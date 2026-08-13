ПРИСЁЛКОВ Михаил Дмитриевич

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1903). Ученик А.А. Шахматова . Магистерская диссертация: «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XII вв.» (1914). Докторская: «История русского летописания XI-XV вв.» (1939). Приват-доцент (1907-17), доцент (1917-19), профессор (1918) ПУ. Преподаватель Высших женских курсов и Психоневрологического института . В 1927 был исключен из Ленинградского университета. С 1928 научный сотрудник историко-бытового отдела Русского музея.

В 1930 арестован по т.н. «Академическому делу». Сначала этапирован в Соловецкий лагерь, затем заключение было заменено ссылкой в Новосибирск, а после в Галич. Реабилитирован в 1953. В 1935 вернулся в Ленинград, работал профессором ЛГУ. Декан исторического факультета ЛГУ (1940-41).

В своем исследовании по церковно-политической истории Руси X-XII вв. доказывал, что до 1037 русская церковь подчинялась Болгарской Охридской епархии. Ученые внес значительный вклад в исследование древнерусского летописания. Реконструировал погибшую в пожаре 1812 года Троицкую летопись. Доказывал одновременное существования в XIV–XV вв. великокняжеского и митрополичьего летописания.

Сочинения:

Ханские ярлыки русским митрополитам. СПб., 1916;

Нестор летописец. Опыт историко-литературной характеристики. Пг., 1923;

История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940 (2-е изд. – СПб., 1996);

Троицкая летопись: реконструкция текста. М.-Л., 1950.