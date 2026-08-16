ПРИНЦЕПС
ПРИНЦЕПС - в Древнем Риме во времена республики наименование сенаторов, значившихся первыми в списке сената римского, во времена империи - титул императора.
Princeps senatus официально не имел особых полномочий и прав, кроме почётного права первым высказывать своё мнение в сенате по запросу консулов. Тем не менее в эпоху республики некоторые принцепсы сената пользовались значительным авторитетом и нередко оказывали большое влияние на политику государства (например, Фабий Максим Кунктатор, Корнелий Сципион Старший).
В период империи, начиная с Августа вплоть до III века н.э., термином «принцепс» обозначался носитель монархической власти - император; сам термин «принцепс» не имел государственно-правового значения. Принцепс являлся проконсулом империи, что делало его главой над всеми имперскими провинциями; он был главнокомандующим всего римского войска.
Термин «принцепс» использовался и в других значениях; например, принцепс всадников (princeps juventutis) - первый в списке всадников.
В римской армии принцепсом назывался легионер, тяжеловооружённый пехотинец средней возрастной группы.
В сочинениях античных авторов термин «принцепс» использовался для обозначения привилегиров, представителей кельтских, германских и других племён, а также родовой аристократии и магистратов (смотрите в статье Магистратура) этрусских и других италийских городов-государств.
В средневековых источниках на латинском языке принцепс - то же, что князь.