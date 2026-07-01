ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ - в гражданском праве приобретение права собственности на имущество в связи с давностью владения.

От­но­сит­ся к чис­лу пер­во­на­чаль­ных спо­со­бов при­об­ре­те­ния пра­ва собст­вен­но­сти , ког­да пра­во собст­вен­но­сти на сто­ро­не дав­ност­но­го вла­дель­ца воз­ни­ка­ет по­ми­мо во­ли и не­за­ви­си­мо от прав пред­шест­вую­ще­го собст­вен­ни­ка.

Ли­цо (гра­ж­да­нин или юри­дическое ли­цо), не яв­ляю­щее­ся соб­ст­вен­ни­ком иму­ще­ст­ва, но доб­ро­со­ве­ст­но, от­кры­то и не­пре­рыв­но вла­дею­щее как сво­им соб­ст­вен­ным не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом в те­че­ние 15 лет ли­бо иным иму­ще­ст­вом в те­че­ние 5 лет, при­об­ре­та­ет пра­во соб­ст­вен­но­сти на это иму­ще­ст­во.

Пра­во соб­ст­вен­но­сти на не­дви­жи­мое и иное иму­ще­ст­во, под­ле­жа­щее государственной ре­ги­ст­ра­ции, воз­ни­ка­ет у ли­ца, при­об­рет­ше­го это иму­ще­ст­во в си­лу приобретательной давности, с мо­мен­та та­кой ре­ги­ст­ра­ции. Под­роб­нее смотрите в статье Дав­ность .

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