ПРИОЗЕРСК
ПРИОЗЕРСК - город в России, в Ленинградской области, центр Приозерского рйона.
Население 18,9 тысяч человек (2014 год). Расположен на Карельском перешейке, на северном рукаве реки Вуокса, между озёрами Ладожское и Вуокса. Железнодорожная станция.
Возник на острове на реке Узьерва (Уусиярви, ныне Вуокса) в конце XII - первой половине XIII веков как городской. центр карел. Впервые упоминается в 1294-1295 годах, когда был захвачен шведами. Однако уже в 1295 году крепость заняли и укрепили новгородцы. В 1310 году новгородцами возведена новая дерево-земляная крепость Корела (Корельский город). В 1314 и 1337 годах её занимали шведы и вскоре освобождали новгородцы, в 1322 и 1348 годах жители Корелы отбили нападения шведов.
В 1478 году город в составе Новгородской республики вошёл в Русское государство. В конце XV - начале XVII веков - центр Корельского уезда Водской пятины Новгородской земли. В конце XV века заселён городской посад на острове Спасский (Городской). В конце 1560-х - начале 1570-х годов, во время Ливонской войны 1558-1583 годов, посад обнесён дерево-земляными укреплениями. Крепость выдержала нападения шведов в 1573 и 1578 годах, в 1580 году взята шведскими войсками под командованием барона П. Де ла Гарди, отошла к Швеции. В 1581 году крепость разрушена во время нападения отряда русских войск.
В 1581-1595, 1611-1917 и 1940-1948 годах официально назывался Кексгольм. В 1580-х годах под руководством фортификатора Я. ван Стендела реконструирован детинец, построена двухъярусная Круглая башня над въездом (1582-1585 годы). На местах прежних башен устроены рондели - полукруглые выступы стен (1585-1590 годы), деревянной стены по гребню земляных куртин обмазаны глиной и присыпаны землёй, на местах сгоревших башен на острове Спасский устроены бастионы. По Тявзинскому миру 1595 года крепость возвращена Русскому государству (передана в 1597 году).
В Смутное время, согласно секретному протоколу к Выборгскому договору 1609 года (закреплён Столбовским миром 1617 года), Корела должна была быть передана Швеции в обмен на военную помощь против польско-литовских интервентов. Однако население города отказалось открыть ворота шведам, в сентябре 1610 - марте 1611 годов продолжалась героическая оборона города, завершившаяся после гибели почти всех его защитников. В 1611-1710 годах в составе Швеции, центр лена. В XVII века реконструированы пушечные батареи, облицованы камнем бастионы и куртины, в детинце возведены комендантский дом и комплекс казарм. На месте бывшего посада на острове Спасский возведена Новая (с XVIII века также Главная) крепость. В июле - сентябре 1656 года во время Русско-шведской войны 1656-1658 годов город безуспешно осаждался русскими войсками.
В 1710 году, во время Северной войны 1700-1721 годов, взят российскими войсками под командованием Р.В. Брюса (из рода Брюсов). В октябре 1710 года царь Пётр I посетил крепость и дал указание о реконструкции укреплений. В память о победах над шведами южные ворота Новой крепости облицованы трофейными латами (ныне хранятся в Круглой башне). Уездный город Санкт-Петербургской губернии (1710-1719 годы), Выборгской провинции Санкт-Петербургской губернии (1719-1744 годы), Выборгской губернии (1744-1811 годы) Российской империи и Великого княжества Финляндского в составе Российской империи (1811-1917 годы). В 1762-1854 годах Кексгольмская крепость использовалась как политическая тюрьма, в ней содержались: бывший император Иван VI Антонович (1762 год), две жены и трое детей Е.И. Пугачёва; в 1826-1827 годах - декабристы А.П. Барятинский, Ф.Ф. Вадковский, И.И. Горбачевский, П.Ф. Громницкий, И.В. Киреев, В.К. Кюхельбекер, М.Ф. Митьков, А.В. Поджио и М.М. Спиридов; в 1849-1854 годах - петрашевец Р.А. Черносвитов. В 1810 году Кексгольм утратил военное значение и статус крепости. Город был одним из центров востоыно-финской культуры. В 1880 году здесь состоялся первый на Карельском перешейке народный музыкальный праздник. В 1894 году в Круглой башне крепости открыта этнографическая экспозиция (в 1936-1939 годы построено новое здание музея; наиболее ценные экспонаты эвакуированы перед началом Советско-финской войны 1939-1940 годов и ныне находятся в музеях Хельсинки и Йоэнсуу). В 1897 году на острове Каллиосаари (Скалистый) возник курорт с водогрязелечебницей (ныне горный парк). В 1917 году открыто постоянное движение по прошедшей через город железнодорожной линии Кушелевка (Петроград) - Хийтола.
В 1917-1940 годы в составе Финляндии под названием Кякисалми. В 1931 году в городе открыт целлюзный завод Вальдгофа. По Московскому мирному договору 1940 года, завершившему Советско-финскую войну 1939-1940 годов, отошёл к СССР. Районный центр Карело-Финской ССР (1940-1944 годы), Ленинградская область (1944-1963 годов, с 1965 года). В Великую Отечественную войну 21 августа 1941 года оккупирован финляндскими войсками, во время оккупации именовался финляндскими властями Кякисалми. В 1941-1944 годах в городе размещалась маневровая база военно-морских сил Финляндии. Занят 24 сентября 1944 года частями Ленинградского фронта Красной Армии после заключения перемирия с Финляндией. С 1948 года носит современное название. В 1963-1965 годах входил в состав Выборгского района Ленинградской области.
Главная городская достопримечательность - Старая крепость (Музей-крепость «Корела»; в 1962-1997 годах краеведческий музей). На её территории сохранились: пороховой погреб, здания Старого (1591 год, перестроен в XVIII веке) и Нового (1769-1776 годы, перестроен в 1890-е годы) арсеналов. От Новой крепости сохранились куртины и бастионы с пороховыми погребами, трое крепостных ворот, здание гауптвахты; на её территории - здание Кексгольмского приюта (1908-1910 годы) и 2 здания казарм Егерского полка Саво (1930-е годы).
В центральной части города - ампирная с элементами русско-византийского стиля церковь Рождества Богородицы (1838-47, архитектор Л. Висконти; ныне подворье Коневского Рождество-Богородичного монастырь), здание железнодорожного вокзала (1916 год, архитектор Т. Хелльстрём), лютеранская кирха (1930 год, архитектор А. Линдгрен). На старом православном кладбище - церкви Всех Святых в духе эклектизма (1890-1892 годы, архитектор Ю.Я. Аренберг; ныне подворье Валаамского монастыря) и Рождества Христова (2001-2007 годы, архитектор Е.А. Зюкин). На главной Рыночной площади - здание бывшего Скандинавского банка (1925 год, архитектор У. Ульберг), гостиница, пожарное депо (оба здания - первая треть XX века), памятник В.И. Ленину (1966 год, скульптор П.М. Криворуцкий).
Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (в том числе завод компании «Лесплитинвест» - древесно-волокнистые плиты, межкомнатные двери и другие).