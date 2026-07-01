ПРИНСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Один из старейших и престижных частных вузов и национально-исследовательских центров в США.
Основан группой пресвитерианских священников в 1746 в г. Элизабет (пров. Нью-Джерси) как колледж, с 1747 в Ньюарке, с 1756 в Принстоне; с 1896 ун-т. По Уставу в нём могли обучаться приверженцы любых религ. течений, в 1969 ун-т впервые стал принимать на обучение женщин. П.у. сыграл заметную роль в событиях Амер. революции 1775–83: подпись его ректора Дж. Уизерспуна стоит под Декларацией независимости США 1776, шестая часть участников Конституционного конвента были выпускниками ун-та. В 1902 ректором П.у. стал Т.В. Вильсон (президент США в 1913–21). Он повёл резко секуляризационную политику под лозунгом «Принстон – на службу государству, а не церкви!», усовершенствовал учебные программы, разделив их на общеобразовательные (в течение первых двух лет) и специализированные (в последующие два года). Среди выпускников и профессоров П.у. – Дж. Медисон, математик Э. Уайлс (доказал Великую теорему Ферма), 35 лауреатов Нобелевской пр., в т.ч. Э. Вишаус, Д. Канеман, П. Кругман, У.А. Льюис, Дж.Ф. Нэш, Т. Сарджент, К. Симс, Р. Фейнман, В. Фитч, Р. Халс, Д. Цуи. В структуре ун-та (2013) 34 факультета, 75 ин-тов и центров (в т.ч. Нац. лаборатория физики плазмы, 1951), 6 колледжей-интернатов, Школа обществ. и междунар. отношений им. В. Вильсона (1930), Школа инженерных и прикладных наук (1875), Школа архитектуры (1919), Худож. музей (1882), Б-ка им. Х.С. Файрстоуна, 10 специализиров. библиотек, региональный театр Маккартера (открыт в 1930). П.у. входит в группу элитных амер. ун-тов, т.н. Лигу плюща. Ок. 8 тыс. студентов (2013).