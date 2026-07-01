ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА - меры уголовно-правового характера, применяемые по решению суда к лицам, страдающим психическими расстройствами, совершившим общественно опасные деяния.

В Российской Федерации принудительные меры медицинского характера при­ме­ня­ют­ся на­ря­ду с на­ка­за­ни­ем или вза­мен его к ли­цам: со­вер­шив­шим дея­ния, пре­ду­смот­рен­ные уго­лов­ным за­ко­ном , в со­стоя­нии не­вме­няе­мо­сти; у ко­то­рых по­сле со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния на­сту­пи­ло пси­хическое рас­строй­ство, де­лаю­щее не­воз­мож­ным на­зна­че­ние или ис­пол­не­ние на­ка­за­ния ; со­вер­шив­шим пре­сту­п­ле­ние и стра­даю­щим пси­хическими рас­строй­ства­ми, не ис­клю­чаю­щи­ми вме­няе­мо­сти; со­вер­шив­шим пре­сту­п­ле­ние про­тив по­ло­вой не­при­кос­но­вен­но­сти ма­ло­лет­не­го и стра­даю­щим рас­строй­ством сек­су­аль­но­го пред­поч­те­ния (пе­до­фи­ли­ей), не ис­клю­чаю­щим вме­няе­мо­сти. Принудительные меры медицинского характера на­зна­ча­ют­ся толь­ко в слу­ча­ях, ко­гда пси­хические рас­строй­ства свя­за­ны с воз­мож­но­стью при­чи­не­ния эти­ми ли­ца­ми ино­го су­ще­ст­вен­но­го вре­да ли­бо с опас­но­стью для се­бя или других лиц. По­ря­док на­зна­че­ния принудительных мер медицинского характера оп­ре­де­ля­ет­ся уго­лов­ным, уго­лов­но-про­цес­су­аль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом, За­ко­ном Российской Федерации «О пси­хи­ат­ри­че­ской по­мо­щи и га­ран­ти­ях прав гра­ж­дан при её ока­за­нии» (1992 год), по­ря­док ис­пол­не­ния - уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом и ины­ми фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми.

Це­ли при­ме­не­ния Принудительные меры медицинского характера- из­ле­че­ние ука­зан­ных лиц или улуч­ше­ние их пси­хического со­стоя­ния, а так­же пре­ду­пре­ж­де­ние со­вер­ше­ния ими но­вых об­ще­ст­вен­но опас­ных дея­ний . Ви­ды Принудительные меры медицинского характера: при­ну­дительное на­блю­де­ние и ле­че­ние у вра­ча-пси­хи­ат­ра в ам­бу­ла­тор­ных ус­ло­ви­ях; при­ну­дительное ле­че­ние в медицинской ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ваю­щей пси­хи­ат­рическую по­мощь в ста­цио­нар­ных ус­ло­ви­ях, об­ще­го ти­па; при­ну­дительное ле­че­ние в медицинской ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ваю­щей пси­хи­ат­рическую по­мощь в ста­цио­нар­ных ус­ло­ви­ях, спе­циа­ли­зированного ти­па; при­ну­дительное ле­че­ние в медицинской ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ваю­щей пси­хи­ат­рическую по­мощь в ста­цио­нар­ных ус­ло­ви­ях, спе­циа­ли­зированного ти­па с ин­тен­сив­ным на­блю­де­ни­ем.

При­ну­дительное на­блю­де­ние и ле­че­ние у вра­ча-пси­хи­ат­ра в ам­бу­ла­тор­ных усло­ви­ях на­зна­ча­ет­ся, ес­ли ли­цо по сво­ему пси­хическому со­стоя­нию не ну­ж­да­ет­ся в по­ме­ще­нии в ста­цио­нар.

При­ну­дительное ле­че­ние в медицинской ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ваю­щей пси­хи­ат­рическая по­мощь в ста­цио­нар­ных ус­ло­ви­ях, на­зна­ча­ет­ся, ес­ли ха­рак­тер пси­хические рас­строй­ства ли­ца тре­бу­ет специальных. ус­ло­вий ле­че­ния, ухо­да, со­дер­жа­ния и на­блю­де­ния: в ста­цио­на­ре об­ще­го ти­па - ли­цу, ко­то­рое ну­ж­да­ет­ся в ста­цио­нар­ном ле­че­нии и на­блю­де­нии, но не тре­бу­ет ин­тен­сив­но­го на­блю­де­ния; в ста­цио­на­ре спе­циа­ли­зированного ти­па - ли­цу, ко­то­рое тре­бу­ет по­сто­ян­но­го на­блю­де­ния; в ста­цио­на­ре спе­циа­ли­зированного ти­па с ин­тен­сив­ным на­блю­де­ни­ем - ли­цу, ко­то­рое пред­став­ля­ет осо­бую опас­ность для се­бя или других лиц и тре­бу­ет по­сто­ян­но­го и ин­тен­сив­но­го на­блю­де­ния.

Про­дле­ние, из­ме­не­ние и пре­кра­ще­ние принудительных мер медицинского характера осу­ще­ст­в­ля­ют­ся су­дом по пред­став­ле­нию ад­ми­ни­ст­ра­ции медицинской ор­га­ни­за­ции, осу­щест­вляю­щей при­ну­дительное ле­че­ние, или уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ной ин­спек­ции, кон­тро­ли­рую­щей при­ме­не­ние принудительных мер медицинского характера, на ос­но­ва­нии за­клю­че­ния ко­мис­сии вра­чей-пси­хи­ат­ров.

Принудительные меры медицинского характера пре­ду­смот­ре­ны за­ко­но­да­тель­ст­вом боль­шин­ст­ва стран ми­ра. В по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве слу­ча­ев они рас­смат­ри­ва­ют­ся как раз­но­вид­ность мер уго­лов­но-пра­во­во­го ха­рак­те­ра (Ав­ст­рия, Ал­жир, Бо­ли­вия, Бра­зи­лия, Гер­ма­ния, Гре­ция, Да­ния и других). В ря­де го­су­дарств принудительные меры медицинского характера при­ме­ня­ют­ся на ос­но­ва­нии норм гра­ж­дан­ско­го или ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го пра­ва, а не в рам­ках уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва (Ки­тай, Фран­ция, Япо­ния). Кон­крет­ный пе­ре­чень ви­дов этих мер за­ви­сит от кон­крет­ной стра­ны, но, как пра­ви­ло, это обя­зательное ам­бу­ла­тор­ное и обя­зательное ста­цио­нар­ное ле­че­ние.