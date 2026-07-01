ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - альтернатива уголовной ответственности и наказанию в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления .

В Российской Федерации не­со­вер­шен­но­лет­ний, со­вер­шив­ший пре­сту­п­ле­ние не­боль­шой или сред­ней тя­же­сти, мо­жет быть ос­во­бо­ж­дён от уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти, ес­ли бу­дет при­зна­но, что его ис­прав­ле­ние мо­жет быть дос­тиг­ну­то пу­тём при­ме­не­ния при­ну­дительных мер вос­пи­тательного ха­рак­те­ра.

Ви­ды принудительных мер воспитательного воздействия: пре­ду­пре­ж­де­ние; пе­ре­да­ча под над­зор ро­ди­те­лей или лиц, их за­ме­няю­щих, ли­бо спе­циа­ли­зированного государственного ор­га­на; воз­ло­же­ние обя­зан­но­сти за­гла­дить при­чи­нён­ный вред; ог­ра­ни­че­ние до­су­га и ус­та­нов­ле­ние осо­бых тре­бо­ва­ний к по­ве­де­нию не­со­вер­шен­но­лет­не­го. Ему мо­жет быть на­зна­че­но од­но­вре­мен­но не­сколь­ко принудительных мер воспитательного воздействия. Пре­ду­пре­ж­де­ние со­сто­ит в разъ­яс­не­нии не­со­вер­шен­но­лет­не­му вре­да, при­чи­нён­но­го его дея­ни­ем, и по­след­ст­вий по­втор­но­го со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ний. Пе­ре­да­ча под над­зор со­сто­ит в воз­ло­же­нии на ро­ди­те­лей или лиц, их за­ме­няю­щих, ли­бо на спе­циа­ли­зированный государственный ор­ган обя­зан­но­сти по вос­пи­тательному воз­дей­ст­вию на не­со­вер­шен­но­лет­не­го и кон­тро­лю за его по­ве­де­ни­ем. Обя­зан­ность за­гла­дить при­чи­нён­ный вред воз­ла­га­ет­ся с учё­том иму­щественного по­ло­же­ния не­со­вер­шен­но­лет­не­го и на­ли­чия у не­го со­от­вет­ст­вую­щих тру­до­вых на­вы­ков. Ог­ра­ни­че­ние до­су­га и ус­та­нов­ле­ние осо­бых тре­бо­ва­ний к по­ве­де­нию не­со­вер­шен­но­лет­не­го мо­гут пре­ду­смат­ри­вать за­прет по­се­ще­ния оп­ре­де­лён­ных мест, ис­поль­зо­ва­ния оп­ре­де­лён­ных форм до­су­га, в том числе свя­зан­ных с управ­ле­ни­ем ме­ха­ническим транс­порт­ным сред­ст­вом, ог­ра­ни­че­ние пре­бы­ва­ния вне до­ма по­сле оп­ре­де­лён­но­го ча­са, вы­ез­да в другую ме­ст­ность без раз­ре­ше­ния спе­циа­ли­зированного государственного ор­га­на. Не­со­вер­шен­но­лет­не­му мо­жет быть предъ­яв­ле­но так­же тре­бо­ва­ние воз­вра­тить­ся в об­ра­зо­вательную ор­га­ни­за­цию ли­бо тру­до­уст­ро­ить­ся.

Не­со­вер­шен­но­лет­ний, осу­ж­дён­ный к ли­ше­нию сво­бо­ды за со­вер­ше­ние пре­сту­п­ле­ния сред­ней тя­же­сти, а так­же тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния, мо­жет быть ос­во­бо­ж­дён су­дом от на­ка­за­ния и по­ме­щён в специальное учеб­но-вос­пи­тательное уч­ре­ж­де­ние за­кры­то­го ти­па.

В слу­чае сис­те­ма­тического не­ис­пол­не­ния не­со­вер­шен­но­лет­ним тре­бо­ва­ний, пре­ду­смот­рен­ных принудительные меры воспитательного воздействия, эта ме­ра по пред­став­ле­нию спе­циа­ли­зированного государственного ор­га­на от­ме­ня­ет­ся и ма­те­риа­лы на­прав­ля­ют­ся для при­вле­че­ния не­со­вер­шен­но­лет­не­го к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти.

Ин­сти­тут принудительных мер воспитательного воздействия из­вес­тен за­ко­но­да­тель­ст­ву боль­шин­ст­ва стран ми­ра. В боль­шин­ст­ве из них принудительные меры воспитательного воздействия - од­на из форм реа­ли­за­ции уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти, по­ми­мо на­ка­за­ния, од­на­ко в не­ко­то­рых стра­нах они яв­ля­ют­ся аль­тер­на­ти­вой уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти. В ря­де стран при­ме­не­ние принудительных мер воспитательного воздействия за­ви­сит от воз­рас­та пра­во­на­ру­ши­те­ля (так, толь­ко вос­пи­тательные ме­ры мо­гут быть при­ме­не­ны к ли­цам в воз­рас­те от 14 до 16 лет - в Ма­ке­до­нии, Хор­ва­тии; в воз­рас­те от 14 до 18 лет - в Ис­па­нии; от 7 до 15 лет - в Ку­вей­те, Ли­ва­не, Си­рии; от 7 до 14 лет - в Таи­лан­де).

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