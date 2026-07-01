ПРИСЦИАН ЦЕЗАРЕЙСКИЙ
ПРИСЦИАН ЦЕЗАРЕЙСКИЙ - римский грамматик.
Предположительно грек, родился и вырос в Цезарее (ныне Шершель, Алжир). По данным Кассиодора, при византийском императоре Анастасии преподавал латинский язык в Константинополе.
Присциан - автор 18-томных «Грамматических наставлений» («Institutiones Grammaticae») - систематического описания фонетики и грамматики (в том числе синтаксиса) латинского языка, отличающегося полнотой изложения и изобилующего примерами - цитатами из римских авторов (благодаря которым сохранились фрагменты позднее утраченных произведений).
Труд Присциана, будучи во многом основан на работах греческих грамматиков II века Элия Геродиана и Аполлония Дискола, отличается некоторой искусственностью описания грамматики. Несмотря на это, он был обязателен для изучения в школе в Средневековье и вплоть до XIX века, стал образцом для грамматик Нового времени.
Присциану принадлежат также работы о мерах и весах, теренцианском метре, основах риторики и другие.