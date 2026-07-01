ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ - в гражданском праве приобретение права собственности на имущество в связи с давностью владения.
Относится к числу первоначальных способов приобретения права собственности, когда право собственности на стороне давностного владельца возникает помимо воли и независимо от прав предшествующего собственника.
Лицо (гражданин или юридическое лицо), не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имущество.
Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Подробнее смотрите в статье Давность.