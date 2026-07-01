ПРИНСТЕРЕР, ГИЙОМ ГРУН ВАН
ПРИНСТЕРЕР, ГИЙОМ ГРУН ВАН - государственный деятель, историк, публицист.
Из состоятельной семьи.
По окончании в 1823 году юридического факультета Лейденского университета работал в адвокатской конторе в Гааге. С 1827 на гос. службе: референт (1827-1829 годы), секретарь (1829-1836 годы) Королевского кабинета, с 1831 года (формально до 1871 года) - главный архивариус личного архива Оранско-Нассауской династии.
Сторонник абсолютной власти монарха, ринстерер ушёл в отставку после победы Бельгийской революции 1830 года, занялся публикацией архивных документов и общественной деятельностью.
Приверженец ортодоксального кальвинизма, Принстерер в книге «Неверие и революция» («Ongeloof en Revolutie», 1847 год) выразил открытое неприятие атеистического духа Просвещения и Французской революции XVIII века.
Отвергая идею народного суверенитета, Принстерер считал, что человеку дано право личной воли в окружении объединённых верой единомышленников. Его концепция легла в основу политич. программы Антиреволюционной партии.
В 1849-1857 годах (с перерывами) и в 1862-1865 годах Принстерер являлся депутатом нижней палаты Генеральных штатов. Вместе со своими сторонниками, объединившимися позднее в так называемый Конфессиональный союз, активно выступал против либеральных реформ кабинета Й.Р. Торбеке. В 1836-1862 годах ассоциированный член, с 1862 года почетный член Государственного совета.
Среди исторических трудов Принстерер: «Справочник по истории Отечества» («Handboek der geschiedenis van het Vaderland», dl 1-5, 1841-1846 годы), в котором впервые была показана роль протестантизма и Оранско-Нассауской династии в истории Нидерландов; издание документов «Архивы, или Неизданная переписка дома Оранских-Нассау» («Archives, ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau», dl 1-13, 1835-1861 годы).