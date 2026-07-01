ПРИНСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Один из старейших и престижных частных вузов и национально-исследовательских центров в США.

Ос­но­ван груп­пой пре­сви­те­ри­ан­ских свя­щен­ни­ков в 1746 в г. Эли­за­бет (пров. Нью-Джер­си) как кол­ледж, с 1747 в Ньюар­ке, с 1756 в Прин­сто­не; с 1896 ун-т. По Ус­та­ву в нём мог­ли обу­чать­ся при­вер­жен­цы лю­бых ре­лиг. те­че­ний, в 1969 ун-т впер­вые стал при­ни­мать на обу­че­ние жен­щин. П.у. сыг­рал за­мет­ную роль в со­бы­ти­ях Амер. ре­во­лю­ции 1775–83: под­пись его рек­то­ра Дж. Уи­зер­спу­на сто­ит под Дек­ла­ра­ци­ей не­за­ви­си­мо­сти США 1776 , шес­тая часть уча­ст­ни­ков Кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­вен­та бы­ли вы­пу­ск­ни­ка­ми ун-та. В 1902 рек­то­ром П.у. стал Т.В. Виль­сон (пре­зи­дент США в 1913–21). Он по­вёл рез­ко се­ку­ля­ри­за­ци­он­ную по­ли­ти­ку под ло­зун­гом «Прин­стон – на служ­бу го­су­дар­ст­ву, а не церк­ви!», усо­вер­шен­ст­во­вал учеб­ные про­грам­мы, раз­де­лив их на об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ные (в те­че­ние пер­вых двух лет) и спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные (в по­сле­дую­щие два го­да). Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков и про­фес­со­ров П.у. – Дж. Ме­ди­сон , ма­те­ма­тик Э. Уайлс (до­ка­зал Ве­ли­кую тео­ре­му Фер­ма), 35 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пр., в т.ч. Э. Ви­ша­ус, Д. Ка­не­ман, П. Круг­ман, У.А. Льюис, Дж.Ф. Нэш, Т. Сард­жент, К. Симс, Р. Фейн­ман, В. Фитч, Р. Халс, Д. Цуи. В струк­ту­ре ун-та (2013) 34 фа­куль­те­та, 75 ин-тов и цен­тров (в т.ч. Нац. ла­бо­ра­то­рия фи­зи­ки плаз­мы, 1951), 6 кол­лед­жей-ин­тер­на­тов, Шко­ла об­ществ. и ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний им. В. Виль­со­на (1930), Шко­ла ин­же­нер­ных и при­клад­ных на­ук (1875), Шко­ла ар­хи­тек­ту­ры (1919), Ху­дож. му­зей (1882), Б-ка им. Х.С. Файр­сто­уна, 10 спе­циа­ли­зи­ров. биб­лио­тек, ре­гио­наль­ный те­атр Мак­кар­те­ра (от­крыт в 1930). П.у. вхо­дит в груп­пу элит­ных амер. ун-тов, т.н. Ли­гу плю­ща. Ок. 8 тыс. сту­ден­тов (2013).

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