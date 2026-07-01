ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - естественно-исторический музей, в Вене, один из крупнейших музеев мира.

Вклю­ча­ет ми­не­ра­ло­гические, био­ло­гические, гео­ло­гические, па­леон­то­ло­гические, ар­хео­ло­гические кол­лек­ции (около 30 млн. экс­по­на­тов), ма­те­риа­лы по ис­то­рии нау­ки, из­да­тель­ст­во.

Сло­жил­ся на ба­зе кол­лек­ции И. Рит­те­ра, ку­п­лен­ной около 1750 года во Фло­рен­ции императором Фран­цом I; по­сле его смер­ти Ма­рия Те­ре­зия пе­ре­да­ла ес­тественно-на­учные со­б­ра­ния се­мьи го­су­дар­ст­ву, сде­ла­ла их об­ще­дос­туп­ны­ми, соз­да­ла на­учный центр.

Экс­пе­ди­ции в раз­ные час­ти све­та спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту кол­лек­ций, и Хоф­бург (ре­зи­ден­ция Габс­бур­гов ) для их раз­ме­ще­ния стал ма­ло­при­го­ден.

Но­вое зда­ние (под его ку­по­лом над­пись «Цар­ст­во при­ро­ды и её изу­че­ния»), со­став­ляю­щее с Ху­до­же­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ским му­зе­ем ан­самбль на пло­ща­ди Ма­рии Те­ре­зии (1872-1881 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Зем­пер , К. Ха­зе­нау­эр), бы­ло от­кры­то 10 августа 1889 годы. С 1886 года из­да­ёт еже­год­ник «Annalen des Natur­historischen Museums in Wien».

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