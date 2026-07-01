ПРИНСТЕРЕР, ГИЙОМ ГРУН ВАН

ПРИНСТЕРЕР, ГИЙОМ ГРУН ВАН - государственный деятель, историк, публицист.

Из со­стоя­тель­ной се­мьи.

По окон­ча­нии в 1823 году юри­дического факультета Лей­ден­ско­го университета ра­бо­тал в ад­во­кат­ской кон­то­ре в Гаа­ге. С 1827 на гос. служ­бе: ре­фе­рент (1827-1829 годы), сек­ре­тарь (1829-1836 годы) Ко­ро­лев­ско­го ка­би­не­та, с 1831 года (фор­маль­но до 1871 года) - главный ар­хи­ва­ри­ус лич­но­го ар­хи­ва Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии.

Сто­рон­ник аб­со­лют­ной вла­сти мо­нар­ха, ринстерер ушёл в от­став­ку по­сле по­бе­ды Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года, за­нял­ся пуб­ли­ка­ци­ей ар­хив­ных до­ку­мен­тов и об­щественной дея­тель­но­стью.

При­вер­же­нец ор­то­док­саль­но­го каль­ви­низ­ма , Принстерер в книге «Не­ве­рие и ре­во­лю­ция» («Ongeloof en Re­vo­lu­tie», 1847 год) вы­ра­зил от­кры­тое не­при­я­тие атеи­стического ду­ха Про­све­ще­ния и Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века .

От­вер­гая идею народного су­ве­ре­ни­те­та, Принстерер счи­тал, что че­ло­ве­ку да­но пра­во лич­ной во­ли в ок­ру­же­нии объ­е­ди­нён­ных ве­рой еди­но­мыш­лен­ни­ков. Его кон­цеп­ция лег­ла в ос­но­ву по­ли­тич. про­грам­мы Ан­ти­ре­во­лю­ци­он­ной пар­тии.

В 1849-1857 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) и в 1862-1865 годах Принстерер яв­лял­ся де­пу­та­том ниж­ней па­ла­ты Ге­не­раль­ных шта­тов. Вме­сте со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми, объ­еди­нив­ши­ми­ся позд­нее в так называемый Кон­фес­сио­наль­ный со­юз, ак­тив­но вы­сту­пал про­тив ли­бе­раль­ных ре­форм ка­би­не­та Й.Р. Тор­бе­ке. В 1836-1862 годах ас­со­ции­ро­ван­ный член, с 1862 года почетный член Государственного со­ве­та.

Сре­ди ис­то­рических тру­дов Принстерер: «Спра­воч­ник по ис­то­рии Оте­че­ст­ва» («Handboek der geschiedenis van het Vaderland», dl 1-5, 1841-1846 годы), в ко­то­ром впер­вые бы­ла по­ка­за­на роль про­тес­тан­тиз­ма и Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии в ис­то­рии Ни­дер­лан­дов; из­да­ние до­ку­мен­тов «Ар­хи­вы, или Не­из­дан­ная пе­ре­пис­ка до­ма Оран­ских-Нас­сау» («Archives, ou cor­respondance inédite de la maison d’Oran­ge-Nassau», dl 1-13, 1835-1861 годы).

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