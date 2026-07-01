ПРИНЦИПАТ
ПРИНЦИПАТ - политическая система ранней Римской империи, сохранявшая при наличии имперской власти ряд республиканских учреждений.
Принципат начал оформляться при Августе, власть которого основывалась на соединении разлийных магистратур. Август и его преемники, занимая в сенате римском должности принцепсов, сосредоточивали в своих руках высшую гражданскую (пожизненный народный трибун, смотрите «Трибуны») и военная власть.
Формально сохранявшиеся республиканские институты (сенат, комиции, магистратуры) не имели прежнего политического значения, так как выборы в них и их деятельность регулировались принцепсом.
Термин «принципат» многие учёные считают недостаточно точным и предлагают использовать вместо него понятия «ранняя империя», «поздняя античность».