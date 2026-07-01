ПРИСЦИАН ЦЕЗАРЕЙСКИЙ

ПРИСЦИАН ЦЕЗАРЕЙСКИЙ - римский грамматик.

Пред­по­ло­жи­тель­но грек, ро­дил­ся и вы­рос в Це­за­рее (ны­не Шер­шель, Ал­жир). По дан­ным Кас­сио­до­ра , при ви­зантийском императоре Ана­ста­сии пре­по­да­вал латинский язык в Кон­стан­ти­но­по­ле.

Присциан - ав­тор 18-том­ных «Грам­ма­ти­че­ских на­став­ле­ний» («Institutiones Gram­ma­ticae») - сис­те­ма­тического опи­са­ния фо­не­ти­ки и грам­ма­ти­ки (в том числе син­так­си­са) латинского язы­ка, от­ли­чаю­ще­го­ся пол­но­той из­ло­же­ния и изо­би­лую­ще­го при­ме­ра­ми - ци­та­та­ми из римских ав­то­ров (бла­го­да­ря ко­то­рым со­хра­ни­лись фраг­мен­ты позд­нее ут­ра­чен­ных про­из­ве­де­ний).

Труд Присциана, бу­ду­чи во мно­гом ос­но­ван на ра­бо­тах греческих грам­ма­ти­ков II века Элия Ге­ро­диа­на и Апол­ло­ния Дис­ко­ла, от­ли­ча­ет­ся не­ко­то­рой ис­кус­ст­вен­но­стью опи­са­ния грам­ма­ти­ки. Не­смот­ря на это, он был обя­за­те­лен для изу­че­ния в шко­ле в Сред­не­ве­ко­вье и вплоть до XIX века, стал об­раз­цом для грам­ма­тик Но­во­го вре­ме­ни.

Присциану при­над­ле­жат так­же ра­бо­ты о ме­рах и ве­сах, те­рен­ци­ан­ском мет­ре, ос­но­вах ри­то­ри­ки и другие.

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