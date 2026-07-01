ПРИМРОЗ УИЛЬЯМ
ПРИМРОЗ УИЛЬЯМ - шотландский альтист.
Учился игре на скрипке у К. Риттера (Глазго), затем в Гилдхоллской школе музыки (Лондон). В 1925-1927 годах стажировался в Бельгии у Э. Изаи, по совету которого сменил скрипку на альт.
В 1930-1935 годах альтист Лондонского струнного квартета, в 1937-1942 годах - концертмейстер группы альтов в Симфоническом оркестре Национальный радиовещательной корпорации (NBC; Нью-Йорк). Основатель и участник Примроз-квартета (1939-1941 годы), Фестивального квартета (1954-1962 годы). Гастролировал как солист с ведущими оркестрами, в составе различных ансамблей.
Пропагандировал современную музыку для альта: по его заказу сочиняли Б. Барток, Д. Мийо, Б. Бриттен, Э. Раббра и другие композиторы.
В 1963 году завершил сольную карьеру и сосредоточился на преподавании: работал в Южно-Калифорнийском университете (Лос-Анджелес), Консерватории Пибоди (Балтимор), Институте Кёртис (Кёртис музыкальный институт), давал мастер-классы в разных странах. Автор двух пособий по игре на альте, мемуаров («Walk on the north side: Memoirs of a violist», 1978 год). Командор ордена Британской империи (1953 год).
Американское альтовое общество проводит Международный конкурс имени У. Примроза (с 1979 года, 1 раз в 2 года) - самый представительный конкурс альтистов в мире.