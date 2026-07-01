ПРИНЦИПАТ

ПРИНЦИПАТ - политическая система ранней Римской империи , сохранявшая при наличии имперской власти ряд республиканских учреждений.

Принципат на­чал оформ­лять­ся при Ав­гу­сте , власть ко­то­ро­го ос­но­вы­ва­лась на со­еди­не­нии разлийных ма­ги­ст­ра­тур . Ав­густ и его пре­ем­ни­ки, за­ни­мая в се­на­те рим­ском долж­но­сти прин­цеп­сов , со­сре­до­то­чи­ва­ли в сво­их ру­ках выс­шую гра­ж­дан­скую (по­жиз­нен­ный народный три­бун, смотрите «Три­бу­ны») и во­енная власть.

Фор­маль­но со­хра­няв­шие­ся рес­пуб­ли­кан­ские ин­сти­ту­ты (се­нат, ко­ми­ции, ма­ги­ст­ра­ту­ры) не име­ли преж­не­го по­ли­тического зна­че­ния, так как вы­бо­ры в них и их дея­тель­ность ре­гу­ли­ро­ва­лись прин­цеп­сом.

Тер­мин «принципат» многие учё­ные счи­та­ют не­дос­та­точ­но точ­ным и пред­ла­га­ют ис­поль­зо­вать вме­сто не­го по­ня­тия «ран­няя им­пе­рия», «позд­няя ан­тич­ность».

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