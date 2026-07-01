ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА - меры уголовно-правового характера, применяемые по решению суда к лицам, страдающим психическими расстройствами, совершившим общественно опасные деяния.
В Российской Федерации принудительные меры медицинского характера применяются наряду с наказанием или взамен его к лицам: совершившим деяния, предусмотренные уголовным законом, в состоянии невменяемости; у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; совершившим преступление против половой неприкосновенности малолетнего и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. Порядок назначения принудительных мер медицинского характера определяется уголовным, уголовно-процессуальным законодательством, Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (1992 год), порядок исполнения - уголовно-исполнительным законодательством и иными федеральными законами.
Цели применения Принудительные меры медицинского характера- излечение указанных лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых общественно опасных деяний. Виды Принудительные меры медицинского характера: принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях назначается, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в стационар.
Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическая помощь в стационарных условиях, назначается, если характер психические расстройства лица требует специальных. условий лечения, ухода, содержания и наблюдения: в стационаре общего типа - лицу, которое нуждается в стационарном лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения; в стационаре специализированного типа - лицу, которое требует постоянного наблюдения; в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением - лицу, которое представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения.
Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера осуществляются судом по представлению администрации медицинской организации, осуществляющей принудительное лечение, или уголовно-исполнительной инспекции, контролирующей применение принудительных мер медицинского характера, на основании заключения комиссии врачей-психиатров.
Принудительные меры медицинского характера предусмотрены законодательством большинства стран мира. В подавляющем большинстве случаев они рассматриваются как разновидность мер уголовно-правового характера (Австрия, Алжир, Боливия, Бразилия, Германия, Греция, Дания и других). В ряде государств принудительные меры медицинского характера применяются на основании норм гражданского или административного права, а не в рамках уголовного судопроизводства (Китай, Франция, Япония). Конкретный перечень видов этих мер зависит от конкретной страны, но, как правило, это обязательное амбулаторное и обязательное стационарное лечение.