся административным цен­тром ав­то­ном­но­го края Ко­со­во и Ме­то­хия. В Приштине раз­ме­ща­ют­ся Мис­сия ООН по де­лам временной ад­ми­ни­ст­ра­ции в Ко­со­во, Специальная мис­сия ЕС по во­про­сам ох­ра­ны пра­во­по­ряд­ка в Ко­со­во, Мис­сия ОБСЕ в Ко­со­во.

В ис­то­рической час­ти го­ро­да со­хра­ни­лась не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка с тра­диционными жи­лы­ми до­ма­ми конца XVIII - начала XX веков. Ме­че­ти (мно­гие на мес­те средневековых церк­вей) - Чар­ши (1393 год), Сул­та­на Мех­ме­да Фа­тиха (1460-1461 годы), Лап (1470 год), Пи­ри­наз (XVI век); Боль­шие и Ма­лые ба­ни (XV век). Так­же пра­во­слав­ная церковь Святого Ни­ко­лая [1830 год; в 2004 году унич­то­же­ны ико­но­стас (1840 год) и фре­ски (1902 год)], ме­четь Яшар-па­ши (1834 год), зда­ние ми­тро­по­лии Сербской пра­во­слав­ной церк­ви (1859 год), ча­со­вая баш­ня (конца XIX века), зда­ние Национальной библиотеки (1982 год, хорватский архитектор А. Мут­ня­ко­вич), пра­во­слав­ный со­бор Хри­ста Спа­си­те­ля (1995-1999 годы, не за­вер­шён), ка­то­лический со­бор Ма­те­ри Те­ре­зы в нео­ро­ман­ском сти­ле (2007-2013 годы). Па­мят­ни­ки: Не­за­ви­си­мо­сти Ко­со­во (2008 год), Б. Клин­то­ну (2009 год) и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)