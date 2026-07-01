ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - альтернатива уголовной ответственности и наказанию в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления.
В Российской Федерации несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождён от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путём применения принудительных мер воспитательного характера.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия: предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причинённый вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Ему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причинённого его деянием, и последствий повторного совершения преступлений. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Обязанность загладить причинённый вред возлагается с учётом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определённых мест, использования определённых форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определённого часа, выезда в другую местность без разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться.
Несовершеннолетний, осуждённый к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобождён судом от наказания и помещён в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним требований, предусмотренных принудительные меры воспитательного воздействия, эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Институт принудительных мер воспитательного воздействия известен законодательству большинства стран мира. В большинстве из них принудительные меры воспитательного воздействия - одна из форм реализации уголовной ответственности, помимо наказания, однако в некоторых странах они являются альтернативой уголовной ответственности. В ряде стран применение принудительных мер воспитательного воздействия зависит от возраста правонарушителя (так, только воспитательные меры могут быть применены к лицам в возрасте от 14 до 16 лет - в Македонии, Хорватии; в возрасте от 14 до 18 лет - в Испании; от 7 до 15 лет - в Кувейте, Ливане, Сирии; от 7 до 14 лет - в Таиланде).