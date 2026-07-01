ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - естественно-исторический музей, в Вене, один из крупнейших музеев мира.
Включает минералогические, биологические, геологические, палеонтологические, археологические коллекции (около 30 млн. экспонатов), материалы по истории науки, издательство.
Сложился на базе коллекции И. Риттера, купленной около 1750 года во Флоренции императором Францом I; после его смерти Мария Терезия передала естественно-научные собрания семьи государству, сделала их общедоступными, создала научный центр.
Экспедиции в разные части света способствовали росту коллекций, и Хофбург (резиденция Габсбургов) для их размещения стал малопригоден.
Новое здание (под его куполом надпись «Царство природы и её изучения»), составляющее с Художественно-историческим музеем ансамбль на площади Марии Терезии (1872-1881 годы, архитекторы Г. Земпер, К. Хазенауэр), было открыто 10 августа 1889 годы. С 1886 года издаёт ежегодник «Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien».