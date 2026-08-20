Припра́вочные кни́ги

Припра́вочные кни́ги — форма приказного производства в Русском государстве XVI–XVII вв., составляемая писцами с более ранней писцовой книги при проведении следующего описания земель. Существует точка зрения, что до 1580‑х П. к. являлась отдельным видом писцовых работ. Основной признак П. к. — наличие делопроизводственных помет о владельце земли на момент составления документа.

Лит .: Павлов-­Сильванский В. Б. К историографии источниковедения писцовых книг («приправочные книги») // История СССР. 1976. № 5. С. 99–118; Колычева Е. И. Приправочные книги середины XVI — начала XVII в. // У источника. Ч. 2. М., 1997. С. 380–392. А. В. Дедук.