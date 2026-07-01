ПРИМРОЗ УИЛЬЯМ

ПРИМРОЗ УИЛЬЯМ - шотландский альтист.

Учил­ся иг­ре на скрип­ке у К. Рит­те­ра (Глаз­го), за­тем в Гилд­холл­ской шко­ле му­зы­ки (Лон­дон). В 1925-1927 годах ста­жи­ро­вал­ся в Бель­гии у Э. Изаи , по со­ве­ту ко­то­ро­го сме­нил скрип­ку на альт.

В 1930-1935 годах аль­тист Лон­дон­ско­го струн­но­го квар­те­та, в 1937-1942 годах - кон­церт­мей­стер груп­пы аль­тов в Сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре Национальный радио­ве­ща­тель­ной кор­по­ра­ции (NBC; Нью-Йорк). Ос­но­ва­тель и уча­ст­ник Прим­роз-квар­те­та (1939-1941 годы), Фес­ти­валь­но­го квар­те­та (1954-1962 годы). Га­ст­ро­ли­ро­вал как со­лист с ве­ду­щи­ми ор­ке­ст­ра­ми, в со­ста­ве различных ан­самб­лей.

Про­па­ган­ди­ро­вал современную му­зы­ку для аль­та: по его за­ка­зу со­чи­ня­ли Б. Бар­ток, Д. Мийо, Б. Брит­тен, Э. Раб­бра и другие ком­по­зи­то­ры.

В 1963 году за­вер­шил соль­ную карь­е­ру и со­сре­до­то­чил­ся на пре­по­да­ва­нии: ра­бо­тал в Юж­но-Ка­ли­фор­ний­ском университете (Лос-Анд­же­лес), Кон­сер­ва­то­рии Пи­бо­ди (Бал­ти­мор), Институте Кёр­тис (Кёр­тис му­зы­каль­ный ин­сти­тут), да­вал мас­тер-клас­сы в раз­ных стра­нах. Ав­тор двух по­со­бий по иг­ре на аль­те, ме­муа­ров («Walk on the north side: Memoirs of a violist», 1978 год). Ко­ман­дор ор­де­на Британской им­пе­рии (1953 год).

Американское аль­то­вое общество про­во­дит Ме­ж­ду­народный кон­курс имени У. Прим­ро­за (с 1979 года, 1 раз в 2 го­да) - са­мый пред­ста­ви­тель­ный кон­курс аль­ти­стов в ми­ре.

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