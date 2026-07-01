ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­жен на край­нем юго-вос­то­ке Рос­сии. На вос­то­ке и юге омы­ва­ет­ся во­да­ми Япон­ско­го моря; в заливе Пет­ра Ве­ли­ко­го - мно­го­численные ост­ро­ва, в том числе Рус­ский, По­по­ва, Пу­тя­ти­на, Рей­не­ке, Ас­кольд. Гра­ни­чит на за­па­де с Ки­та­ем, на край­нем юго-за­па­де - с КНДР. Вхо­дит в со­став Даль­не­во­сточ­но­го фе­де­раль­ного ок­ру­га. Площаль - 164,7 тысяч км2. Население (тысяч человек) 1938,5 (2014 год; 1381,0 в 1959 году; 2296,7 в 1989 году). Административный центр - город Вла­ди­восток. Административно-территориальное де­ле­ние: 22 рай­она, 12 го­ро­дов, 27 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти края оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей Российской Федерации и Ус­та­вом При­мор­ско­го края (1995 год). Государственная власть в крае осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей края во гла­ве с гу­бер­на­то­ром, ины­ми ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом и крае­вым за­ко­ном. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти Приморского края Со­сто­ит из 40 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 5 лет (20 де­пу­та­тов из­би­ра­ют­ся на ос­но­ве про­пор­цио­наль­ной из­би­рательной сис­те­мы по еди­но­му из­би­рательному ок­ру­гу, вклю­чаю­ще­му в се­бя всю тер­ри­то­рию края, 20 де­пу­та­тов - на ос­но­ве ма­жо­ри­тар­ной из­би­рательной сис­те­мы от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам). Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо края, из­би­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ми Российской Федерации, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии Приморский край (по­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном , 2012 год). Гу­бер­на­тор фор­ми­ру­ет крае­вую ад­ми­ни­ст­ра­цию - выс­ший ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти и при­ни­ма­ет ре­ше­ние о её от­став­ке, оп­ре­де­ля­ет струк­ту­ру ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти и ис­пол­ня­ет другие пол­но­мо­чия.

При­ро­да.

Бе­ре­га Япон­ско­го моря кру­тые, мес­та­ми об­ры­ви­стые, их рас­чле­нён­ность воз­рас­та­ет к югу. Са­мый круп­ный за­лив - Пет­ра Ве­ли­ко­го раз­де­лён на ряд не­боль­ших за­ли­вов - Пось­е­та, Амур­ский, Ус­су­рий­ский, Вос­ток, На­ход­ка; на юго-вос­то­ке - за­ли­вы Оль­ги, Вла­ди­ми­ра. В южной час­ти вдоль по­бе­ре­жья рас­по­ло­же­ны ост­ро­ва Рус­ский, Рей­не­ке, Пу­тя­ти­на, Ас­кольд и другие.

Рель­еф.

80% тер­ри­то­рии Приморский край за­ня­то го­ра­ми, главным образом сред­не­гор­ным мас­си­вом Си­хо­тэ-Алинь (высота до 1932 м, го­ра Аник - выс­шая точ­ка Приморский край). Его восточный мак­ро­склон кру­той, глу­бо­ко рас­чле­нён­ный, с де­ну­да­ци­он­ны­ми ус­ту­па­ми; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны об­валь­ные, осып­ные и ополз­не­вые про­цес­сы. На уча­ст­ках ба­заль­то­вых пла­то (Са­мар­гин­ское на се­ве­ре, Ар­тё­мов­ское на юге) пре­об­ла­да­ет сто­ло­во­об­раз­ный рель­еф, крае­вые час­ти из­ре­за­ны уз­ки­ми глу­бо­ки­ми до­ли­на­ми. Западный мак­ро­склон бо­лее ши­ро­кий и по­ло­гий с сис­те­мой не­боль­ших па­рал­лель­ных друг дру­гу хреб­тов юго-западно- северо-восточной ори­ен­та­ции (Си­ний, Вос­точ­ный Си­ний, Хо­лод­ный, Пер­вый Пе­ре­вал - высота до 1412 м). Раз­де­ляю­щие их меж­гор­ные впа­ди­ны дре­ни­ру­ются ре­ка­ми бас­сей­на реки Ус­су­ри. В южной час­ти Приморского края про­тя­ги­ва­ют­ся хреб­ты Ли­ва­дий­ский, Пар­ти­зан­ский, го­ры Прже­валь­ско­го (высота до 1854 м, го­ра Об­лач­ная), а так­же Шко­тов­ское ба­заль­то­вое пла­то. В западной и юго-западной час­тях про­сти­ра­ют­ся При­хан­кай­ская (со­сто­ит из озёр­ной пой­мы и трёх тер­рас) и Ус­су­рий­ская рав­ни­ны, Ха­сан­ская при­бреж­ная низ­мен­ность, а так­же восточные от­ро­ги Вос­точ­но-Мань­чжур­ских гор (средняя высота 600-800 м), вклю­чаю­щие Чёр­ные го­ры, хре­бет По­гра­нич­ный и Бо­ри­сов­ское ба­заль­то­вое пла­то.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Большая часть тер­ри­то­рии Приморский край от­но­сит­ся к Си­хо­тэ-Алин­ской склад­ча­той сис­те­ме; в западной час­ти края, в рай­оне озеро Хан­ка, рас­по­ло­жен древ­ний Хан­кай­ский мас­сив. Этот мас­сив сло­жен глу­бо­ко­ме­та­мор­фи­зов. по­ро­да­ми ар­хея (гней­сы, кри­стал­лич. слан­цы, ам­фи­бо­ли­ты), ме­нее ме­та­мор­фи­зов. по­рода­ми ниж­не­го про­те­ро­зоя и ри­фея; ши­ро­ко раз­ви­ты про­те­ро­зой­ские и па­лео­зой­ские гра­ни­тои­ды; на южную часть мас­си­ва на­ло­же­ны про­ги­бы, за­пол­нен­ные крем­ни­сто-тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми кем­брия.

Си­хо­тэ-Алин­ская сис­те­ма раз­де­ля­ет­ся Цен­траль­ным Си­хо­тэ-Алин­ским раз­ло­мом (сдви­гом) сев.-вост. про­сти­ра­ния на две ме­га­зо­ны. Западная ме­га­зо­на име­ет слож­ное че­шуй­ча­то-над­ви­го­вое строе­ние; об­ра­зо­ва­на ак­кре­ци­он­ным ком­плек­сом по­род де­во­на, кар­бо­на, пер­ми, триа­са, юры (офио­ли­ты, вул­ка­но­ген­ные, тер­ри­ген­ные, крем­ни­стые и кар­бо­нат­ные тол­щи), бо­лее древ­ние по­ро­ды при­сут­ст­вуют пре­имущественно в со­ста­ве ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных оли­сто­ст­ро­мов и ме­лан­жа. В ви­де тек­то­нических клинь­ев и че­шуй главным образом в южной час­ти края вы­сту­па­ют ме­та­мор­фические и ин­тру­зив­ные по­ро­ды про­те­ро­зоя. Об­ра­зо­ва­ния ком­плек­са про­рва­ны гра­ни­та­ми ран­не­го ме­ла и се­ре­ди­ны ме­ла, пе­ре­кры­ты ниж­не­ме­ло­вым фли­шем (пре­имущественно на юге и се­ве­ре). Восточная ме­га­зо­на сло­же­на смя­ты­ми в склад­ки и на­ру­шен­ны­ми раз­ры­ва­ми тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми тол­ща­ми триа­са, юры, ниж­не­го ме­ла и по­ло­го за­ле­гаю­щи­ми вул­ка­ни­та­ми (ан­де­зи­ты, да­ци­ты, рио­ли­ты и ту­фы) верх­не­го ме­ла - па­лео­ге­на, со­че­таю­щи­ми­ся с ин­тру­зия­ми гра­ни­тов, гра­но­дио­ри­тов, дио­ри­тов и другого крае­во­го вул­ка­но­п­лу­то­ни­че­ско­го поя­са. Вул­ка­ни­ты так­же об­ра­зу­ют по­ля раз­ви­тия к за­па­ду от Цен­траль­но­го раз­ло­ма. На Хан­кай­ский мас­сив на­ло­же­на од­но­именная впа­ди­на, за­пол­нен­ная кай­но­зой­ски­ми от­ло­же­ния­ми. В юго-востойной час­ти Приморский край име­ет­ся ряд оча­гов глу­бо­ко­фо­кус­ных зем­ле­тря­се­ний, при­уро­чен­ных к южному окон­ча­нию Ку­ри­ло-Кам­чат­ской сейс­мо­фо­каль­ной зо­ны.

В не­драх Приморского края за­клю­че­но около 100% за­па­сов Российской Федерации руд бо­ра (на уни­каль­ном Даль­не­гор­ском ме­сто­ро­ж­де­нии), свыше 60% флюо­ри­та, 13% руд оло­ва, 9% воль­фра­ма, 8% свин­ца (2000-е годы) Наи­бо­лее круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния: ред­ко­ме­талль­но-флюо­ри­то­вые - Воз­не­сен­ское, По­гра­нич­ное; оло­вян­ных руд - Хру­сталь­ное, Дуб­ров­ское, Ар­сень­ев­ское, Тер­ни­стое, Искра; оло­во­вольф­ра­мо­вых руд - За­бы­тое, Тиг­ри­ное; вольф­ра­мо­вых руд - Лер­мон­тов­ское и Вос­ток-2 (медь-зо­ло­то­со­дер­жа­щие), Скры­тое; свин­цо­во-цин­ко­вых руд - Ни­ко­ла­ев­ское, Верх­нее, Пар­ти­зан­ское, Юж­ное, Май­ми­нов­ское и другие ме­сто­ро­ж­де­ния Даль­не­гор­ско­го руд­но­го рай­она. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ных уг­лей (Ли­по­вец­кое, Пар­ти­зан­ское и другие), бу­рых уг­лей (Би­кин­ское, или Ниж­не­би­кин­ское; Пав­лов­ское, Ра­ков­ское, Шко­тов­ское и другие; со­дер­жат промыленные кон­цен­тра­ции гер­ма­ния), зо­ло­та рос­сып­ные (рек - Комис­са­ров­ка, Фа­де­ев­ка, Руд­нев­ка, Ко­роб­ков­ка, Со­бо­ли­ная Падь и других), зо­ло­то­се­реб­ря­ные ко­рен­ные (При­мор­ское, Са­лют, Ас­коль­дов­ское и другие), руд ти­та­на (Ари­ад­нен­ское), же­ле­за (Ли­пов­ское), ред­ких ме­тал­лов (По­гра­нич­ное, Воз­не­сен­ское); из­вест­ня­ков (Длин­но­гор­ское), це­мент­но­го сы­рья (Спас­ское), бла­го­род­но­го опа­ла (Ра­дуж­ное), гра­на­тов (Си­не­ре­чен­ское), вер­ми­ку­ли­та (Кок­ша­ров­ское), гра­фи­та (Там­гин­ское), таль­ка, це­о­ли­тов, по­ле­во­го шпа­та, ог­не­упор­ных глин, об­ли­цо­воч­ных и по­де­лоч­ных кам­ней, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов, ле­чеб­ных гря­зей (Яс­ное, в заливе Уг­ло­вой), под­зем­ных вод пре­сных и ми­не­раль­ных (Шма­ков­ское, Гор­но­вод­нен­ское). Име­ют­ся пер­спек­ти­вы вы­яв­ле­ния ме­сто­ро­ж­де­ний руд ме­ди, мар­ган­ца, рту­ти, сурь­мы, мышь­я­ка; ба­ри­та, ал­ма­зов, неф­те­га­зо­вых за­ле­жей.

Кли­мат.

Приморский край рас­по­ло­жен в мус­сон­ной об­лас­ти уме­рен­но­го поя­са. С зим­ним мус­со­ном свя­за­на су­хая вет­ре­ная хо­лод­ная по­го­да. Ср. температура ян­ва­ря от -20 °C до -24 °C на се­ве­ре (аб­со­лют­ный ми­ни­мум -45 °C) и от -10 °C до -12 °C на юге. Си­хо­тэ-Алинь яв­ля­ет­ся ес­тественной кли­ма­тической гра­ни­цей, средняя температура ян­ва­ря на западном мак­ро­скло­не на 10-12 °C ни­же, чем на вос­точ­ном. Ко­ли­че­ст­во осад­ков зи­мой не­ве­ли­ко (40 мм на При­хан­кай­ской рав­ни­не, 125-150 мм на юге Си­хо­тэ-Али­ня, 200 мм на се­ве­ре и по­бе­ре­жье Япон­ско­го моря). Высота снеж­но­го по­кро­ва 3-10 см вбли­зи озеро Хан­ка, 30-50 см в центрально час­ти и на се­ве­ре Си­хо­тэ-Али­ня. Средняя температура ию­ля на восточном мак­ро­скло­не Си­хо­тэ-Али­ня и на по­бе­ре­жье 13-16 °C, на западном мак­ро­скло­не 17-19 °C, на При­хан­кай­ской рав­ни­не 19-20 °C. Средняя про­дол­жи­тель­ность без­мо­роз­но­го пе­рио­да от 90 дней на се­ве­ре до 195 дней на юге. Ле­том наи­бо­лее ув­лаж­не­ны (800-900 мм) западное по­бе­ре­жье залива Пет­ра Ве­ли­ко­го, по­бе­ре­жье Япон­ско­го моря и северные рай­оны Си­хо­тэ-Али­ня, что свя­за­но с про­хо­ж­де­ни­ем ци­кло­нов и тай­фу­нов. Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во осад­ков вы­па­да­ет в ав­гу­сте и на­ча­ле сен­тяб­ря. Про­дол­жи­тель­ные ту­ма­ны на вос­то­ке Приморского края обу­слов­ле­ны про­хо­ж­де­ни­ем вдоль по­бе­ре­жья хо­лод­но­го те­че­ния.

Ре­ки и озё­ра.

В Приморском краю около 6000 рек дли­ной бо­лее 10 км, боль­шин­ст­во из них при­над­ле­жит бас­сей­ну реки Амур, наи­бо­лее круп­ная - Ус­су­ри с при­то­ка­ми Би­кин, Боль­шая Ус­сур­ка, Ар­сень­ев­ка, Сун­га­ча и другие. Средний ко­эф­фи­ци­ент гус­то­ты реч­ной се­ти 0,6-0,8 км/км2. Ре­ки восточного мак­ро­скло­на Си­хо­тэ-Али­ня, впа­даю­щие в Япон­ское море (Ке­ма, Са­мар­га, Се­реб­рян­ка, Ки­ев­ка), ко­рот­кие, име­ют гор­ный ха­рак­тер. В озере Хан­ка впа­да­ют ре­ки Или­стая, Мель­гу­нов­ка, Ко­мис­са­ров­ка и другие. Пи­та­ние рек пре­имущественно до­ж­де­вое. Ка­та­ст­ро­фические па­вод­ки на­блю­да­ют­ся в ав­гу­сте - сен­тяб­ре, за­та­п­ли­ва­ют­ся зна­чительной пло­ща­ди на При­хан­кай­ской и Ус­су­рий­ской рав­ни­нах. Зи­мой сток рез­ко со­краща­ет­ся и часть во­до­то­ков в го­рах про­мер­за­ет до дна. Ряд рек, впа­даю­щих в Япон­ское море, слу­жит не­рес­ти­ли­ща­ми для ло­со­сё­вых (ке­ты, гор­бу­ши). Озё­ра рас­про­стра­не­ны в юго-западной час­ти края. Са­мое круп­ное озе­ро - Хан­ка. Мно­го не­боль­ших пре­сных озёр в до­ли­нах рек Ус­су­ри, Раз­доль­ная (Ути­ное, Са­за­нье), со­ло­но­ва­тых - в пре­де­лах бе­ре­го­вой по­ло­сы Япон­ско­го моря (например, ла­гу­на Таль­ми). Бо­лот ма­ло, в основном они со­сре­до­то­че­ны к вос­то­ку и югу от озере Хан­ка и вбли­зи устья реки Сун­га­ча.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Рас­тительный по­кров раз­но­об­ра­зен, свое­об­ра­зен и со­че­та­ет в сво­ём со­ста­ве северные и южные эле­мен­ты. Мно­го ре­лик­то­вых рас­те­ний из пред­ста­ви­те­лей мань­чжурской фло­ры: кедр ко­рей­ский (кед­ро­вая ко­рей­ская со­сна), тисс ост­ро­ко­неч­ный, орех маньчжурский, бар­хат амур­ский, ара­лия мань­чжур­ская, эле­уте­ро­кокк ко­лю­чий и другие. Рас­про­стра­не­ны пред­ста­ви­те­ли охот­ской фло­ры: ель аян­ская, пих­та бе­ло­ко­рая; из вос­точ­но­си­бир­ской фло­ры - ли­ст­вен­ни­ца Гме­ли­на; из бе­рен­гий­ских эле­мен­тов - кед­ро­вый стла­ник, бе­рё­за ка­мен­ная. Мон­го­ло-да­ур­ские ви­ды пред­став­ле­ны арун­ди­нел­лой, ко­вы­лём бай­каль­ским, ас­т­ра­га­ла­ми, по­лы­ня­ми, шлем­ни­ком бай­каль­ским. В рас­пре­де­ле­нии поч­вен­но-рас­тительного по­кро­ва на Си­хо­тэ- Али­не про­яв­ля­ет­ся вы­сот­ная по­яс­ность. До высота 400 м на западном мак­ро­скло­не и до 600 м на юж­ном гос­под­ству­ют мно­го­ярус­ные хвой­но-ши­ро­ко­лиственные ле­са маньч­жур­ско­го ти­па на бу­рых гор­но-лес­ных поч­вах (бу­ро­зё­мах), мес­та­ми опод­зо­лен­ных, осо­бен­но под кед­ро­во-ши­ро­ко­лиственными на­са­ж­де­ния­ми. Сре­ди хвой­ных по­род пре­об­ла­да­ют кедр ко­рей­ский, пих­та цель­но­ли­ст­ная, об­ра­зую­щие пер­вый ярус. Вы­со­та де­ревь­ев дос­ти­га­ет 40-45 м, диа­метр 1,5-2 м, воз­раст 400-600 лет (это наи­бо­лее вы­со­ко­про­дук­тив­ные фор­ма­ции). Во вто­ром яру­се - ли­па амур­ская, клён мел­ко­ли­ст­ный, ильм, ясень мань­чжур­ский, бар­хат амур­ский, орех мань­чжур­ский, в треть­ем - граб серд­це­ли­ст­ный (на юге), клён мань­чжур­ский, бе­рё­за чёр­ная, дуб мон­голь­ский; ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­след­них свя­за­но с вы­руб­ка­ми и по­жа­ра­ми. В кус­тар­ни­ко­вом яру­се пред­став­ле­ны ле­щи­на мань­чжур­ская, ди­кий пе­рец, бар­ба­рис. Обиль­ны лиа­ны (амур­ский ви­но­град, ли­мон­ник, ак­ти­ни­дия). Из ре­лик­то­вых тра­вя­ни­стых рас­те­ний встре­ча­ет­ся жень­шень, дио­ско­рея. Вы­ше основнаую часть скло­нов за­ни­ма­ет по­яс тем­но­хвой­ной пих­то­во-ело­вой тай­ги на ил­лю­ви­аль­но-гу­му­со­вых бу­ро­зё­мах. На се­ве­ре зна­чи­тель­на при­месь ли­ст­вен­ни­цы. Верх­ние час­ти скло­нов сред­не­го­рий по­кры­ты за­рос­ля­ми кед­ро­во­го стла­ни­ка с не­боль­ши­ми уча­ст­ка­ми ка­мен­но­бе­рё­зо­вых ле­сов, раз­ви­тых на под­бу­рах. Вы­ше 1400-1500 м рас­про­стра­не­ны тун­д­ры на ли­то­зё­мах и крио­зё­мах. В пре­де­лах При­хан­кай­ской рав­ни­ны гос­под­ству­ет влаж­ная маньчжурская ле­со­степь. На пло­ских за­бо­ло­чен­ных бе­ре­гах озеро Хан­ка рас­про­стра­не­ны за­рос­ли тро­ст­ни­ка, ро­го­за, ка­мы­ша на гу­му­со­во-глее­вых поч­вах. Сре­ди лу­го­во-бо­лот­ных почв озёр­ной пой­мы и низ­ких тер­рас встре­ча­ют­ся осо­ло­де­лые раз­но­сти, а на от­но­си­тель­но дре­ни­ро­ван­ных уча­ст­ках - под­бе­лы. В ре­ках и озё­рах рас­про­стра­не­ны ло­тос, рде­сты, чи­лим. Степ­ные уча­ст­ки со­хра­ни­лись лишь на южных скло­нах ос­тан­цов и воз­вы­шен­но­стей, на рав­ни­нах они рас­па­ха­ны.

В це­лом ле­си­стость со­став­ля­ет 79,3% (92% на се­ве­ре, 6% на юго-за­па­де). Ве­ли­ки за­па­сы не­дре­вес­ных ре­сур­сов (оре­хи, гри­бы, яго­ды), ле­кар­ст­вен­но­го сы­рья (жень­шень, ли­мон­ник, эле­уте­ро­кокк и другие). Свое­об­раз­на тра­вя­ни­стая рас­ти­тель­ность, на­счи­ты­ваю­щая 2592 ви­да со­су­ди­стых выс­ших рас­те­ний, 3,4% из них эн­де­ми­ки, 500 ви­дов не встре­ча­ет­ся в других рай­онах Даль­не­го Вос­то­ка; 89 ви­дов вне­сено в Крас­ную кни­гу Российской Федерации.

Жи­вот­ный мир раз­но­об­ра­зен по ви­до­во­му со­ста­ву. Из 283 ви­дов 102 от­но­сят­ся к эн­де­ми­кам. Ха­рак­тер­но со­че­та­ние южной и северной ви­дов жи­вот­ных. Ве­ду­щую роль на юге иг­ра­ют ви­ды маньчжурской фау­ны ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных и сме­шан­ных ле­сов. Здесь обыч­ны пят­ни­стый олень, го­рал; сре­ди реп­ти­лий - узор­ча­тый по­лоз, тиг­ро­вый уж; сре­ди хищ­ни­ков - бе­ло­гру­дый мед­ведь; из­ред­ка встре­ча­ет­ся ле­о­пард. Уни­каль­ны ба­боч­ки (например, хво­сто­но­сец аль­ци­ной). К се­ве­ру, в кед­ро­во-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных и пих­то­во-ело­вых ле­сах, рас­про­стра­не­ны изюбр, ко­су­ля, лось, ка­бан; из хищ­ни­ков - ус­су­рий­ский тигр, рысь, волк, ро­со­ма­ха, мед­ведь, со­боль, ли­си­ца, ус­су­рий­ский кот; из гры­зу­нов - бел­ка, мань­чжур­ский за­яц, бу­рун­дук, по­лёв­ки и другие. Ряд ви­дов име­ет про­мы­сло­вое зна­че­ние - олень, со­боль, ли­си­ца, бел­ка, ко­ло­нок. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ик­со­до­вые кле­щи, уку­сы ко­то­рых не­ред­ко при­во­дят к за­бо­ле­ва­нию кле­ще­вым эн­це­фа­ли­том. У ска­ли­стых бе­ре­гов на по­бе­ре­жье Япон­ско­го м. встре­ча­ет­ся си­вуч, из птиц - ус­су­рий­ский бак­лан, чер­но­хво­стая чай­ка, си­ний ка­мен­ный дрозд, оч­ко­вый чис­тик, ска­ли­стый го­лубь и другие. В ла­гу­нах на по­бе­ре­жье оби­та­ют мор­ская и хох­латая чер­не­ти, ле­бедь-кли­кун; в усть­ях рек - бе­лый аист. Бо­га­та и раз­но­об­раз­на фау­на при­бреж­ной зо­ны Япон­ско­го моря (мол­лю­ски, мор­ские звёз­ды и ежи, тре­пан­ги, ак­ти­ни­дии, кра­бы, кре­вет­ки). Сре­ди про­мы­сло­вых рыб - мин­тай, скум­брия, даль­не­во­сточ­ная сар­ди­на, сай­ра, ан­чо­ус.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Осо­бен­но на­пря­жён­ная эко­ло­гическая си­туа­ция сло­жи­лась на юге и юго- за­па­де края. Наи­бо­лее вы­со­кий уро­вень за­гряз­не­ния ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха от­ме­ча­ет­ся в го­ро­дах Ус­су­рийск, Вла­ди­во­сток, вы­со­кий - в го­ро­дах Пар­ти­занск, Даль­не­горск, На­ход­ка. Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ет 426 тысяч т, в том числе от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков - 224 тысяч т, от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та - 202 тысяч т (2011 год). ПДК по бен­зо­пи­ре­ну, ди­ок­си­ду азо­та, фор­маль­де­ги­ду пре­вы­ше­ны в несколько раз. От­ме­ча­ет­ся сни­же­ние ка­че­ст­ва пить­е­вых вод, что свя­за­но со сбро­сом сточ­ных вод без очи­ст­ки (бо­лее 400 млн.м3 в год), уве­ли­че­ни­ем за­бо­ра вод на ри­со­сея­ние. Воз­рос­ли пло­ща­ди эро­ди­ро­ван­ных (свыше 300 тысяч га) и за­бо­ло­чен­ных (до 366 тысяч га) зе­мель. Со­кра­ща­ют­ся пло­ща­ди вы­со­ко­про­дук­тив­ных лес­ных на­са­ж­де­ний за счёт пе­ре­ру­бов и по­жа­ров. С 2010 вве­дён за­прет на вы­руб­ку кед­ра ко­рей­ско­го. Из­ме­не­ние со­ста­ва дре­во­стоя и осо­бен­но бра­конь­ер­ст­во спо­соб­ст­во­ва­ли умень­ше­нию чис­лен­но­сти ус­су­рий­ско­го ти­гра, ле­о­пар­да, ко­пыт­ных. Для даль­ней­ше­го со­хра­не­ния по­пу­ля­ции ус­су­рий­ско­го ти­гра (бо­лее 250 осо­бей, са­мая боль­шая по­пу­ля­ция в ми­ре) 29 сентябрь объ­яв­лен Днём ти­гра, уже­сто­че­ны ме­ры на­ка­за­ния за его от­стрел. Для со­хра­не­ния ле­о­пар­да (ис­че­заю­щий вид, ос­та­лось 30 осо­бей) соз­дан национальный парк «Зем­ля ле­о­пар­да».

Осо­бо ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют 14% пл. края и вклю­ча­ют 6 за­по­вед­ни­ков (Ла­зов­ский за­по­вед­ник, Си­хо­тэ-Алин­ский за­по­вед­ник, Хан­кай­ский за­по­вед­ник, за­по­вед­ник Кед­ро­вая Падь, Ус­су­рий­ский за­по­вед­ник, Даль­не­во­сточ­ный мор­ской за­по­вед­ник), нац. парки («Зов ти­гра», «Удэ­гей­ская ле­ген­да», «Зем­ля ле­о­пар­да»), 1 при­род­ный парк, ре­гио­наль­ный за­по­вед­ник Ха­сан­ский, 11 за­каз­ни­ков (Верх­не­би­кин­ский, Го­ра­лий, Чёр­ные ска­лы и др.), 204 па­мят­ни­ка при­ро­ды.

На­се­ле­ние.

Рус­ские со­став­ля­ют 92,5% население края. Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (2,8%), ко­рей­цы (1%), та­та­ры (0,6%), уз­бе­ки (0,5%), бе­ло­ру­сы (0,3%), ки­тайцы (0,2%), ар­мя­не, азер­бай­джан­цы, а так­же удэ­гей­цы (0,8 тысяч человек), на­най­цы (0,4 тысяч человек), та­зы (0,2 тысяч человек) и другие. (2010 год, пе­ре­пись).

С начала 1990-х года де­мо­гра­фическая си­туа­ция Приморского края ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым сни­же­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (за 1990-2014 годы бо­лее чем на 360 тысяч человек) из-за ес­тественной убы­ли (макс. по­ка­за­тель 5,8 на 1000 жителей в 2005 году) и ми­грационного от­то­ка (117 на 10 тысяч жителей в 2001 году). До начала 1990-х годов основным ис­точ­ни­ком рос­та чис­лен­но­сти на­се­ле­ния яв­лял­ся ми­грационный при­ток лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (обес­пе­чи­вал до 30% при­рос­та в 1970-е годы), вслед­ст­вие че­го бы­ли ха­рак­тер­ны от­но­си­тель­но вы­со­кая ро­ж­дае­мость и по­ни­жен­ная смерт­ность. В начале 2010-х годов ро­ж­дае­мость 12,6 на 1000 жителей (2012 год), смерт­ность 13,7 на 1000 жителей; мла­денческая смерт­ность вы­со­кая - 10,4 на 1000 ро­див­ших­ся жи­вы­ми. До­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) со­став­ля­ет 15,9%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 22,5%. До­ля жен­щин 52,2%. Средне ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 67,8 года (муж­чи­ны - 62,2, жен­щи­ны - 73,6). Средняя плот­ность население 11,8 чел./км2; около 1/3 тер­ри­то­рии края не име­ет по­сто­ян­но­го на­се­ле­ния. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны южные рай­оны. До­ля гор. население 76,7% (2014; 77,3% в 1989 году). Круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2014 год): Вла­ди­во­сток (603,2), Ус­су­рийск (166,8), На­ход­ка (156,4), Ар­тём (102,4), Ар­сень­ев (54,1).

Ре­ли­гия.

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны (на 1 сентября 2014 года) 93 пра­во­слав­ные ре­лигиозные ор­га­ни­за­ции, при­над­ле­жа­щие При­мор­ской ми­тро­по­лии РПЦ (епар­хия об­ра­зо­ва­на в 1899 году как Вла­ди­во­сток­ская и Кам­чат­ская, в 1930-х годах уп­разд­не­на, во­зоб­нов­ле­на в 1991 году, с 2011 года ми­тро­по­лия); сре­ди них 4 монастыря (1 мужской, 3 женских). Од­на из глав­ных пра­во­слав­ных свя­тынь Приморский край - ико­на «Тор­же­ст­во Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы» (Порт-Ар­тур­ская, 1904 год), на­хо­дя­щая­ся в хра­ме во имя преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го при епар­хи­аль­ном управ­ле­нии. В Приморский край за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны так­же 164 про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции различных де­но­ми­на­ций (еван­гель­ские хри­стиа­не, пре­сви­те­риа­не, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, еван­гель­ские хри­стиа­не- бап­ти­сты, ме­то­ди­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки, лю­те­ра­не и другие), 13 ор­га­ни­за­ций сви­де­те­лей Иего­вы, 7 му­сульманских, 6 иудаист­ских, 5 ка­то­лических, 4 ста­ро­об­ряд­че­ские, 4 буд­дий­ские ор­га­ни­за­ции, 4 - Меж­ду­народного общества со­зна­ния Криш­ны, 2 - не­ка­но­нические РПЦЗ (митрополита Ви­та­лия), 2 - Церк­ви Иису­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней (мор­мо­ны), по 1 - Армянской апо­столь­ской церк­ви, ба­хаи­тов, Но­во­апо­столь­ской церк­ви, Ар­мии Спа­се­ния.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Приморский край, вы­де­ляе­мые в про­то­усти­нов­скую куль­ту­ру, пред­став­ле­ны пе­ре­от­ло­жен­ны­ми ка­мен­ны­ми ору­дия­ми и сле­да­ми их об­ра­бот­ки, не­ред­ко встре­чаю­щи­ми­ся сре­ди ма­те­риа­лов ус­ти­нов­ской куль­ту­ры кон­ца верх­не­го па­лео­ли­та - ме­зо­ли­та. Па­мят­ни­ки ран­не­го не­о­ли­та от­но­сят­ся к бойс­ма­нов­ской куль­ту­ре на юге ре­гио­на и руд­нин­ской куль­ту­ре в его центральной и северной час­ти, позд­не­го - к зай­са­нов­ской куль­ту­ре; вы­де­ля­ют и другие, от­час­ти син­хрон­ные им, груп­пы (смотрите Не­оли­ти­че­ские куль­ту­ры Даль­не­го Вос­то­ка, Руд­ная При­стань). Брон­зо­вый век пред­став­лен си­не­гай­ской куль­ту­рой, ли­дов­ской куль­ту­рой и другим груп­па­ми па­мят­ни­ков; ран­ний и «раз­ви­тый» же­лез­ный век - ян­ков­ской куль­ту­рой, кро­унов­ской куль­ту­рой, поль­цев­ской куль­ту­рой.

В первом тысячелетии н.э. на тер­ри­то­рии Приморского края рас­про­стра­ня­ют­ся най­фельд­ская и тро­иц­кая груп­пы мо­хэ куль­ту­ры, со­от­но­си­мые с тун­гу­со-маньчжурскими пле­ме­на­ми мо­хэ. Южными груп­па­ми мо­хэ в 698 бы­ло ос­но­ва­но государство Чжэнь (в 713 году пе­ре­име­но­ва­но в Бо­хай); его пре­фек­ту­ры Янь (её сто­ли­цу со­от­но­сят с Крас­кин­ским го­ро­ди­щем) и Шу­ай­бинь рас­по­ла­га­лись на тер­ри­то­рии Приморского края. За их пре­де­ла­ми про­дол­жа­лось раз­ви­тие тра­ди­ций, вос­хо­дя­щих к поль­цев­ской куль­ту­ре, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют па­мят­ни­ки смоль­нин­ско­го ти­па. По­сле раз­гро­ма Бо­хай ки­да­ня­ми в 926 году кон­со­ли­да­ция хэй­шуй мо­хэ (чжур­чжэ­ней) при­ве­ла к об­ра­зо­ва­нию им­пе­рии Цзинь (1115-1234 годы); часть зе­мель Приморский край во­шла в её губер­нию Сюй­пинь (Су­бинь). При за­вое­ва­нии Цзинь мон­го­ла­ми от им­пе­рии от­ло­жи­лось соз­дан­ное чжур­чжэнь­ским вое­на­чаль­ни­ком Пу­ся­нем Вань­ну государство Вос­точ­ное Ся (Дун Ся; 1215-1233 годы, по другой вер­сии, 1217-1234 годы). При монольском. вла­ды­че­ст­ве на тер­ри­то­рии Приморский край со­хра­ня­лось раз­роз­нен­ное тун­гу­со-маньч. на­се­ле­ние. В 1580-е годах Нур­ха­ци кон­со­ли­ди­ро­вал маньчжурские пле­ме­на, что по­ло­жи­ло на­ча­ло вла­ды­че­ст­ву на Даль­нем Вос­то­ке ди­на­стии Цин.

В свя­зи со сбли­же­ни­ем гра­ниц Русского государства и Ки­тая в середине XVII века несколько русских экс­пе­ди­ций (В.Д. По­яр­ко­ва, Е.П. Ха­ба­ро­ва) про­шли в не­по­средственной бли­зо­сти от Ус­су­рий­ско­го края, од­на­ко за­клю­че­ние Нер­чин­ско­го до­го­во­ра 1689 XVIIа на­дол­го при­ос­та­но­ви­ло ос­вое­ние это­го ре­гио­на рус­ски­ми. Ре­шаю­щую роль в изу­че­нии и под­го­тов­ке при­сое­ди­не­ния тер­ри­то­рии современный Приморского края к Рос­сии сыг­ра­ла Амур­ская экс­пе­ди­ция 1849-1855 годов под руководством Г.И. Не­вель­ско­го, дея­тель­ную под­держ­ку ко­то­ро­му ока­зал генерал-гу­бер­на­тор Восточной Си­би­ри Н.Н. Му­равь­ёв (впо­след­ст­вии Му­равь­ёв-Амур­ский). Со­глас­но русско-китайскому Ай­гун­ско­му до­го­во­ру 1858 года и Тянь­цзинь­ско­му трак­та­ту 1858 года, тер­ри­то­рия современный Приморского края ока­за­лась в со­вме­ст­ном не­раз­де­лён­ном вла­де­нии Российской им­пе­рии и Ки­тая, по Пе­кин­ско­му трак­та­ту 1860 года - в со­ста­ве Российской им­пе­рии.

Тер­ри­то­рия современного Приморскиого края во­шла в При­мор­скую об­ласть. В 1880-1888 годах су­ще­ст­во­ва­ло вы­де­лен­ное из Приморский край Вла­ди­во­сток­ское во­енное гу­бер­на­тор­ст­во, вклю­чав­шее полуостров Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го с городом Вла­ди­во­сток и островом Рус­ский. В 1889 году из со­ста­ва Амур­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска вы­де­ле­но са­мо­сто­ятельное Ус­су­рий­ское ка­за­чье вой­ско.

Фор­ми­ро­ва­ние на­се­ле­ния ре­гио­на во второй половине XIX - начале XX веков шло главным образом за счёт пе­ре­се­лен­че­ст­ва. Пер­вые во­енные по­сты воз­ник­ли на бе­ре­гу озера Хан­ка (пост Ту­рий Рог) и в бух­те Святой Оль­ги (оба 1859 года), бух­те Нов­го­род­ской (1860 год) и других. Осо­бое ме­сто в за­се­ле­нии края при­над­ле­жа­ло ка­за­кам, пе­ред ко­то­ры­ми ста­ви­лись за­да­чи хо­зяйственного ос­вое­ния но­вых зе­мель и их обо­ро­на. К 1862 году на Аму­ре и Ус­су­ри обос­но­ва­лось около 14 тысяч ка­заков, в 1879 году часть ка­за­ков, про­жи­вав­ших на р. Ус­су­ри, пе­ре­еха­ли на тер­ри­то­рию по­гра­нич­ной по­ло­сы юж­нее озеро Хан­ка. В 1895-1914 годах шло пе­ре­се­ле­ние на Даль­ний Вос­ток из ка­зачь­их войск Ев­ропейской Рос­сии (свыше 5 тысяч человек, главным образом на зем­ли современный Приморский край).

26 марта (7 апреля)1861 года тер­ри­то­рии Амур­ской и При­мор­ской об­лас­тей бы­ли объ­яв­ле­ны от­кры­ты­ми для за­се­ле­ния кре­сть­я­на­ми, не имею­щи­ми зем­ли, и пред­при­им­чи­вы­ми людь­ми всех со­сло­вий, же­лаю­щи­ми пе­ре­се­лить­ся за свой счёт. Пе­ре­се­лен­цам от­во­ди­лось в бес­плат­ное поль­зо­ва­ние до 100 де­сятин (около 109 га) зем­ли на ка­ж­дое се­мей­ст­во; они на­все­гда ос­во­бо­ж­да­лись от по­душ­ной по­да­ти и на 10 лет - от рек­рут­ской по­вин­но­сти; за пла­ту [3 рубля за 1 десятину (0,9 га)] по­се­лен­цы мог­ли до­пол­ни­тель­но при­об­ре­тать зем­лю в ча­ст­ную соб­ст­вен­ность. В 1861-1881 годы на тер­ри­то­рии современного Приморского края пе­ре­се­ли­лись 3,7 тысяч человек, в 1883-1901 годах - 56 тысяч человек. На­ря­ду с зем­ле­дель­че­ской, раз­ви­ва­лась и не­зем­ле­дельческая ко­ло­ни­за­ция бла­го­да­ря при­то­ку ра­бо­чих-от­ход­ни­ков, при­ез­ду по кон­трак­там ква­ли­фи­ци­рованных ра­бо­чих из Ев­ропейской Рос­сии, осе­да­нию в крае за­пас­ных сол­дат и мат­ро­сов, пе­ре­се­ле­нию про­мы­сло­во­го на­се­ле­ния, например ры­ба­ков. Свое­об­раз­ной фор­мой ко­ло­ни­за­ции бы­ли ка­тор­га и ссыл­ка (около 4 тысяч человек в 1900 году). В ре­гио­не раз­ви­ва­лись зо­ло­то­до­бы­ваю­щая и уг­ле­до­бы­ваю­щая промышленность, с 1890-х годов - ле­со­пе­ре­ра­бот­ка.

В 1860-1870-х годах пе­рио­ди­че­ски дей­ст­во­ва­ло па­ро­ход­ное со­об­ще­ние по реке Ус­су­ри и озера Хан­ка. Ре­гу­ляр­ное па­ро­ход­ное со­об­ще­ние от­кры­то в 1897 году по­сле со­зда­ния по­лу­во­ен­ной Амур­ско-Ус­су­рий­ской ка­зачь­ей фло­ти­лии (ба­за - Иман, ны­не город Даль­не­ре­ченск). Морские пе­ре­воз­ки во Вла­ди­во­сток в конце 1860-х - 1870-е годы осу­ще­ст­в­ля­лись во­енным транс­пор­таом Си­бир­ской фло­ти­лии и иностранными су­да­ми, с 1871 года па­ро­хо­да­ми Рус­ско­го об­ще­ст­ва па­ро­ход­ст­ва и тор­гов­ли. С 1880 года су­да Доб­ро­воль­но­го фло­та свя­за­ли даль­не­во­сточ­ную ок­раи­ну с пор­та­ми Чёр­но­го моря, ста­ли воз­ни­кать и ча­ст­ные па­ро­ход­ные ком­па­нии.

По­сле по­ра­же­ния в русско-япононской вой­не 1904-1905 годов российское пра­ви­тель­ст­во уде­ля­ло боль­шое вни­ма­ние ук­ре­п­ле­нию обо­ро­но­спо­соб­но­сти и эко­но­мическому раз­ви­тию ре­гио­на. Зна­чи­тель­но уве­ли­чил­ся при­ток кре­сть­ян, ра­бо­чих-от­ход­ни­ков, а так­же ми­гра­ция из-за ру­бе­жа (в 1916 году на тер­ри­то­рии современный Приморского края на­счи­ты­ва­лось около 145 тысяч человек, из них свыше 75% - ки­тай­цы, около 20% - ко­рей­цы, 3,2% - япон­цы, чуть бо­лее 1% - ев­ро­пей­цы и другие). Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны Вла­ди­во­сток­ский тор­го­вый порт стал од­ной из важ­ней­ших га­ва­ней Рос­сии.

В 1922-1926 годы При­мо­рье вхо­ди­ло в со­став При­мор­ской гу­бер­нии ДВР (с но­ября 1922 года РСФСР). Во Вла­ди­во­сто­ке раз­ме­ща­лась ба­за Морских сил Даль­не­го Вос­то­ка (1922-1926, 1932-1935 годы), с 1935 года - Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та ВМФ СССР (с 1992 года Рос­сии). В 1926-1938 годах тер­ри­то­рия современный Приморский край вхо­ди­ла в Даль­не­во­сточ­ный край РСФСР, где со­став­ля­ла Вла­ди­во­сток­ский округ (1926-1930 годы), а позд­нее час­тич­но вхо­ди­ла в При­мор­скую область (1932-1939 годы) и Ус­су­рий­скую об­ласть (1934-1943 годы). В ре­гио­не ба­зи­ро­ва­лись вой­ска, уча­ст­во­вав­шие в Ха­сан­ском кон­флик­те 1938 года.

Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 20 октября 1938 года при раз­ук­руп­не­нии Даль­не­во­сточ­но­го края об­ра­зо­ван Приморский край, в ко­то­рый во­шли При­мор­ская и Ус­су­рий­ская об­лас­ти, а так­же Ка­ли­нин­ский, Крас­но­ар­мей­ский и час­тич­но Би­кин­ский рай­оны Ха­ба­ров­ской области. С конца 1930-х годов ста­тус го­ро­дов по­лу­чи­ли Ар­тём и Ле­со­за­водск (оба 1938 года), На­ход­ка (1950 год), Ар­сень­ев (1952 год), Фо­ки­но (1980 год), Боль­шой Ка­мень и Даль­не­горск (оба 1989 года). На­ка­ну­не Великой Отечественной вой­ны опе­ра­тив­но вве­де­ны в строй железнодорожной ли­нии Ман­зов­ка - Вар­фо­ло­ме­ев­ка (1940 год), Ба­ра­нов­ский - Гвоз­де­во, Гвоз­де­во - Крас­ки­но, Гвоз­де­во - Пось­ет, Смо­ля­ни­но­во - Ду­най, Су­чан - Сер­ге­ев­ка (позд­нее про­дле­на до пор­та Вран­гель) (все 1941 года). С тер­ри­то­рии Приморский край в хо­де советско-японской вой­ны 1945 года ве­ли на­сту­п­ле­ние час­ти Первого Даль­не­во­сточ­но­го фрон­та Крас­ной Ар­мии. В 1940-1970-е годы вве­де­ны в строй железнодорожные ли­нии Ком­со­мольск - Советская Га­вань (1947 год), Ека­те­ри­нов­ка - Бух­та Вран­ге­ля (1974 год). В 1948 году Советская Га­вань с при­ле­гаю­щей тер­ри­то­ри­ей (об­щей площадью 41,8 км2) пе­ре­дан из Приморского края в Ха­ба­ров­ский край. В 1930-1980-х годах в Приморском краю по­лу­чи­ли раз­ви­тие элек­тро­энер­ге­ти­ка, уголь­ная промышленность и ме­тал­лур­гия, лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность, су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, ма­ши­но- и при­бо­ро­строе­ние.

Хо­зяй­ст­во.

Приморский край вхо­дит в Даль­не­вос­точ­ный эко­но­мический район. Объ­ём промышленной про­дук­ции поч­ти в 8 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2012 год). В эко­но­ми­ке Российской Федерации ли­ди­ру­ет по производству бор­со­дер­жа­щей про­дук­ции (100% российского производства, 2012 год), флю­ори­та (свыше 90%), свин­цо­во­го и воль­фра­мо­во­го кон­цен­тра­тов. На тер­ри­то­рии края до­бы­ва­ет­ся около 3% уг­ля. Важ­ный российский про­из­во­ди­тель ра­фи­ни­рованного свин­ца (около 8%), не­об­ра­бо­тан­ной дре­ве­си­ны; обес­пе­чи­ва­ет зна­чительная часть российского уло­ва ры­бы, до­бы­чи вод­ных био­ре­сур­сов и производства рыб­ной про­дук­ции (в том числе кон­сер­вов).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2011, %): строи­тель­ст­во 20,3, транс­порт и связь 19,2, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бы­то­вые ус­лу­ги 15,7, об­ра­ба­ты­ваю­щие производства 8,1, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 7,7, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной без­опас­но­сти, со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние 7,2, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 4,4, ры­болов­ст­во и ры­бо­вод­ст­во 4,0, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 3,9, производство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,8, об­ра­зо­ва­ние 2,7, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 1,2, др. от­рас­ли 1,8. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2012, %): ча­ст­ная 87,3, му­ни­ци­паль­ная 3,4, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 3,2, государственных 2,2, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 3,9.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 1061 тысяч человек, из них в эко­но­ми­ке за­ня­то около 93%. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (2012, %): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бы­то­вые ус­лу­ги 19,1, транс­порт и связь 11,5, об­ра­ба­ты­ваю­щие производства 10,6, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, ры­бо­вод­ст­во 9,9, об­ра­зо­ва­ние 8,2, строи­тель­ст­во 7,4, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 6,7, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,3, производство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,9, прочие ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 3,4, гос­ти­ни­цы и рес­то­ра­ны 2,3, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 1,2, др. ви­ды дея­тель­но­сти 9,5. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,9%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу насе­ле­ния 21,3 тысяч руб. в ме­сяц (2012; 92,4% от сред­не­го по Российской Федерации); 14,6% население края име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность.

Объ­ём промышленной про­дук­ции 217,8 миллиардов рублей (2012 год); из них 68,9% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие производства, 24,7% - на производство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 6,4% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): ма­ши­но­строе­ние 50,3, пи­ще­вая промышленность 27,0, производство строй­ма­те­риа­лов 6,8, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и по­ли­гра­фич. промышленность 5,9, хи­мическая промышленность 3,3, ме­тал­лур­гическое производство 2,9, другие от­рас­ли 3,8.

До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля ве­дёт­ся на Ли­по­вец­ком ме­сто­рож­де­нии (шах­то­управ­ле­ние «Вос­точ­ное»), бу­ро­го - на Пав­лов­ском, Не­жин­ском (оба экс­плуа­ти­ру­ет раз­ре­зо­управ­ле­ние «Но­во­шах­тин­ское») и Би­кин­ском («Лу­че­гор­ский уголь­ный раз­рез») ме­сто­ро­ж­де­ни­ях.

Объ­ём производства элек­тро­энер­гии 10,5 миллиардов кВт/ч (2012 год). Круп­ней­шие элек­тро­стан­ции (ра­бо­та­ют в основном на уг­ле): При­мор­ская ГРЭС (посёлок городского ти­па Лу­че­горск; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 1467 МВт - са­мая круп­ная на российском Даль­нем Вос­то­ке), Вла­ди­во­сток­ская ТЭЦ-2 (около 500 МВт; с 2010 осу­ще­ст­в­ля­ет­ся её по­этап­ный пе­ре­вод на при­род­ный газ), Ар­тё­мов­ская ТЭЦ (400 МВт), Пар­ти­зан­ская ГРЭС (200 МВт). Дей­ст­ву­ет так­же Вла­ди­во­сток­ская ТЭЦ-1 (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на производстве те­п­ло­вой энер­гии; с 2008 года на её тер­ри­то­рии дей­ст­ву­ют 2 мо­биль­ные га­зо­тур­бин­ные элек­тро­стан­ции сум­мар­ной мощ­но­стью 45 МВт); важ­ное зна­че­ние име­ют ди­зель­ные элек­тро­стан­ции не­боль­шой мощ­но­сти.

Ве­ду­щее пред­при­ятие цвет­ной ме­тал­лур­гии - гор­но-ме­тал­лур­гический ком­плекс «Даль­по­ли­ме­талл» (город Даль­не­горск). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния Ни­ко­ла­ев­ское, Верх­нее, Пар­ти­зан­ское, Юж­ное, Май­ми­нов­ское и Си­лин­ское; основная про­дук­ция - свин­цо­вый (14,4 тысяч т, 2012 год) и цин­ко­вый (30,4 тысяч т) кон­цен­тра­ты (в том числе на экс­порт). Круп­ней­ший рос. про­из­во­ди­тель вольф­ра­мо­во­го кон­цен­тра­та - груп­па ком­па­ний «При­мор­ский ГОК» и «Гор­но­руд­ная ком­па­ния АИР» (посёлок городского ти­па Вос­ток Крас­но­ар­мей­ско­го р-на; ме­сто­ро­ж­де­ние Лер­мон­тов­ское, го­то­вит­ся к промышленному ос­вое­нию ме­сто­ро­ж­де­ние Скры­тое).

Основная спе­циа­ли­за­ция ма­ши­но­стро­ительных пред­при­ятий - су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, при­бо­ро­строе­ние, авиа­строе­ние (главным образом про­дук­ция для нужд обо­рон­но­го ком­плек­са), ав­то­мо­би­ле­строе­ние. Важ­ней­шее пред­при­ятие - «Даль­не­во­сточ­ный центр су­до­строе­ния и су­до­ре­мон­та» (до­чер­няя струк­ту­ра государственного хол­дин­га «Объ­е­ди­нён­ная су­до­строи­тель­ная кор­по­ра­ция»), в его со­ста­ве: Даль­не­во­сточ­ный за­вод «Звез­да» (город Боль­шой Ка­мень; един­ст­вен­ное пред­при­ятие на российском Даль­нем Вос­то­ке по ре­мон­ту, пе­ре­обо­ру­до­ва­нию и мо­дер­ни­за­ции во­енных ко­раб­лей, атом­ных под­вод­ных ло­док Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та), Центр су­до­ре­мон­та «Даль­за­вод» (Вла­ди­во­сток; ре­монт во­енных ко­раб­лей и ди­зель-элек­трических под­вод­ных ло­док). Дей­ст­ву­ют так­же: во Вла­ди­во­сто­ке - «Вос­точ­ная Верфь» (строи­тель­ст­во ско­ро­ст­ных ка­те­ров для нужд ВМФ, ка­та­ма­ра­нов и др.); в На­ход­ке - су­до­ре­монт­ный за­вод (ре­монт су­дов; производство разл. ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, в том числе для строи­тель­ст­ва тру­бо­про­во­дов, мос­тов, бу­ро­вых плат­форм, а так­же не­са­мо­ход­ных барж, пон­то­нов), су­до­ре­монт­ный ком­плекс ком­па­нии «При­мор­ский за­вод» (на ба­зе ком­па­нии так­же реа­ли­зу­ет­ся российско-корейский про­ект по соз­да­нию су­до­вер­фи, конец 2014 года). Ве­ду­щие при­бо­ро­строительные пред­при­ятия - «Даль­при­бор» (гид­ро­аку­стическое обо­ру­до­ва­ние для нужд ВМФ, един­ст­вен­ный российский про­из­во­ди­тель авиационных средств по­ис­ка) и «Ра­дио­при­бор» (ра­дио­элек­трон­ная тех­ни­ка для нужд ВМФ; оба - во Вла­ди­во­сто­ке). Один из круп­ных про­из­во­ди­те­лей авиационной про­дук­ции - «Ар­сень­ев­ская авиационная ком­па­ния "Про­гресс" имени Н.И. Са­зы­ки­на» (город Ар­сень­ев; в со­ста­ве хол­дин­га «Вер­то­лё­ты Рос­сии»; бое­вые вер­то­лё­ты Ка-50 «Чёр­ная аку­ла», Ка-52 «Ал­ли­га­тор», а так­же спор­тив­ные са­мо­лё­ты Як-54 и другие). С конца 2009 года во Вла­ди­во­сто­ке дей­ст­ву­ет ав­то­сбо­роч­ное производство ком­па­нии «Сол­лерс» (сбор­ка не­сколь­ких мо­де­лей ав­то­мо­би­лей «SsangYong», «Mazda», а так­же «Toyota Land Cruiser Prado»; свыше 68,5 тысяч ав­то­мо­би­лей, 2013 год); на его ба­зе раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся про­ект со­зда­ния про­из­водств. мощ­но­стей по вы­пус­ку ав­то­ком­по­нен­тов (конец 2014 года).

Круп­ней­шее пред­при­ятие хи­мической промышленности - «Гор­но-хи­ми­че­ская ком­па­ния Бор» (Даль­не­горск) осу­ще­ст­в­ля­ет раз­ра­бот­ку Даль­не­гор­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния бо­ра; яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным в Рос­сии и од­ним из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей вы­со­ко­ка­чественных бор­со­дер­жа­щей про­дук­ции (бор­ная ки­сло­та, бо­рат каль­ция, бор­ный ан­гид­рид, да­то­ли­то­вый кон­цен­трат). Ве­ду­щий российский про­из­во­ди­тель флюо­ри­та (245 тысяч т, 2011 год) - «Яро­слав­ская гор­но­руд­ная ком­па­ния» (посёлок городского ти­па Яро­слав­ский Хо­роль­ско­го района; раз­ра­бот­ка Воз­не­сен­ско­го и По­гра­нич­но­го ред­ко­ме­талль­но-флюо­ритовых ме­с­то­рож­де­ний; производство за­консерви­ро­ва­но до 2016 года).

Лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность раз­ви­та главным образом в северо-западной, восточной, и центральной час­тях края (большая часть ле­со­за­го­то­вок ве­дёт­ся в Крас­но­ар­мей­ском, По­жар­ском, Даль­не­ре­че­нском, Спас­ском, Чу­гу­ев­ском, Тер­ней­ском и Оль­гин­ском рай­онах) и в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­на на экс­порт. Ве­ду­щие пред­при­ятия: «Тер­ней­лес» (посёлок городского ти­па Пла­стун; производство шпо­на, пе­ре­ра­бот­ка мяг­ких и твёр­дых сор­тов дре­ве­си­ны), «Лес Экс­порт» и «При­мор­ский ле­со­ком­би­нат» (оба - в город Даль­не­ре­ченск; ком­плекс­ная пе­ре­ра­бот­ка дре­ве­си­ны), «При­мор­ские ле­со­про­мыш­лен­ни­ки» (посёлок городского ти­па Свет­лая и с. Чу­гу­ев­ка; производство пи­ло­ма­те­риа­лов), «Фо­рест- Стар» (город Спасск-Даль­ний; производство то­вар­ных су­хих пи­ло­ма­те­риа­лов, чер­но­вых ме­бель­ных и пар­кет­ных за­го­то­вок).

Сре­ди ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей строй­ма­те­риа­лов - «Спас­ск­це­мент» (город Спасск- Даль­ний), бу­то­ще­бё­ноч­ный за­вод (Вла­ди­во­сток), «Дро­биль­но-сор­ти­ро­воч­ный за­вод» (город Ар­тём; ще­бень), «Спас­ский ком­би­нат ас­бе­сто­це­мент­ных из­де­лий» (Спасск-Даль­ний).

В пи­ще­вой промышленности наи­боль­шее зна­че­ние име­ет рыб­ная от­расль. Большая часть уло­ва (свыше 830 тысяч т, 2012 год) пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся на спе­циа­ли­зи­рованных су­дах; на тер­ри­то­рии Приморский край дей­ст­ву­ет свыше 130 пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке ры­бы (основные про­мы­сло­вые ви­ды: мин­тай, сельдь, ло­сось, кам­ба­ла, тер­пуг, крас­но­пёр­ка, ко­рюш­ка) и мо­ре­про­дук­тов (главным образом мор­ской гре­бе­шок, мор­ской ёж, ла­ми­на­рия). В струк­ту­ре производства свыше 65% за­ни­ма­ют кон­сер­вы, около 20% при­хо­дит­ся на мо­ро­же­ную ры­бу, 15% - на коп­чё­ные, со­лё­ные, су­шё­но-вя­ле­ные про­дук­ты и пре­сер­вы. Круп­ней­шие ком­па­нии рыб­ной промышленности (осу­ще­ст­в­ля­ют лов, пе­ре­ра­бот­ку ры­бы и других мо­ре­про­дук­тов, производство го­то­вой про­дук­ции, в том числе кон­сер­вов): «Юж­мор­рыб­флот» (посёлок Юж­но-Мор­ской На­ход­кин­ско­го городкого ок­ру­га), «Пре­об­ра­жен­ский ры­бо­ком­би­нат» (посёлок городского ти­па Пре­об­ра­же­ние Ла­зов­ско­го района), «На­ход­кин­ская ба­за ак­тив­но­го мор­ско­го ры­бо­лов­ст­ва» (На­ход­ка), «Даль­мо­ре­про­дукт» (Вла­ди­во­сток), «За­ру­бин­ская ба­за фло­та» (посёлок городского ти­па За­ру­би­но Ха­сан­ско­го района), «Трой­ка» (Тер­ней­ский район). В Приморский край так­же по­лу­чи­ла раз­ви­тие ма­ри­куль­ту­ра: функ­цио­ни­ру­ет свыше 30 хо­зяйств, ко­то­рым при­над­ле­жит свыше 60 «морских ого­ро­дов» об­щей пло­ща­дью около 12 тысяч га. Ве­ду­щее пред­при­ятие - На­уч­но-про­из­водственная ком­па­ния ак­ва­куль­ту­ры «Не­реи­да» (основная про­из­водственная ба­за - в при­бреж­ной ак­вато­рии залива Пось­е­та, Ха­сан­ский район; с 2007 года на­ча­то ос­вое­ние тех­но­ло­гий вы­ра­щи­ва­ния тре­пан­га и уст­ри­цы ги­гант­ской). Сре­ди круп­ных пред­при­ятий других подотраслей пи­ще­вой промышленности - «При­мор­ский са­хар» (един­ст­вен­ный на российском Даль­нем Вос­то­ке са­хар­ный за­вод; мощ­ность 150 тысяч т са­ха­ра в год), мас­ло­жи­ро­вой ком­би­нат «При­мор­ская соя» (оба - в Ус­су­рий­ске).

Круп­ные промышленные цен­тры: Вла­ди­во­сток, Даль­не­горск, На­ход­ка, Спасск-Даль­ний, Ар­сень­ев, Боль­шой Ка­мень.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Приморский край 8683,2 миллионов долларов США (2012 год), в том числе экс­порт 1984,2 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти) про­до­вольств. то­ва­ры и с.-х. сы­рьё (свыше 45), дре­ве­си­на (свыше 19), про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (свыше 14), ме­тал­лы и из­де­лия из них (свыше 12). Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти) про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (около 55), про­до­вольств. то­ва­ры и сельскохозяйственное сы­рьё (около 19), про­дук­ция хи­мической промышленности (свыше 13), ме­тал­лы и из­де­лия из них (около 10).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Стои­мость сельскохозяйственной про­дук­ции 27,8 миллиардов рублей (2012 год), на до­лю рас­те­ние­вод­ст­ва при­хо­дит­ся около 65%. Сельскохозяйственные уго­дья со­став­ля­ют около 5% тер­ри­то­рии Приморского края (свыше по­ло­ви­ны - паш­ня). Вы­ра­щи­ва­ют тех­ни­че­ские (45,2% по­сев­ных пло­ща­дей), зер­но­вые (31,3%), кор­мо­вые (12,0%) куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­щи (11,5%; табл. 1). Основная спе­циа­ли­за­ция жи­вот­но­вод­ст­ва - мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во; раз­ви­то так­же пти­це­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во (табл. 2, 3), оле­не­вод­ст­во, пче­ло­вод­ст­во. Бо́ль­шая часть сельскохозяйственных уго­дий (свыше 80%) от­но­сит­ся к зем­лям различных сельскохозяйственных ор­га­ни­за­ций; по 8% со­став­ля­ют зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств и на­хо­дя­щие­ся в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан. Большая часть зер­на (свыше 80%, 2012 года), свыше 70% ско­та и пти­цы на убой, свыше 30% ово­щей, около 25% мо­ло­ка про­из­во­дит­ся сельскохозяйственными ор­га­ни­за­ция­ми; свыше 85% кар­то­фе­ля, свыше 65% мо­ло­ка, свыше 50% ово­щей - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния.

Сфе­ра ус­луг.

Один из важ­ней­ших сек­то­ров - транс­порт­но-ло­ги­стической ус­лу­ги. Че­рез Приморский край осу­ще­ст­в­ля­ет­ся большая часть российских внеш­не­тор­го­вых опе­ра­ций со стра­на­ми Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на. Круп­ней­шие уз­лы по пе­ре­вал­ке гру­зов с же­лез­ной до­ро­ги на морские тор­го­вые су­да и об­рат­но - На­ход­ка и Вла­ди­во­стоколо

Приморский край рас­по­ла­га­ет зна­чительным рек­ре­ационным по­тен­циа­лом для раз­ви­тия эко­ло­ги­че­ско­го и куль­тур­но-по­зна­вательного ту­риз­ма: на его тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­ны 6 за­по­вед­ни­ков, свыше 200 па­мят­ни­ков при­ро­ды, свыше 50 ис­то­ри­ко-куль­тур­ных па­мят­ни­ков.

Транс­порт.

Дли­на же­лез­ных до­рог 1559 км (2012 год). Основная железнодорожная ма­ги­ст­раль - восточный уча­сток Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли; дей­ст­ву­ют железнодорожные вет­ки Уголь­ная - На­ход­ка, Ба­ра­нов­ский - Ха­сан (по­гра­нич­ные пе­ре­хо­ды Ха­сан - Ту­ман­ган, КНДР; Ма­ха­ли­но - Хунь­чунь, Ки­тай), Ус­су­рийск - станция Гро­де­ко­во (по­гра­нич­ный пе­ре­ход Гро­де­ко­во - Суй­фынь­хэ, Ки­тай) и другие. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 14,4 тысяч км; основная ав­то­до­ро­га - фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ус­су­ри» (Ха­ба­ровск - Вла­ди­во­сток).

По тер­ри­то­рии края про­хо­дит уча­сток тру­бо­про­вод­ной сис­те­мы «Вос­точ­ная Си­бирь - Ти­хий оке­ан» (дли­на неф­те­про­во­дов около 550 км; ко­неч­ный пункт - Спец­мор­неф­те­порт Козь­ми­но). Важ­ней­шую роль иг­ра­ет морской транс­порт.

Круп­ней­шие морские пор­ты: Вос­точ­ный (гру­зо­обо­рот 17,8 млн.т, 2013), Спец­мор­неф­те­порт Козь­ми­но (21,3 миллионов т), На­ход­кин­ский морской тор­го­вый (около 7,5 миллионов т) (все - на тер­ри­то­рии На­ход­кин­ско­го горного ок­ру­га), Вла­ди­во­сток­ский морской тор­го­вый (14,5 миллионов т).

Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Кне­ви­чи (Вла­ди­во­сток).

Здра­во­охра­не­ние.

В Приморский край на 10 тысяч жителей при­хо­дит­ся вра­чей 55,1, лиц среднего медицинского пер­со­на­ла 86,7, боль­нич­ных ко­ек 107,4 (2012 год). Медицинскую по­мощь ока­зы­ва­ют 182 боль­нич­ных и ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нических уч­ре­ж­де­ния, 365 фельд­шер­ско-аку­шер­ских пунк­тов, 18 вра­чеб­ных и 14 фельд­шер­ских здрав­пунк­тов, 6 стан­ций ско­рой медицинской по­мо­щи и 42 от­де­ле­ния на ба­зе боль­ниц. Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тысяч жителей со­став­ля­ет 1200,6 слу­чая (2012 год); за­бо­ле­вае­мость ал­ко­го­лиз­мом - 1659,7 (2010 год), ту­бер­ку­лё­зом - 162,9, нар­ко­ма­ни­ей - 412,7 слу­чая на 100 тысяч жителей (2012 год). Вы­яв­ле­ны 8293 слу­чая ВИЧ-ин­фек­ции (2009 год). Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (18,5%), ор­га­нов ды­ха­ния (12,06%), мо­че­по­ло­вой (10,1%), ко­ст­но-мы­шеч­ной (9,25%) сис­тем, трав­мы и от­рав­ле­ния (8,7%) (2012 год). Об­щая смерт­ность со­став­ля­ет 13,7 слу­чая на 1 тысяч жителей (основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 54,8%, зло­ка­честв. но­во­об­ра­зо­ва­ния - 15,2%, не­сча­ст­ные слу­чаи, трав­мы и от­рав­ле­ния - 11,7%) (2012 год).

Ку­рор­ты Сад­го­род, Шма­ков­ка.

Об­ра­зо­ва­ние.

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В крае дей­ст­ву­ют (2012 год) 537 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (74,5 тысяч вос­пи­тан­ни­ков), 586 государственных днев­ных об­ще­обра­зо­ва­тель­ных учеб­ных за­ве­де­ний (183,8 тысяч учащихся), 22 государственных сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ния (31,3 тысяч сту­ден­тов), свыше 30 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы; около 85 тысяч сту­ден­тов). Свыше 80 биб­лио­тек. Круп­ные ву­зы, главные на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся во Вла­ди­во­сто­ке, в том числе Даль­не­во­сточ­ное от­де­ле­ние РАН, Даль­не­во­сточ­ный фе­де­раль­ный университет [соз­дан в 2009 году на ба­зе Даль­не­во­сточ­но­го государственного университета (ве­дёт ис­то­рию от Восточного института, ос­но­ван­но­го в 1899 году; не­од­но­крат­но ме­нял ста­тус и струк­ту­ру; в 1920 году на ба­зе института и других учеб­ных за­ве­де­ний края соз­дан Государственный даль­не­во­сточ­ный университет; за­кры­вал­ся в 1930 и 1939 годах); в 1956 году Даль­не­во­сточ­ный государственный университет вос­ста­нов­лен на ба­зе Вла­ди­во­сток­ско­го государственного пе­да­го­гического института (ос­но­ван в 1943 году), в 2011 году к не­му при­сое­ди­нён ряд ву­зов При­мор­ско­го края]. Функ­цио­ни­ру­ют так­же При­мор­ская государственная сельскохозяйственная ака­де­мия в Ус­су­рий­ске [соз­да­на в 1957 году на ба­зе Яро­слав­ско­го сельскохозяйственного института (ос­но­ван в 1944 году), пе­ре­ве­дён­но­го в городе Во­ро­ши­лов (в 1935-1957 годы название Ус­су­рий­ска)], фи­лиа­лы ву­зов Вла­ди­во­сто­ка в Ар­тё­ме, На­ход­ке, Ус­су­рий­ске и других го­ро­дах края. Сре­ди му­зе­ев - му­зей­но-вы­ста­воч­ные цен­тры в Даль­не­гор­ске (1977 год) и На­ход­ке (открыт в 1980 году как музей истории города, современный название с 1993 года), Спас­ский крае­ведческий музей (ос­но­ван в 1986 году, от­крыт в 1996 году; город Спасск- Даль­ний), Ме­мо­ри­аль­ный ком­п­лекс «Во­ро­ши­лов­ская ба­та­рея» на острове Рус­ский (1997 год; фи­ли­ал Во­ен­но-ис­то­рического му­зея Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та, Вла­ди­во­сток).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Круп­ней­шие пе­рио­дические из­да­ния: крае­вые га­зе­ты - «При­мор­ская га­зе­та» (вы­хо­дит с 2006 года, 2 раза в не­де­лю, ти­раж 10 тысяч экземпляров), «Ар­сень­ев­ские вес­ти» (с 1992 года, еже­не­дель­но, 15 тысяч экземпляров, обе - города Вла­ди­во­сток); городские и му­ни­ци­паль­ные га­зе­ты - «На­ход­кин­ский ра­бо­чий» (с 1945 года, 4 раза в не­де­лю, 5 тысяч экземпляров), «РИО Па­но­ра­ма» (с 1996 года, еже­не­дель­но, 6,5 тысяч экземпляров, обе - города На­ход­ка), «При­мор­ские зо­ри» (Хан­кай­ский район, с 1932 года, 3 раза в не­де­лю, 4,5 тысяч экземпляров), «Си­не­го­рье» (Ла­зов­ский район, 2 раза в не­де­лю, 1,5 тысяч экземпляров); де­ло­вые из­да­ния - меж­ре­гио­наль­ный жур­нал Даль­не­во­сточ­но­го фе­де­раль­но­го округа «Даль­не­во­сточ­ный ка­пи­тал» (с 2000 года), журнал «Вос­точ­ный ба­зар» (Вла­ди­во­сток, с 1998 года, еже­ме­сяч­но, 4 тысяч экземпляров; оба - Вла­ди­во­сток). Ра­дио с 1926 года, те­ле­ви­де­ние с 1953 года (ре­гу­ляр­но с 1955 года). Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ПТР (При­мор­ское те­ле­ви­де­ние и ра­дио; ос­но­ва­но в 1992 как ГТРК «Вла­ди­во­сток», современное название с 1999 года, фи­ли­ал ВГТРК), те­ле­ра­дио­центр «Те­ле­микс» (с 2000 года, се­те­вой парт­нёр - ка­нал «ТВ Центр») и другие. Дей­ст­ву­ет несколько ин­фор­мационных агентств: Дей­та, Вос­ток-Ме­диа и другие.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

На тер­ри­то­рии Приморского края со­хра­ни­лись ос­тат­ки по­стро­ек и ри­ту­аль­ные со­су­ды государства Бо­хай, го­ро­ди­ща, скульп­ту­ра и ме­тал­лические пред­ме­ты чжур­чжэ­ней.

В 1860-1890-е годы, с русским ос­вое­ни­ем тер­ри­то­рии Приморского края, по­строе­но около 40 де­ревянных церк­вей - в га­ва­ни Святой Оль­ги (около 1861 года), Ус­пен­ская во Вла­ди­во­сто­ке (1861-1862 годы), Бо­го­яв­лен­ская в селе Ка­мень-Ры­бо­лов (1867 год), в ко­рей­ском с. Ниж­нее Ян­чи­хэ (1883; все не сохр.), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Чер­ни­гов­ка (1898 год) и др. В по­след­ней четв. 19 в. на­ча­ли воз­во­дить­ся кир­пич­ные хра­мы: Ус­пен­ский со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле во Вла­ди­во­сто­ке (1876-1889 годы, ар­хи­тек­то­ры В.С. Шма­ков, С.О. Бер; взо­рван в 1938 году), Ни­коль­ский со­бор в рус­ском сти­ле в Ни­коль­ске-Ус­су­рий­ском (ны­не Ус­су­рийск; 1894-1900 годы, архитектор В.И. Жи­гал­ков­ский; раз­ру­шен в 1930-е годы); ос­но­ва­ны мо­на­сты­ри Ус­су­рий­ский Свя­то-Тро­иц­кий Ни­ко­ла­ев­ский муж­ской в поселке Гор­ные Клю­чи (1895 год, за­крыт в 1924 году, воз­ро­ж­дён в 1994 году; Пре­об­ра­жен­ская церковь, начало XX века) и Юж­но-Ус­су­рий­ский Бо­горо­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ский жен­ский в селе Ли­не­ви­чи (с 1900 года об­щи­на, с 1906 года мо­на­стырь; за­крыт около 1924 года, воз­ро­ж­дён в 1993 году; церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го, 1913-1914 годы). В начале XX века от­стро­ен ан­самбль ар­хие­рей­ско­го по­дво­рья на станции Се­дан­ка (ны­не в чер­те Вла­ди­во­сто­ка; церковь Великомученника Ев­се­вия Са­мо­сат­ско­го, 1900-1901 годы, архитектор И.В. Меш­ков; церковь Свыше Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, 1910 год; с 1995 года Мар­фо-Ма­ри­ин­ская оби­тель ми­ло­сер­дия). Воз­ве­де­ны церк­ви: По­кров­ская (1900- 1902 годы, раз­ру­ше­на в 1935 году) и в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1906-1907 годы, архитектор И.С. Ба­ги­нов; ны­не Свя­то-Ни­коль­ская) во Вла­ди­во­сто­ке, Сре­тен­ская в ста­ни­це Пол­тав­ской (ны­не с. Пол­тав­ка; 1902 год), По­кров­ская в пос. Уг­ло­вое (ны­не г. Ар­тём; 1903- 1909 годы), Ус­пен­ская в селе Вла­ди­ми­ро-Алек­санд­ров­ское (за­ло­же­на в 1903 году), Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в селе Иман (ны­не город Даль­не­ре­ченск; 1913 год, архитектор П.Е. Ба­зи­лев­ский), Свыше Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го на о. Рус­ский (1914 год; с 2001 года Свя­то-Се­ра­фи­мов­ский муж­ской монастырь), По­кров­ская в Ни­коль­ске-Ус­су­рий­ском (1914 год), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в с. Раз­доль­ное (1914 год; с 1998 года Ка­зан­ский жен­ский мон.), ПреподобногоТи­хо­на Ка­луж­ско­го в с. Алек­се­ев­ка (около 1915 года). Сре­ди кир­пич­ных гражд. и жи­лых по­стро­ек - до­ма из­да­те­ля Н.В. Сол­ло­гу­ба (1882 год) и во­енного гу­бер­на­то­ра (1889-1891 годы, архитектор В.Г. Мо­оро), поч­тамт в рус­ском сти­ле (1897-1899 годы, архитектор А.А. Гвозд­зи­ов­ский), го­сти­ни­ца «Вер­саль» (1906-1908 годы, архитектор И.В. Меш­ков; все - во Вла­ди­во­сто­ке), зда­ние китайского те­ат­ра в Ни­коль­ске-Ус­су­рий­ском (1912 год). Во Вла­ди­во­сто­ке по­строе­ны в сти­ле нео­го­ти­ки лю­те­ран­ская церковь Святого Пав­ла (1907-1909 годы, немецкий архитектор Г.Р. Юнг­хен­дель) и кос­тёл Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1909-1921 годы, ар­хи­тек­то­ры И. Ланс­берг, В.А. План­сон); в сти­ле мо­дерн - тор­говые до­ма «Бра­тья Син­ке­вич» (1903 год) и «Кунст и Аль­берс» (1906-1907 годы, Юнг­хен­дель), Пуш­кин­ский те­атр (1907-1908 годы, архитектор Ю.Л. Ваг­нер), пе­ре­стро­ен железнодорожный во­кзал (1909-1912 годы, архитектор Н.В. Ко­но­ва­лов), так­же дом-за­мок графа Я.М. Ян­ков­ско­го на бе­ре­гу бух­ты «Ви­тязь» в Ха­сан­ском районе (1918-1919 годы) и другие; в сти­ле не­оклас­си­циз­ма - зда­ние ген­кон­суль­ст­ва Япо­нии (1915-1916 годы, архитектор В.А. Фё­до­ров). Со­ору­жа­лись кре­по­сти (Вла­ди­во­сток­ская и Ни­кольск-Ус­су­рий­ская; сохранились час­тич­но), мая­ки (на острове Скры­п­лё­ва, 1890 год; на мы­се Га­мо­ва, 1906 год; на То­ка­рев­ской кош­ке, 1910 год).

В советское вре­мя раз­ру­ше­но около 90% хра­мов. От­страи­ва­лись го­ро­да: Вла­ди­во­сток (ген­пла­ны 1936, 1954 и 1960 годы), Су­чан (1932 год; ны­не Пар­ти­занск), Ар­тём (1938 год), На­ход­ка (1950 год), Ар­сень­ев (1952 год). Воз­во­ди­лись зда­ния в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма (пе­да­го­гич. тех­ни­кум во Вла­ди­во­сто­ке, 1930-1934 годы, архитектор Н.В. Сер­ги­ев­ский), сов. не­о­клас­си­циз­ма (са­на­то­рий «При­мо­рье», 1936-1941 годы, архитектор А.С. Му­равь­ёв; го­сти­ни­ца «Крас­ный Вла­ди­во­сток», 1937-1939 годы, ар­хи­тек­то­ры Му­равь­ёв, Ю.В. Щу­ко; зда­ние Ти­хо­оке­ан­ско­го по­гра­нич­но­го ок­ру­га, 1947 год, архитектор А.И. По­рец­ков; Дво­рец куль­ту­ры уголь­щи­ков в городе Ар­тём, 1948-1954 годы; зда­ние Даль­не­во­сточ­но­го сов­нар­хо­за во Вла­ди­во­сто­ке, 1955-1958 годы, архитектор Л.Х. Ра­би­но­вич; Дом куль­ту­ры мо­ря­ков в На­ход­ке, 1958 года, и другие). В 1960-1980-е годы от­страи­вал­ся Боль­шой Вла­ди­во­сток: морской во­кзал (1959-1965 годы, архитектор П.И. Брон­ни­ков и другие), Дом со­ве­тов (1983 год, архитектор Е.Г. Ро­за­нов и другие). С 1990-х годов по­стро­ен ряд хра­мов: Бла­го­ве­щен­ский со­бор в Ар­сень­е­ве (1999-2007 годы), армянская церковь Сурб-Ге­ворг во Вла­ди­во­сто­ке (1997- 2007 годы), Бо­го­яв­лен­ская церковь в Ар­тё­ме (2001- 2007 годы), церковь Святого Ни­ко­лая в Ле­со­за­вод­ске (2002-2003 годы), Воз­несен­ская церковь в Спас­ске-Даль­нем (2004-11 годы), со­бо­ры - Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в На­ход­ке (2004- 2010 годы) и По­кров­ский во Вла­ди­во­сто­ке (2005-2007 годы), церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в пос. Ду­най (2007-08 годы), Ни­коль­ская церковь в Ус­су­рий­ске (2008-2009 годы). Со­ору­же­ны ван­то­вые мос­ты че­рез бух­ту Зо­ло­той Рог и на острове Рус­ский (2008-2012 годы), гос­ти­ни­цы «Ха­ятт Рид­жен­си» и «Ха­ятт Бур­ный» (2011-2014 годы). В 2011 году на­ча­лось строи­тель­ст­во Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра; в 2012 году - 32-этаж­но­го административного ком­плек­са «City hall» (все - во Вла­ди­во­сто­ке).

Зна­чительную роль в раз­ви­тии искусства в При­мо­рье сыг­ра­ло Вла­ди­во­сток­ское общество по­ощ­ре­ния изящ­ных ис­кусств (1900-1910 годы). С 1910-х годов здесь ра­бо­та­ли жи­во­пис­цы К.Н. Каль, Н.М. Штук­кен­берг, В.А. Ба­та­лов; по­сле 1917 года - Д.Д. Бур­люк, П.В. Лю­бар­ский, В.Н. Паль­мов, чех В. Фиа­ла; с 1930-х годов - Н.А. Ма­зу­ренко, И.Ф. Пал­шков и др. Сре­ди мас­те­ров втолрой половине XX в. - С.Ф. Аре­фин, В.И. Бо­чан­цев, Н.Д. Вол­ков, В.С. Ра­чёв, Ю.С. Ра­чёв, И.В. Ры­ба­чук, В.А. Сныт­ко, М.И. Та­бол­кин, А.В. Те­ле­шов, В.С. Че­бо­та­рёв, В.М. Шлихт, ху­дож­ни­ки груп­пы «Штилъ» (И.Ф. Зи­на­ту­лин, А.И. Ион­чен­ков, А.В. Ка­ма­лов, В.И. Се­ров, С.В. Си­ма­ков), так­же Ю.А. Ак­сё­нов, И.И. Бу­ту­сов, Е.Е. Ма­ке­ев, В.В. Мед­ве­дев, И.Б. Обу­хов, А.И. Пле­шив­цев, Ю.В. Соб­чен­ко, С.М. Чер­ка­сов и другие.

Му­зы­ка.

Со­хра­ня­ют­ся фольк­лор­ные тра­ди­ции рус­ских, ук­ра­ин­цев, та­тар, ко­рей­цев, ки­тай­цев, удэ­гей­цев, на­най­цев, та­зов и других на­ро­дов. Центр музыкальной жиз­ни - Вла­ди­во­сток. Здесь функ­цио­ни­ру­ет При­мор­ская крае­вая фи­лар­мо­ния (ос­но­ва­на в 1939 году), в её со­ста­ве: Ти­хо­оке­ан­ский сим­фо­нический ор­кестр (1935 год, бывший Ор­кестр При­мор­ско­го ра­дио и ТВ, с 1993 года са­мо­сто­ятельный; при ор­ке­ст­ре соз­дан те­атр-сту­дия «Клас­си­че­ская опе­ра»), Гу­бер­на­тор­ский ду­хо­вой ор­кестр (2006 год). В 2013 году от­крыт При­мор­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та, пер­вая по­ста­нов­ка - опе­ра П.И. Чай­ков­ско­го «Ев­ге­ний Оне­гин». В На­ход­ке и Вла­ди­во­сто­ке ра­бо­та­ют музыкального учи­ли­ща; выс­шее об­ра­зо­ва­ние да­ёт музыкальный факультет Даль­не­во­сточ­ной государственной ака­де­мии ис­кусств во Вла­ди­во­сто­ке (ос­но­ва­на в 1962 году как Даль­не­во­сточ­ный пе­да­го­гический институт ис­кусств, современный название с 2000 года). Сре­ди многих кон­церт­ных фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов - ан­самбль русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Ве­че» При­мор­ско­го крае­во­го До­ма мо­ло­дё­жи. Фес­ти­ва­ли: Ме­ж­ду­народный джа­зо­вый (с 2004 года, еже­год­ный); все­рос­сий­ские - клас­сической му­зы­ки «Даль­не­во­сточ­ная вес­на» (с 1992 года, еже­год­ный), «Дни Вы­со­кой му­зы­ки в При­мо­рье» (с 2004 года).

Те­атр.

Пер­вый те­ат­раль­ный зал на тер­ри­то­рии края по­стро­ен в 1885 году во Вла­ди­во­сто­ке. В 1903 году ос­но­ван те­атр «Зо­ло­той Рог», где с 1931 года су­ще­ст­ву­ет по­сто­ян­ная труп­па: первый се­зон от­крыт в 1932 году, то­гда же те­ат­ру при­свое­но имя М. Горь­ко­го (ны­не При­мор­ский крае­вой дра­матический те­атр имени М. Горь­ко­го, с 1997 года ака­де­мический). Во Вла­ди­во­сто­ке так­же ра­бо­та­ют те­ат­ры: ку­кол (1939 год), мо­ло­дё­жи (1946 год; дра­ма­тический). Цирк (1973 год). В Ус­су­рий­ске те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния с 1908 года (пре­имущественно га­ст­ро­лёры). В 1937 году здесь от­крыт те­атр (ны­не Те­атр дра­мы им. В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской). В том же го­ду при городском До­ме офи­це­ров на ба­зе те­ат­раль­ной сту­дии под руководством Ф.Е. Ши­ши­ги­на ор­га­ни­зо­ван профессиональный те­атр (ны­не Дра­ма­тический те­атр Вос­точ­но­го во­енного ок­ру­га). В городе На­ход­ка - Му­ни­ци­паль­ный те­атр ку­кол (1989 год). Во Вла­ди­во­сто­ке еже­год­но про­хо­дит Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь спор­тив­но­го баль­но­го тан­ца «Звёз­ды При­мо­рья» и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)