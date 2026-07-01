ПРИОЗЕРСК

ПРИОЗЕРСК - город в России, в Ленинградской области, центр Приозерского рйона.

Население 18,9 тысяч человек (2014 год). Рас­по­ло­жен на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке, на северном ру­ка­ве реки Ву­ок­са, ме­ж­ду озё­ра­ми Ла­дож­ское и Ву­ок­са. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник на ост­ро­ве на реке Узь­ер­ва (Ууси­яр­ви, ны­не Ву­ок­са) в конце XII - первой половине XIII веков как городской. центр ка­рел. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1294-1295 годах, ко­гда был за­хва­чен шве­да­ми. Од­на­ко уже в 1295 году кре­пость за­ня­ли и ук­ре­пи­ли нов­го­род­цы. В 1310 году нов­го­род­ца­ми воз­ве­де­на но­вая де­ре­во-зем­ля­ная кре­пость Ко­ре­ла (Ко­рель­ский го­род). В 1314 и 1337 годах её за­ни­ма­ли шве­ды и вско­ре ос­во­бо­ж­да­ли нов­го­род­цы, в 1322 и 1348 годах жи­те­ли Ко­ре­лы от­би­ли на­па­де­ния шве­дов.

В 1478 году го­род в со­ста­ве Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки во­шёл в Русское государство. В конце XV - начале XVII веков - центр Ко­рель­ско­го уезда Во­д­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли. В конце XV века за­се­лён го­род­ской по­сад на острове Спас­ский (Го­род­ской). В конце 1560-х - начале 1570-х годов, во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, по­сад об­не­сён де­ре­во-зем­ля­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми. Кре­пость вы­дер­жа­ла на­па­де­ния шве­дов в 1573 и 1578 годах, в 1580 году взя­та шведскими вой­ска­ми под ко­мандованием ба­рона П. Де ла Гар­ди, отош­ла к Шве­ции. В 1581 году кре­пость раз­ру­ше­на во вре­мя на­па­де­ния от­ря­да русских войск.

В 1581-1595, 1611-1917 и 1940-1948 годах офи­ци­аль­но на­зы­вал­ся Кекс­гольм. В 1580-х годах под руководством фор­ти­фи­ка­то­ра Я. ван Стен­де­ла ре­кон­ст­руи­ро­ван де­ти­нец, по­строе­на двухъ­я­рус­ная Круг­лая баш­ня над въез­дом (1582-1585 годы). На мес­тах преж­них ба­шен уст­рое­ны рон­де­ли - по­лу­круг­лые вы­сту­пы стен (1585-1590 годы), де­ревянной сте­ны по греб­ню зем­ля­ных кур­тин об­ма­за­ны гли­ной и при­сы­па­ны зем­лёй, на мес­тах сго­рев­ших ба­шен на острове Спас­ский уст­рое­ны бас­тио­ны. По Тяв­зин­ско­му ми­ру 1595 года кре­пость воз­вра­ще­на Русскому государству (пе­ре­да­на в 1597 году).

В Смут­ное вре­мя, со­глас­но сек­рет­но­му про­то­ко­лу к Вы­борг­ско­му до­го­во­ру 1609 года (за­кре­п­лён Стол­бов­ским ми­ром 1617 года), Ко­ре­ла долж­на бы­ла быть пе­ре­да­на Шве­ции в об­мен на во­енную по­мощь про­тив поль­ско-ли­товских ин­тер­вен­тов. Од­на­ко на­се­ле­ние го­ро­да от­ка­за­лось от­крыть во­ро­та шве­дам, в сентябре 1610 - мар­те 1611 годов про­дол­жа­лась ге­роическая обо­ро­на го­ро­да, за­вер­шив­шая­ся по­сле ги­бе­ли поч­ти всех его за­щит­ни­ков. В 1611-1710 годах в со­ста­ве Шве­ции, центр ле­на. В XVII века ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны пу­шеч­ные ба­та­реи, об­ли­цо­ва­ны кам­нем бас­тио­ны и кур­ти­ны, в де­тин­це воз­ве­де­ны ко­мен­дант­ский дом и ком­плекс ка­зарм. На мес­те бывшего по­са­да на острове Спас­ский воз­ве­де­на Но­вая (с XVIII века так­же Глав­ная) кре­пость. В ию­ле - сентябре 1656 года во вре­мя Русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов го­род без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся русскими вой­ска­ми.

В 1710 году, во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, взят российскими вой­ска­ми под ко­мандованием Р.В. Брю­са (из ро­да Брю­сов). В октябре 1710 года царь Пётр I по­се­тил кре­пость и дал ука­за­ние о ре­кон­ст­рук­ции ук­ре­п­ле­ний. В па­мять о по­бе­дах над шве­да­ми южные во­ро­та Но­вой кре­по­сти об­ли­цо­ва­ны тро­фей­ны­ми ла­та­ми (ны­не хра­нят­ся в Круг­лой баш­не). Уезд­ный го­род Санкт-Петербургской губернии (1710-1719 годы), Вы­борг­ской провинции Санкт-Петербургской губернии (1719-1744 годы), Вы­борг­ской губернии (1744-1811 годы) Российской им­пе­рии и Великого княжества Фин­лянд­ско­го в со­ста­ве Российской им­пе­рии (1811-1917 годы). В 1762-1854 годах Кекс­гольм­ская кре­пость ис­поль­зо­ва­лась как по­ли­тическая тюрь­ма, в ней со­дер­жа­лись: бывший император Иван VI Ан­то­но­вич (1762 год), две же­ны и трое де­тей Е.И. Пу­га­чё­ва; в 1826-1827 годах - де­каб­ри­сты А.П. Ба­ря­тин­ский, Ф.Ф. Вад­ков­ский, И.И. Гор­ба­чев­ский, П.Ф. Гром­ниц­кий, И.В. Ки­ре­ев, В.К. Кю­хель­бе­кер, М.Ф. Мить­ков, А.В. Под­жио и М.М. Спи­ри­дов; в 1849-1854 годах - пет­ра­ше­вец Р.А. Чер­но­сви­тов. В 1810 году Кекс­гольм ут­ра­тил во­енное зна­че­ние и ста­тус кре­по­сти. Го­род был од­ним из цен­тров востоыно-финской куль­ту­ры. В 1880 году здесь со­сто­ял­ся пер­вый на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке народный музыкальный празд­ник. В 1894 году в Круг­лой баш­не кре­по­сти от­кры­та эт­но­гра­фическая экс­по­зи­ция (в 1936-1939 годы по­строе­но но­вое зда­ние му­зея; наи­бо­лее цен­ные экс­по­на­ты эва­куи­ро­ва­ны пе­ред на­ча­лом Советско-финской вой­ны 1939-1940 годов и ны­не на­ходят­ся в му­зе­ях Хель­син­ки и Йоэн­суу). В 1897 году на острове Кал­лио­саа­ри (Ска­ли­стый) воз­ник ку­рорт с во­до­гря­зе­ле­чеб­ни­цей (ны­не горный парк). В 1917 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез го­род железнодорожной ли­нии Ку­ше­лев­ка (Пет­ро­град) - Хий­то­ла.

В 1917-1940 годы в со­ста­ве Фин­лян­дии под названием Кя­ки­сал­ми. В 1931 году в го­ро­де от­крыт цел­люз­ный за­вод Вальд­го­фа. По Мо­с­ков­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1940 года, за­вер­шив­ше­му Советско-финскую вой­ну 1939-1940 годов, ото­шёл к СССР. Рай­он­ный центр Ка­ре­ло-Финской ССР (1940-1944 годы), Ле­нинградская область (1944-1963 годов, с 1965 года). В Великую Отечественную вой­ну 21 августа 1941 года ок­ку­пи­ро­ван финляндскими вой­ска­ми, во вре­мя ок­ку­па­ции име­но­вал­ся финляндскими вла­стя­ми Кя­ки­сал­ми. В 1941-1944 годах в го­ро­де раз­ме­ща­лась ма­нев­ро­вая ба­за во­енно-морских сил Фин­лян­дии. За­нят 24 сентября 1944 года час­тя­ми Ле­нинградского фрон­та Крас­ной Ар­мии по­сле за­клю­че­ния пе­ре­ми­рия с Фин­лян­ди­ей. С 1948 года но­сит современное на­зва­ние. В 1963-1965 годах вхо­дил в со­став Вы­борг­ско­го района Ле­нин­град­ской области.

Главная городская дос­то­при­ме­ча­тель­ность - Ста­рая кре­пость (Му­зей-кре­пость «Ко­ре­ла»; в 1962-1997 годах крае­ведческий му­зей). На её тер­ри­то­рии со­хра­ни­лись: по­ро­хо­вой по­греб, зда­ния Ста­ро­го (1591 год, пе­ре­стро­ен в XVIII веке) и Но­во­го (1769-1776 годы, пе­ре­стро­ен в 1890-е годы) ар­се­на­лов. От Но­вой кре­по­сти со­хра­ни­лись кур­ти­ны и бас­тио­ны с по­ро­хо­вы­ми по­гре­ба­ми, трое кре­по­ст­ных во­рот, зда­ние га­упт­вах­ты; на её тер­ри­то­рии - зда­ние Кекс­гольм­ско­го при­юта (1908-1910 годы) и 2 зда­ния ка­зарм Егер­ско­го пол­ка Са­во (1930-е годы).

В центральной час­ти го­ро­да - ам­пир­ная с эле­мен­та­ми рус­ско-ви­зан­тий­ско­го сти­ля церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1838-47, архитектор Л. Вис­кон­ти; ны­не под­во­рье Ко­нев­ско­го Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­дич­но­го монастырь), зда­ние железнодорожного во­кза­ла (1916 год, архитектор Т. Хелль­ст­рём), лю­те­ран­ская кир­ха (1930 год, архитектор А. Лин­дг­рен). На ста­ром пра­во­слав­ном клад­би­ще - церк­ви Всех Свя­тых в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1890-1892 годы, архитектор Ю.Я. Арен­берг; ны­не под­во­рье Ва­ла­ам­ско­го мо­на­сты­ря) и Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (2001-2007 годы, архитектор Е.А. Зю­кин). На главной Ры­ноч­ной площади - зда­ние бывшего Скан­ди­нав­ско­го бан­ка (1925 год, архитектор У. Уль­берг), гос­ти­ница, по­жар­ное де­по (оба здания - первая треть XX века), па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1966 год, скульп­тор П.М. Кри­во­руц­кий).

Пред­при­ятия лес­ной и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (в том числе за­вод ком­па­нии «Лес­пли­тин­вест» - дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты, меж­ком­нат­ные две­ри и другие).

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