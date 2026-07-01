ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Федерации.
Расположен на крайнем юго-востоке России. На востоке и юге омывается водами Японского моря; в заливе Петра Великого - многочисленные острова, в том числе Русский, Попова, Путятина, Рейнеке, Аскольд. Граничит на западе с Китаем, на крайнем юго-западе - с КНДР. Входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площаль - 164,7 тысяч км2. Население (тысяч человек) 1938,5 (2014 год; 1381,0 в 1959 году; 2296,7 в 1989 году). Административный центр - город Владивосток. Административно-территориальное деление: 22 района, 12 городов, 27 посёлков городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти края определяется Конституцией Российской Федерации и Уставом Приморского края (1995 год). Государственная власть в крае осуществляется Законодательным собранием, администрацией края во главе с губернатором, иными органами исполнительной власти в соответствии с Уставом и краевым законом. Законодательное собрание - постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Приморского края Состоит из 40 депутатов, избираемых на 5 лет (20 депутатов избираются на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию края, 20 депутатов - на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам). Губернатор - высшее должностное лицо края, избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Приморский край (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом, 2012 год). Губернатор формирует краевую администрацию - высший исполнительный орган государственной власти и принимает решение о её отставке, определяет структуру исполнительных органов государственной власти и исполняет другие полномочия.
Природа.
Берега Японского моря крутые, местами обрывистые, их расчленённость возрастает к югу. Самый крупный залив - Петра Великого разделён на ряд небольших заливов - Посьета, Амурский, Уссурийский, Восток, Находка; на юго-востоке - заливы Ольги, Владимира. В южной части вдоль побережья расположены острова Русский, Рейнеке, Путятина, Аскольд и другие.
Рельеф.
80% территории Приморский край занято горами, главным образом среднегорным массивом Сихотэ-Алинь (высота до 1932 м, гора Аник - высшая точка Приморский край). Его восточный макросклон крутой, глубоко расчленённый, с денудационными уступами; широко распространены обвальные, осыпные и оползневые процессы. На участках базальтовых плато (Самаргинское на севере, Артёмовское на юге) преобладает столовообразный рельеф, краевые части изрезаны узкими глубокими долинами. Западный макросклон более широкий и пологий с системой небольших параллельных друг другу хребтов юго-западно- северо-восточной ориентации (Синий, Восточный Синий, Холодный, Первый Перевал - высота до 1412 м). Разделяющие их межгорные впадины дренируются реками бассейна реки Уссури. В южной части Приморского края протягиваются хребты Ливадийский, Партизанский, горы Пржевальского (высота до 1854 м, гора Облачная), а также Шкотовское базальтовое плато. В западной и юго-западной частях простираются Приханкайская (состоит из озёрной поймы и трёх террас) и Уссурийская равнины, Хасанская прибрежная низменность, а также восточные отроги Восточно-Маньчжурских гор (средняя высота 600-800 м), включающие Чёрные горы, хребет Пограничный и Борисовское базальтовое плато.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Большая часть территории Приморский край относится к Сихотэ-Алинской складчатой системе; в западной части края, в районе озеро Ханка, расположен древний Ханкайский массив. Этот массив сложен глубокометаморфизов. породами архея (гнейсы, кристаллич. сланцы, амфиболиты), менее метаморфизов. породами нижнего протерозоя и рифея; широко развиты протерозойские и палеозойские гранитоиды; на южную часть массива наложены прогибы, заполненные кремнисто-терригенно-карбонатными отложениями кембрия.
Сихотэ-Алинская система разделяется Центральным Сихотэ-Алинским разломом (сдвигом) сев.-вост. простирания на две мегазоны. Западная мегазона имеет сложное чешуйчато-надвиговое строение; образована аккреционным комплексом пород девона, карбона, перми, триаса, юры (офиолиты, вулканогенные, терригенные, кремнистые и карбонатные толщи), более древние породы присутствуют преимущественно в составе широко распространённых олистостромов и меланжа. В виде тектонических клиньев и чешуй главным образом в южной части края выступают метаморфические и интрузивные породы протерозоя. Образования комплекса прорваны гранитами раннего мела и середины мела, перекрыты нижнемеловым флишем (преимущественно на юге и севере). Восточная мегазона сложена смятыми в складки и нарушенными разрывами терригенными и карбонатными толщами триаса, юры, нижнего мела и полого залегающими вулканитами (андезиты, дациты, риолиты и туфы) верхнего мела - палеогена, сочетающимися с интрузиями гранитов, гранодиоритов, диоритов и другого краевого вулканоплутонического пояса. Вулканиты также образуют поля развития к западу от Центрального разлома. На Ханкайский массив наложена одноименная впадина, заполненная кайнозойскими отложениями. В юго-востойной части Приморский край имеется ряд очагов глубокофокусных землетрясений, приуроченных к южному окончанию Курило-Камчатской сейсмофокальной зоны.
В недрах Приморского края заключено около 100% запасов Российской Федерации руд бора (на уникальном Дальнегорском месторождении), свыше 60% флюорита, 13% руд олова, 9% вольфрама, 8% свинца (2000-е годы) Наиболее крупные месторождения: редкометалльно-флюоритовые - Вознесенское, Пограничное; оловянных руд - Хрустальное, Дубровское, Арсеньевское, Тернистое, Искра; олововольфрамовых руд - Забытое, Тигриное; вольфрамовых руд - Лермонтовское и Восток-2 (медь-золотосодержащие), Скрытое; свинцово-цинковых руд - Николаевское, Верхнее, Партизанское, Южное, Майминовское и другие месторождения Дальнегорского рудного района. Известны месторождения каменных углей (Липовецкое, Партизанское и другие), бурых углей (Бикинское, или Нижнебикинское; Павловское, Раковское, Шкотовское и другие; содержат промыленные концентрации германия), золота россыпные (рек - Комиссаровка, Фадеевка, Рудневка, Коробковка, Соболиная Падь и других), золотосеребряные коренные (Приморское, Салют, Аскольдовское и другие), руд титана (Ариадненское), железа (Липовское), редких металлов (Пограничное, Вознесенское); известняков (Длинногорское), цементного сырья (Спасское), благородного опала (Радужное), гранатов (Синереченское), вермикулита (Кокшаровское), графита (Тамгинское), талька, цеолитов, полевого шпата, огнеупорных глин, облицовочных и поделочных камней, природных строительных материалов, лечебных грязей (Ясное, в заливе Угловой), подземных вод пресных и минеральных (Шмаковское, Горноводненское). Имеются перспективы выявления месторождений руд меди, марганца, ртути, сурьмы, мышьяка; барита, алмазов, нефтегазовых залежей.
Климат.
Приморский край расположен в муссонной области умеренного пояса. С зимним муссоном связана сухая ветреная холодная погода. Ср. температура января от -20 °C до -24 °C на севере (абсолютный минимум -45 °C) и от -10 °C до -12 °C на юге. Сихотэ-Алинь является естественной климатической границей, средняя температура января на западном макросклоне на 10-12 °C ниже, чем на восточном. Количество осадков зимой невелико (40 мм на Приханкайской равнине, 125-150 мм на юге Сихотэ-Алиня, 200 мм на севере и побережье Японского моря). Высота снежного покрова 3-10 см вблизи озеро Ханка, 30-50 см в центрально части и на севере Сихотэ-Алиня. Средняя температура июля на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня и на побережье 13-16 °C, на западном макросклоне 17-19 °C, на Приханкайской равнине 19-20 °C. Средняя продолжительность безморозного периода от 90 дней на севере до 195 дней на юге. Летом наиболее увлажнены (800-900 мм) западное побережье залива Петра Великого, побережье Японского моря и северные районы Сихотэ-Алиня, что связано с прохождением циклонов и тайфунов. Наибольшее количество осадков выпадает в августе и начале сентября. Продолжительные туманы на востоке Приморского края обусловлены прохождением вдоль побережья холодного течения.
Реки и озёра.
В Приморском краю около 6000 рек длиной более 10 км, большинство из них принадлежит бассейну реки Амур, наиболее крупная - Уссури с притоками Бикин, Большая Уссурка, Арсеньевка, Сунгача и другие. Средний коэффициент густоты речной сети 0,6-0,8 км/км2. Реки восточного макросклона Сихотэ-Алиня, впадающие в Японское море (Кема, Самарга, Серебрянка, Киевка), короткие, имеют горный характер. В озере Ханка впадают реки Илистая, Мельгуновка, Комиссаровка и другие. Питание рек преимущественно дождевое. Катастрофические паводки наблюдаются в августе - сентябре, затапливаются значительной площади на Приханкайской и Уссурийской равнинах. Зимой сток резко сокращается и часть водотоков в горах промерзает до дна. Ряд рек, впадающих в Японское море, служит нерестилищами для лососёвых (кеты, горбуши). Озёра распространены в юго-западной части края. Самое крупное озеро - Ханка. Много небольших пресных озёр в долинах рек Уссури, Раздольная (Утиное, Сазанье), солоноватых - в пределах береговой полосы Японского моря (например, лагуна Тальми). Болот мало, в основном они сосредоточены к востоку и югу от озере Ханка и вблизи устья реки Сунгача.
Почвы, растительный и животный мир. Растительный покров разнообразен, своеобразен и сочетает в своём составе северные и южные элементы. Много реликтовых растений из представителей маньчжурской флоры: кедр корейский (кедровая корейская сосна), тисс остроконечный, орех маньчжурский, бархат амурский, аралия маньчжурская, элеутерококк колючий и другие. Распространены представители охотской флоры: ель аянская, пихта белокорая; из восточносибирской флоры - лиственница Гмелина; из беренгийских элементов - кедровый стланик, берёза каменная. Монголо-даурские виды представлены арундинеллой, ковылём байкальским, астрагалами, полынями, шлемником байкальским. В распределении почвенно-растительного покрова на Сихотэ- Алине проявляется высотная поясность. До высота 400 м на западном макросклоне и до 600 м на южном господствуют многоярусные хвойно-широколиственные леса маньчжурского типа на бурых горно-лесных почвах (бурозёмах), местами оподзоленных, особенно под кедрово-широколиственными насаждениями. Среди хвойных пород преобладают кедр корейский, пихта цельнолистная, образующие первый ярус. Высота деревьев достигает 40-45 м, диаметр 1,5-2 м, возраст 400-600 лет (это наиболее высокопродуктивные формации). Во втором ярусе - липа амурская, клён мелколистный, ильм, ясень маньчжурский, бархат амурский, орех маньчжурский, в третьем - граб сердцелистный (на юге), клён маньчжурский, берёза чёрная, дуб монгольский; широкое распространение последних связано с вырубками и пожарами. В кустарниковом ярусе представлены лещина маньчжурская, дикий перец, барбарис. Обильны лианы (амурский виноград, лимонник, актинидия). Из реликтовых травянистых растений встречается женьшень, диоскорея. Выше основнаую часть склонов занимает пояс темнохвойной пихтово-еловой тайги на иллювиально-гумусовых бурозёмах. На севере значительна примесь лиственницы. Верхние части склонов среднегорий покрыты зарослями кедрового стланика с небольшими участками каменноберёзовых лесов, развитых на подбурах. Выше 1400-1500 м распространены тундры на литозёмах и криозёмах. В пределах Приханкайской равнины господствует влажная маньчжурская лесостепь. На плоских заболоченных берегах озеро Ханка распространены заросли тростника, рогоза, камыша на гумусово-глеевых почвах. Среди лугово-болотных почв озёрной поймы и низких террас встречаются осолоделые разности, а на относительно дренированных участках - подбелы. В реках и озёрах распространены лотос, рдесты, чилим. Степные участки сохранились лишь на южных склонах останцов и возвышенностей, на равнинах они распаханы.
В целом лесистость составляет 79,3% (92% на севере, 6% на юго-западе). Велики запасы недревесных ресурсов (орехи, грибы, ягоды), лекарственного сырья (женьшень, лимонник, элеутерококк и другие). Своеобразна травянистая растительность, насчитывающая 2592 вида сосудистых высших растений, 3,4% из них эндемики, 500 видов не встречается в других районах Дальнего Востока; 89 видов внесено в Красную книгу Российской Федерации.
Животный мир разнообразен по видовому составу. Из 283 видов 102 относятся к эндемикам. Характерно сочетание южной и северной видов животных. Ведущую роль на юге играют виды маньчжурской фауны широколиственных и смешанных лесов. Здесь обычны пятнистый олень, горал; среди рептилий - узорчатый полоз, тигровый уж; среди хищников - белогрудый медведь; изредка встречается леопард. Уникальны бабочки (например, хвостоносец альциной). К северу, в кедрово-широколиственных и пихтово-еловых лесах, распространены изюбр, косуля, лось, кабан; из хищников - уссурийский тигр, рысь, волк, росомаха, медведь, соболь, лисица, уссурийский кот; из грызунов - белка, маньчжурский заяц, бурундук, полёвки и другие. Ряд видов имеет промысловое значение - олень, соболь, лисица, белка, колонок. Широко распространены иксодовые клещи, укусы которых нередко приводят к заболеванию клещевым энцефалитом. У скалистых берегов на побережье Японского м. встречается сивуч, из птиц - уссурийский баклан, чернохвостая чайка, синий каменный дрозд, очковый чистик, скалистый голубь и другие. В лагунах на побережье обитают морская и хохлатая чернети, лебедь-кликун; в устьях рек - белый аист. Богата и разнообразна фауна прибрежной зоны Японского моря (моллюски, морские звёзды и ежи, трепанги, актинидии, крабы, креветки). Среди промысловых рыб - минтай, скумбрия, дальневосточная сардина, сайра, анчоус.
Состояние и охрана окружающей среды. Особенно напряжённая экологическая ситуация сложилась на юге и юго- западе края. Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечается в городах Уссурийск, Владивосток, высокий - в городах Партизанск, Дальнегорск, Находка. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 426 тысяч т, в том числе от стационарных источников - 224 тысяч т, от автомобильного транспорта - 202 тысяч т (2011 год). ПДК по бензопирену, диоксиду азота, формальдегиду превышены в несколько раз. Отмечается снижение качества питьевых вод, что связано со сбросом сточных вод без очистки (более 400 млн.м3 в год), увеличением забора вод на рисосеяние. Возросли площади эродированных (свыше 300 тысяч га) и заболоченных (до 366 тысяч га) земель. Сокращаются площади высокопродуктивных лесных насаждений за счёт перерубов и пожаров. С 2010 введён запрет на вырубку кедра корейского. Изменение состава древостоя и особенно браконьерство способствовали уменьшению численности уссурийского тигра, леопарда, копытных. Для дальнейшего сохранения популяции уссурийского тигра (более 250 особей, самая большая популяция в мире) 29 сентябрь объявлен Днём тигра, ужесточены меры наказания за его отстрел. Для сохранения леопарда (исчезающий вид, осталось 30 особей) создан национальный парк «Земля леопарда».
Особо охраняемые природные территории занимают 14% пл. края и включают 6 заповедников (Лазовский заповедник, Сихотэ-Алинский заповедник, Ханкайский заповедник, заповедник Кедровая Падь, Уссурийский заповедник, Дальневосточный морской заповедник), нац. парки («Зов тигра», «Удэгейская легенда», «Земля леопарда»), 1 природный парк, региональный заповедник Хасанский, 11 заказников (Верхнебикинский, Горалий, Чёрные скалы и др.), 204 памятника природы.
Население.
Русские составляют 92,5% население края. Проживают также украинцы (2,8%), корейцы (1%), татары (0,6%), узбеки (0,5%), белорусы (0,3%), китайцы (0,2%), армяне, азербайджанцы, а также удэгейцы (0,8 тысяч человек), нанайцы (0,4 тысяч человек), тазы (0,2 тысяч человек) и другие. (2010 год, перепись).
С начала 1990-х года демографическая ситуация Приморского края характеризуется устойчивым снижением численности населения (за 1990-2014 годы более чем на 360 тысяч человек) из-за естественной убыли (макс. показатель 5,8 на 1000 жителей в 2005 году) и миграционного оттока (117 на 10 тысяч жителей в 2001 году). До начала 1990-х годов основным источником роста численности населения являлся миграционный приток людей трудоспособного возраста (обеспечивал до 30% прироста в 1970-е годы), вследствие чего были характерны относительно высокая рождаемость и пониженная смертность. В начале 2010-х годов рождаемость 12,6 на 1000 жителей (2012 год), смертность 13,7 на 1000 жителей; младенческая смертность высокая - 10,4 на 1000 родившихся живыми. Доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) составляет 15,9%, старше трудоспособного возраста - 22,5%. Доля женщин 52,2%. Средне ожидаемая продолжительность жизни 67,8 года (мужчины - 62,2, женщины - 73,6). Средняя плотность население 11,8 чел./км2; около 1/3 территории края не имеет постоянного населения. Наиболее плотно заселены южные районы. Доля гор. население 76,7% (2014; 77,3% в 1989 году). Крупные города (тысяч человек, 2014 год): Владивосток (603,2), Уссурийск (166,8), Находка (156,4), Артём (102,4), Арсеньев (54,1).
Религия.
Большинство верующих - православные. Зарегистрированы (на 1 сентября 2014 года) 93 православные религиозные организации, принадлежащие Приморской митрополии РПЦ (епархия образована в 1899 году как Владивостокская и Камчатская, в 1930-х годах упразднена, возобновлена в 1991 году, с 2011 года митрополия); среди них 4 монастыря (1 мужской, 3 женских). Одна из главных православных святынь Приморский край - икона «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурская, 1904 год), находящаяся в храме во имя преподобного Сергия Радонежского при епархиальном управлении. В Приморский край зарегистрированы также 164 протестантские организации различных деноминаций (евангельские христиане, пресвитериане, адвентисты седьмого дня, евангельские христиане- баптисты, методисты, пятидесятники, лютеране и другие), 13 организаций свидетелей Иеговы, 7 мусульманских, 6 иудаистских, 5 католических, 4 старообрядческие, 4 буддийские организации, 4 - Международного общества сознания Кришны, 2 - неканонические РПЦЗ (митрополита Виталия), 2 - Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), по 1 - Армянской апостольской церкви, бахаитов, Новоапостольской церкви, Армии Спасения.
Исторический очерк.
Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории Приморский край, выделяемые в протоустиновскую культуру, представлены переотложенными каменными орудиями и следами их обработки, нередко встречающимися среди материалов устиновской культуры конца верхнего палеолита - мезолита. Памятники раннего неолита относятся к бойсмановской культуре на юге региона и руднинской культуре в его центральной и северной части, позднего - к зайсановской культуре; выделяют и другие, отчасти синхронные им, группы (смотрите Неолитические культуры Дальнего Востока, Рудная Пристань). Бронзовый век представлен синегайской культурой, лидовской культурой и другим группами памятников; ранний и «развитый» железный век - янковской культурой, кроуновской культурой, польцевской культурой.
В первом тысячелетии н.э. на территории Приморского края распространяются найфельдская и троицкая группы мохэ культуры, соотносимые с тунгусо-маньчжурскими племенами мохэ. Южными группами мохэ в 698 было основано государство Чжэнь (в 713 году переименовано в Бохай); его префектуры Янь (её столицу соотносят с Краскинским городищем) и Шуайбинь располагались на территории Приморского края. За их пределами продолжалось развитие традиций, восходящих к польцевской культуре, о чём свидетельствуют памятники смольнинского типа. После разгрома Бохай киданями в 926 году консолидация хэйшуй мохэ (чжурчжэней) привела к образованию империи Цзинь (1115-1234 годы); часть земель Приморский край вошла в её губернию Сюйпинь (Субинь). При завоевании Цзинь монголами от империи отложилось созданное чжурчжэньским военачальником Пусянем Ваньну государство Восточное Ся (Дун Ся; 1215-1233 годы, по другой версии, 1217-1234 годы). При монольском. владычестве на территории Приморский край сохранялось разрозненное тунгусо-маньч. население. В 1580-е годах Нурхаци консолидировал маньчжурские племена, что положило начало владычеству на Дальнем Востоке династии Цин.
В связи со сближением границ Русского государства и Китая в середине XVII века несколько русских экспедиций (В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова) прошли в непосредственной близости от Уссурийского края, однако заключение Нерчинского договора 1689 XVIIа надолго приостановило освоение этого региона русскими. Решающую роль в изучении и подготовке присоединения территории современный Приморского края к России сыграла Амурская экспедиция 1849-1855 годов под руководством Г.И. Невельского, деятельную поддержку которому оказал генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв (впоследствии Муравьёв-Амурский). Согласно русско-китайскому Айгунскому договору 1858 года и Тяньцзиньскому трактату 1858 года, территория современный Приморского края оказалась в совместном неразделённом владении Российской империи и Китая, по Пекинскому трактату 1860 года - в составе Российской империи.
Территория современного Приморскиого края вошла в Приморскую область. В 1880-1888 годах существовало выделенное из Приморский край Владивостокское военное губернаторство, включавшее полуостров Муравьёва-Амурского с городом Владивосток и островом Русский. В 1889 году из состава Амурского казачьего войска выделено самостоятельное Уссурийское казачье войско.
Формирование населения региона во второй половине XIX - начале XX веков шло главным образом за счёт переселенчества. Первые военные посты возникли на берегу озера Ханка (пост Турий Рог) и в бухте Святой Ольги (оба 1859 года), бухте Новгородской (1860 год) и других. Особое место в заселении края принадлежало казакам, перед которыми ставились задачи хозяйственного освоения новых земель и их оборона. К 1862 году на Амуре и Уссури обосновалось около 14 тысяч казаков, в 1879 году часть казаков, проживавших на р. Уссури, переехали на территорию пограничной полосы южнее озеро Ханка. В 1895-1914 годах шло переселение на Дальний Восток из казачьих войск Европейской России (свыше 5 тысяч человек, главным образом на земли современный Приморский край).
26 марта (7 апреля)1861 года территории Амурской и Приморской областей были объявлены открытыми для заселения крестьянами, не имеющими земли, и предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за свой счёт. Переселенцам отводилось в бесплатное пользование до 100 десятин (около 109 га) земли на каждое семейство; они навсегда освобождались от подушной подати и на 10 лет - от рекрутской повинности; за плату [3 рубля за 1 десятину (0,9 га)] поселенцы могли дополнительно приобретать землю в частную собственность. В 1861-1881 годы на территории современного Приморского края переселились 3,7 тысяч человек, в 1883-1901 годах - 56 тысяч человек. Наряду с земледельческой, развивалась и неземледельческая колонизация благодаря притоку рабочих-отходников, приезду по контрактам квалифицированных рабочих из Европейской России, оседанию в крае запасных солдат и матросов, переселению промыслового населения, например рыбаков. Своеобразной формой колонизации были каторга и ссылка (около 4 тысяч человек в 1900 году). В регионе развивались золотодобывающая и угледобывающая промышленность, с 1890-х годов - лесопереработка.
В 1860-1870-х годах периодически действовало пароходное сообщение по реке Уссури и озера Ханка. Регулярное пароходное сообщение открыто в 1897 году после создания полувоенной Амурско-Уссурийской казачьей флотилии (база - Иман, ныне город Дальнереченск). Морские перевозки во Владивосток в конце 1860-х - 1870-е годы осуществлялись военным транспортаом Сибирской флотилии и иностранными судами, с 1871 года пароходами Русского общества пароходства и торговли. С 1880 года суда Добровольного флота связали дальневосточную окраину с портами Чёрного моря, стали возникать и частные пароходные компании.
После поражения в русско-япононской войне 1904-1905 годов российское правительство уделяло большое внимание укреплению обороноспособности и экономическому развитию региона. Значительно увеличился приток крестьян, рабочих-отходников, а также миграция из-за рубежа (в 1916 году на территории современный Приморского края насчитывалось около 145 тысяч человек, из них свыше 75% - китайцы, около 20% - корейцы, 3,2% - японцы, чуть более 1% - европейцы и другие). Во время Первой мировой войны Владивостокский торговый порт стал одной из важнейших гаваней России.
В 1922-1926 годы Приморье входило в состав Приморской губернии ДВР (с ноября 1922 года РСФСР). Во Владивостоке размещалась база Морских сил Дальнего Востока (1922-1926, 1932-1935 годы), с 1935 года - Тихоокеанского флота ВМФ СССР (с 1992 года России). В 1926-1938 годах территория современный Приморский край входила в Дальневосточный край РСФСР, где составляла Владивостокский округ (1926-1930 годы), а позднее частично входила в Приморскую область (1932-1939 годы) и Уссурийскую область (1934-1943 годы). В регионе базировались войска, участвовавшие в Хасанском конфликте 1938 года.
Указом Президиума ВС СССР от 20 октября 1938 года при разукрупнении Дальневосточного края образован Приморский край, в который вошли Приморская и Уссурийская области, а также Калининский, Красноармейский и частично Бикинский районы Хабаровской области. С конца 1930-х годов статус городов получили Артём и Лесозаводск (оба 1938 года), Находка (1950 год), Арсеньев (1952 год), Фокино (1980 год), Большой Камень и Дальнегорск (оба 1989 года). Накануне Великой Отечественной войны оперативно введены в строй железнодорожной линии Манзовка - Варфоломеевка (1940 год), Барановский - Гвоздево, Гвоздево - Краскино, Гвоздево - Посьет, Смоляниново - Дунай, Сучан - Сергеевка (позднее продлена до порта Врангель) (все 1941 года). С территории Приморский край в ходе советско-японской войны 1945 года вели наступление части Первого Дальневосточного фронта Красной Армии. В 1940-1970-е годы введены в строй железнодорожные линии Комсомольск - Советская Гавань (1947 год), Екатериновка - Бухта Врангеля (1974 год). В 1948 году Советская Гавань с прилегающей территорией (общей площадью 41,8 км2) передан из Приморского края в Хабаровский край. В 1930-1980-х годах в Приморском краю получили развитие электроэнергетика, угольная промышленность и металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышленность, судостроение и судоремонт, машино- и приборостроение.
Хозяйство.
Приморский край входит в Дальневосточный экономический район. Объём промышленной продукции почти в 8 раз превышает объём сельскохозяйственной продукции (2012 год). В экономике Российской Федерации лидирует по производству борсодержащей продукции (100% российского производства, 2012 год), флюорита (свыше 90%), свинцового и вольфрамового концентратов. На территории края добывается около 3% угля. Важный российский производитель рафинированного свинца (около 8%), необработанной древесины; обеспечивает значительная часть российского улова рыбы, добычи водных биоресурсов и производства рыбной продукции (в том числе консервов).
Структура ВРП по видам экономической деятельности (2011, %): строительство 20,3, транспорт и связь 19,2, оптовая и розничная торговля, бытовые услуги 15,7, обрабатывающие производства 8,1, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 7,7, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование 7,2, сельское и лесное хозяйство 4,4, рыболовство и рыбоводство 4,0, здравоохранение и социальные услуги 3,9, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,8, образование 2,7, добыча полезных ископаемых 1,2, др. отрасли 1,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2012, %): частная 87,3, муниципальная 3,4, общественных и религиозных организаций (объединений) 3,2, государственных 2,2, прочие формы собственности 3,9.
Экономически активное население 1061 тысяч человек, из них в экономике занято около 93%. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (2012, %): оптовая и розничная торговля, бытовые услуги 19,1, транспорт и связь 11,5, обрабатывающие производства 10,6, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 9,9, образование 8,2, строительство 7,4, операции с недвижимым имуществом 6,7, здравоохранение и социальные услуги 6,3, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,9, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 3,4, гостиницы и рестораны 2,3, добыча полезных ископаемых 1,2, др. виды деятельности 9,5. Уровень безработицы 6,9%. Денежные доходы на душу населения 21,3 тысяч руб. в месяц (2012; 92,4% от среднего по Российской Федерации); 14,6% население края имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность.
Объём промышленной продукции 217,8 миллиардов рублей (2012 год); из них 68,9% приходится на обрабатывающие производства, 24,7% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 6,4% - на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): машиностроение 50,3, пищевая промышленность 27,0, производство стройматериалов 6,8, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и полиграфич. промышленность 5,9, химическая промышленность 3,3, металлургическое производство 2,9, другие отрасли 3,8.
Добыча каменного угля ведётся на Липовецком месторождении (шахтоуправление «Восточное»), бурого - на Павловском, Нежинском (оба эксплуатирует разрезоуправление «Новошахтинское») и Бикинском («Лучегорский угольный разрез») месторождениях.
Объём производства электроэнергии 10,5 миллиардов кВт/ч (2012 год). Крупнейшие электростанции (работают в основном на угле): Приморская ГРЭС (посёлок городского типа Лучегорск; установленная мощность 1467 МВт - самая крупная на российском Дальнем Востоке), Владивостокская ТЭЦ-2 (около 500 МВт; с 2010 осуществляется её поэтапный перевод на природный газ), Артёмовская ТЭЦ (400 МВт), Партизанская ГРЭС (200 МВт). Действует также Владивостокская ТЭЦ-1 (специализируется на производстве тепловой энергии; с 2008 года на её территории действуют 2 мобильные газотурбинные электростанции суммарной мощностью 45 МВт); важное значение имеют дизельные электростанции небольшой мощности.
Ведущее предприятие цветной металлургии - горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (город Дальнегорск). Разрабатываются месторождения Николаевское, Верхнее, Партизанское, Южное, Майминовское и Силинское; основная продукция - свинцовый (14,4 тысяч т, 2012 год) и цинковый (30,4 тысяч т) концентраты (в том числе на экспорт). Крупнейший рос. производитель вольфрамового концентрата - группа компаний «Приморский ГОК» и «Горнорудная компания АИР» (посёлок городского типа Восток Красноармейского р-на; месторождение Лермонтовское, готовится к промышленному освоению месторождение Скрытое).
Основная специализация машиностроительных предприятий - судостроение и судоремонт, приборостроение, авиастроение (главным образом продукция для нужд оборонного комплекса), автомобилестроение. Важнейшее предприятие - «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (дочерняя структура государственного холдинга «Объединённая судостроительная корпорация»), в его составе: Дальневосточный завод «Звезда» (город Большой Камень; единственное предприятие на российском Дальнем Востоке по ремонту, переоборудованию и модернизации военных кораблей, атомных подводных лодок Тихоокеанского флота), Центр судоремонта «Дальзавод» (Владивосток; ремонт военных кораблей и дизель-электрических подводных лодок). Действуют также: во Владивостоке - «Восточная Верфь» (строительство скоростных катеров для нужд ВМФ, катамаранов и др.); в Находке - судоремонтный завод (ремонт судов; производство разл. металлоконструкций, в том числе для строительства трубопроводов, мостов, буровых платформ, а также несамоходных барж, понтонов), судоремонтный комплекс компании «Приморский завод» (на базе компании также реализуется российско-корейский проект по созданию судоверфи, конец 2014 года). Ведущие приборостроительные предприятия - «Дальприбор» (гидроакустическое оборудование для нужд ВМФ, единственный российский производитель авиационных средств поиска) и «Радиоприбор» (радиоэлектронная техника для нужд ВМФ; оба - во Владивостоке). Один из крупных производителей авиационной продукции - «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина» (город Арсеньев; в составе холдинга «Вертолёты России»; боевые вертолёты Ка-50 «Чёрная акула», Ка-52 «Аллигатор», а также спортивные самолёты Як-54 и другие). С конца 2009 года во Владивостоке действует автосборочное производство компании «Соллерс» (сборка нескольких моделей автомобилей «SsangYong», «Mazda», а также «Toyota Land Cruiser Prado»; свыше 68,5 тысяч автомобилей, 2013 год); на его базе разрабатывается проект создания производств. мощностей по выпуску автокомпонентов (конец 2014 года).
Крупнейшее предприятие химической промышленности - «Горно-химическая компания Бор» (Дальнегорск) осуществляет разработку Дальнегорского месторождения бора; является единственным в России и одним из крупнейших в мире производителей высококачественных борсодержащей продукции (борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат). Ведущий российский производитель флюорита (245 тысяч т, 2011 год) - «Ярославская горнорудная компания» (посёлок городского типа Ярославский Хорольского района; разработка Вознесенского и Пограничного редкометалльно-флюоритовых месторождений; производство законсервировано до 2016 года).
Лесная и деревообрабатывающая промышленность развита главным образом в северо-западной, восточной, и центральной частях края (большая часть лесозаготовок ведётся в Красноармейском, Пожарском, Дальнереченском, Спасском, Чугуевском, Тернейском и Ольгинском районах) и в значительной степени ориентирована на экспорт. Ведущие предприятия: «Тернейлес» (посёлок городского типа Пластун; производство шпона, переработка мягких и твёрдых сортов древесины), «Лес Экспорт» и «Приморский лесокомбинат» (оба - в город Дальнереченск; комплексная переработка древесины), «Приморские лесопромышленники» (посёлок городского типа Светлая и с. Чугуевка; производство пиломатериалов), «Форест- Стар» (город Спасск-Дальний; производство товарных сухих пиломатериалов, черновых мебельных и паркетных заготовок).
Среди ведущих производителей стройматериалов - «Спасскцемент» (город Спасск- Дальний), бутощебёночный завод (Владивосток), «Дробильно-сортировочный завод» (город Артём; щебень), «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (Спасск-Дальний).
В пищевой промышленности наибольшее значение имеет рыбная отрасль. Большая часть улова (свыше 830 тысяч т, 2012 год) перерабатывается на специализированных судах; на территории Приморский край действует свыше 130 предприятий по переработке рыбы (основные промысловые виды: минтай, сельдь, лосось, камбала, терпуг, краснопёрка, корюшка) и морепродуктов (главным образом морской гребешок, морской ёж, ламинария). В структуре производства свыше 65% занимают консервы, около 20% приходится на мороженую рыбу, 15% - на копчёные, солёные, сушёно-вяленые продукты и пресервы. Крупнейшие компании рыбной промышленности (осуществляют лов, переработку рыбы и других морепродуктов, производство готовой продукции, в том числе консервов): «Южморрыбфлот» (посёлок Южно-Морской Находкинского городкого округа), «Преображенский рыбокомбинат» (посёлок городского типа Преображение Лазовского района), «Находкинская база активного морского рыболовства» (Находка), «Дальморепродукт» (Владивосток), «Зарубинская база флота» (посёлок городского типа Зарубино Хасанского района), «Тройка» (Тернейский район). В Приморский край также получила развитие марикультура: функционирует свыше 30 хозяйств, которым принадлежит свыше 60 «морских огородов» общей площадью около 12 тысяч га. Ведущее предприятие - Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» (основная производственная база - в прибрежной акватории залива Посьета, Хасанский район; с 2007 года начато освоение технологий выращивания трепанга и устрицы гигантской). Среди крупных предприятий других подотраслей пищевой промышленности - «Приморский сахар» (единственный на российском Дальнем Востоке сахарный завод; мощность 150 тысяч т сахара в год), масложировой комбинат «Приморская соя» (оба - в Уссурийске).
Крупные промышленные центры: Владивосток, Дальнегорск, Находка, Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень.
Внешнеторговый оборот Приморский край 8683,2 миллионов долларов США (2012 год), в том числе экспорт 1984,2 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости) продовольств. товары и с.-х. сырьё (свыше 45), древесина (свыше 19), продукция машиностроения (свыше 14), металлы и изделия из них (свыше 12). Импортируются (% от стоимости) продукция машиностроения (около 55), продовольств. товары и сельскохозяйственное сырьё (около 19), продукция химической промышленности (свыше 13), металлы и изделия из них (около 10).
Сельское хозяйство.
Стоимость сельскохозяйственной продукции 27,8 миллиардов рублей (2012 год), на долю растениеводства приходится около 65%. Сельскохозяйственные угодья составляют около 5% территории Приморского края (свыше половины - пашня). Выращивают технические (45,2% посевных площадей), зерновые (31,3%), кормовые (12,0%) культуры, картофель и овощи (11,5%; табл. 1). Основная специализация животноводства - мясо-молочное скотоводство; развито также птицеводство, свиноводство (табл. 2, 3), оленеводство, пчеловодство. Бо́льшая часть сельскохозяйственных угодий (свыше 80%) относится к землям различных сельскохозяйственных организаций; по 8% составляют земли фермерских (крестьянских) хозяйств и находящиеся в личном пользовании граждан. Большая часть зерна (свыше 80%, 2012 года), свыше 70% скота и птицы на убой, свыше 30% овощей, около 25% молока производится сельскохозяйственными организациями; свыше 85% картофеля, свыше 65% молока, свыше 50% овощей - в хозяйствах населения.
Сфера услуг.
Один из важнейших секторов - транспортно-логистической услуги. Через Приморский край осуществляется большая часть российских внешнеторговых операций со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшие узлы по перевалке грузов с железной дороги на морские торговые суда и обратно - Находка и Владивостоколо
Приморский край располагает значительным рекреационным потенциалом для развития экологического и культурно-познавательного туризма: на его территории расположены 6 заповедников, свыше 200 памятников природы, свыше 50 историко-культурных памятников.
Транспорт.
Длина железных дорог 1559 км (2012 год). Основная железнодорожная магистраль - восточный участок Транссибирской магистрали; действуют железнодорожные ветки Угольная - Находка, Барановский - Хасан (пограничные переходы Хасан - Туманган, КНДР; Махалино - Хуньчунь, Китай), Уссурийск - станция Гродеково (пограничный переход Гродеково - Суйфыньхэ, Китай) и другие. Длина автодорог с твёрдым покрытием 14,4 тысяч км; основная автодорога - федеральная автотрасса «Уссури» (Хабаровск - Владивосток).
По территории края проходит участок трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (длина нефтепроводов около 550 км; конечный пункт - Спецморнефтепорт Козьмино). Важнейшую роль играет морской транспорт.
Крупнейшие морские порты: Восточный (грузооборот 17,8 млн.т, 2013), Спецморнефтепорт Козьмино (21,3 миллионов т), Находкинский морской торговый (около 7,5 миллионов т) (все - на территории Находкинского горного округа), Владивостокский морской торговый (14,5 миллионов т).
Международный аэропорт Кневичи (Владивосток).
Здравоохранение.
В Приморский край на 10 тысяч жителей приходится врачей 55,1, лиц среднего медицинского персонала 86,7, больничных коек 107,4 (2012 год). Медицинскую помощь оказывают 182 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждения, 365 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 врачебных и 14 фельдшерских здравпунктов, 6 станций скорой медицинской помощи и 42 отделения на базе больниц. Общая заболеваемость на 1 тысяч жителей составляет 1200,6 случая (2012 год); заболеваемость алкоголизмом - 1659,7 (2010 год), туберкулёзом - 162,9, наркоманией - 412,7 случая на 100 тысяч жителей (2012 год). Выявлены 8293 случая ВИЧ-инфекции (2009 год). Наиболее распространены болезни системы кровообращения (18,5%), органов дыхания (12,06%), мочеполовой (10,1%), костно-мышечной (9,25%) систем, травмы и отравления (8,7%) (2012 год). Общая смертность составляет 13,7 случая на 1 тысяч жителей (основные причины смерти: болезни системы кровообращения - 54,8%, злокачеств. новообразования - 15,2%, несчастные случаи, травмы и отравления - 11,7%) (2012 год).
Курорты Садгород, Шмаковка.
Образование.
Учреждения науки и культуры. В крае действуют (2012 год) 537 дошкольных учреждений (74,5 тысяч воспитанников), 586 государственных дневных общеобразовательных учебных заведений (183,8 тысяч учащихся), 22 государственных средних специальных учебных заведения (31,3 тысяч студентов), свыше 30 вузов (включая филиалы; около 85 тысяч студентов). Свыше 80 библиотек. Крупные вузы, главные научные учреждения, библиотеки и музеи находятся во Владивостоке, в том числе Дальневосточное отделение РАН, Дальневосточный федеральный университет [создан в 2009 году на базе Дальневосточного государственного университета (ведёт историю от Восточного института, основанного в 1899 году; неоднократно менял статус и структуру; в 1920 году на базе института и других учебных заведений края создан Государственный дальневосточный университет; закрывался в 1930 и 1939 годах); в 1956 году Дальневосточный государственный университет восстановлен на базе Владивостокского государственного педагогического института (основан в 1943 году), в 2011 году к нему присоединён ряд вузов Приморского края]. Функционируют также Приморская государственная сельскохозяйственная академия в Уссурийске [создана в 1957 году на базе Ярославского сельскохозяйственного института (основан в 1944 году), переведённого в городе Ворошилов (в 1935-1957 годы название Уссурийска)], филиалы вузов Владивостока в Артёме, Находке, Уссурийске и других городах края. Среди музеев - музейно-выставочные центры в Дальнегорске (1977 год) и Находке (открыт в 1980 году как музей истории города, современный название с 1993 года), Спасский краеведческий музей (основан в 1986 году, открыт в 1996 году; город Спасск- Дальний), Мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея» на острове Русский (1997 год; филиал Военно-исторического музея Тихоокеанского флота, Владивосток).
Средства массовой информации.
Крупнейшие периодические издания: краевые газеты - «Приморская газета» (выходит с 2006 года, 2 раза в неделю, тираж 10 тысяч экземпляров), «Арсеньевские вести» (с 1992 года, еженедельно, 15 тысяч экземпляров, обе - города Владивосток); городские и муниципальные газеты - «Находкинский рабочий» (с 1945 года, 4 раза в неделю, 5 тысяч экземпляров), «РИО Панорама» (с 1996 года, еженедельно, 6,5 тысяч экземпляров, обе - города Находка), «Приморские зори» (Ханкайский район, с 1932 года, 3 раза в неделю, 4,5 тысяч экземпляров), «Синегорье» (Лазовский район, 2 раза в неделю, 1,5 тысяч экземпляров); деловые издания - межрегиональный журнал Дальневосточного федерального округа «Дальневосточный капитал» (с 2000 года), журнал «Восточный базар» (Владивосток, с 1998 года, ежемесячно, 4 тысяч экземпляров; оба - Владивосток). Радио с 1926 года, телевидение с 1953 года (регулярно с 1955 года). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ПТР (Приморское телевидение и радио; основано в 1992 как ГТРК «Владивосток», современное название с 1999 года, филиал ВГТРК), телерадиоцентр «Телемикс» (с 2000 года, сетевой партнёр - канал «ТВ Центр») и другие. Действует несколько информационных агентств: Дейта, Восток-Медиа и другие.
Архитектура и изобразительное искусство.
На территории Приморского края сохранились остатки построек и ритуальные сосуды государства Бохай, городища, скульптура и металлические предметы чжурчжэней.
В 1860-1890-е годы, с русским освоением территории Приморского края, построено около 40 деревянных церквей - в гавани Святой Ольги (около 1861 года), Успенская во Владивостоке (1861-1862 годы), Богоявленская в селе Камень-Рыболов (1867 год), в корейском с. Нижнее Янчихэ (1883; все не сохр.), Рождества Богородицы в с. Черниговка (1898 год) и др. В последней четв. 19 в. начали возводиться кирпичные храмы: Успенский собор в русско-византийском стиле во Владивостоке (1876-1889 годы, архитекторы В.С. Шмаков, С.О. Бер; взорван в 1938 году), Никольский собор в русском стиле в Никольске-Уссурийском (ныне Уссурийск; 1894-1900 годы, архитектор В.И. Жигалковский; разрушен в 1930-е годы); основаны монастыри Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский мужской в поселке Горные Ключи (1895 год, закрыт в 1924 году, возрождён в 1994 году; Преображенская церковь, начало XX века) и Южно-Уссурийский Богородице-Рождественский женский в селе Линевичи (с 1900 года община, с 1906 года монастырь; закрыт около 1924 года, возрождён в 1993 году; церковь Спаса Нерукотворного, 1913-1914 годы). В начале XX века отстроен ансамбль архиерейского подворья на станции Седанка (ныне в черте Владивостока; церковь Великомученника Евсевия Самосатского, 1900-1901 годы, архитектор И.В. Мешков; церковь Свыше Александра Невского, 1910 год; с 1995 года Марфо-Мариинская обитель милосердия). Возведены церкви: Покровская (1900- 1902 годы, разрушена в 1935 году) и в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1906-1907 годы, архитектор И.С. Багинов; ныне Свято-Никольская) во Владивостоке, Сретенская в станице Полтавской (ныне с. Полтавка; 1902 год), Покровская в пос. Угловое (ныне г. Артём; 1903- 1909 годы), Успенская в селе Владимиро-Александровское (заложена в 1903 году), Спаса Нерукотворного в селе Иман (ныне город Дальнереченск; 1913 год, архитектор П.Е. Базилевский), Свыше Серафима Саровского на о. Русский (1914 год; с 2001 года Свято-Серафимовский мужской монастырь), Покровская в Никольске-Уссурийском (1914 год), в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Раздольное (1914 год; с 1998 года Казанский женский мон.), ПреподобногоТихона Калужского в с. Алексеевка (около 1915 года). Среди кирпичных гражд. и жилых построек - дома издателя Н.В. Соллогуба (1882 год) и военного губернатора (1889-1891 годы, архитектор В.Г. Мооро), почтамт в русском стиле (1897-1899 годы, архитектор А.А. Гвоздзиовский), гостиница «Версаль» (1906-1908 годы, архитектор И.В. Мешков; все - во Владивостоке), здание китайского театра в Никольске-Уссурийском (1912 год). Во Владивостоке построены в стиле неоготики лютеранская церковь Святого Павла (1907-1909 годы, немецкий архитектор Г.Р. Юнгхендель) и костёл Пресвятой Богородицы (1909-1921 годы, архитекторы И. Лансберг, В.А. Плансон); в стиле модерн - торговые дома «Братья Синкевич» (1903 год) и «Кунст и Альберс» (1906-1907 годы, Юнгхендель), Пушкинский театр (1907-1908 годы, архитектор Ю.Л. Вагнер), перестроен железнодорожный вокзал (1909-1912 годы, архитектор Н.В. Коновалов), также дом-замок графа Я.М. Янковского на берегу бухты «Витязь» в Хасанском районе (1918-1919 годы) и другие; в стиле неоклассицизма - здание генконсульства Японии (1915-1916 годы, архитектор В.А. Фёдоров). Сооружались крепости (Владивостокская и Никольск-Уссурийская; сохранились частично), маяки (на острове Скрыплёва, 1890 год; на мысе Гамова, 1906 год; на Токаревской кошке, 1910 год).
В советское время разрушено около 90% храмов. Отстраивались города: Владивосток (генпланы 1936, 1954 и 1960 годы), Сучан (1932 год; ныне Партизанск), Артём (1938 год), Находка (1950 год), Арсеньев (1952 год). Возводились здания в духе конструктивизма (педагогич. техникум во Владивостоке, 1930-1934 годы, архитектор Н.В. Сергиевский), сов. неоклассицизма (санаторий «Приморье», 1936-1941 годы, архитектор А.С. Муравьёв; гостиница «Красный Владивосток», 1937-1939 годы, архитекторы Муравьёв, Ю.В. Щуко; здание Тихоокеанского пограничного округа, 1947 год, архитектор А.И. Порецков; Дворец культуры угольщиков в городе Артём, 1948-1954 годы; здание Дальневосточного совнархоза во Владивостоке, 1955-1958 годы, архитектор Л.Х. Рабинович; Дом культуры моряков в Находке, 1958 года, и другие). В 1960-1980-е годы отстраивался Большой Владивосток: морской вокзал (1959-1965 годы, архитектор П.И. Бронников и другие), Дом советов (1983 год, архитектор Е.Г. Розанов и другие). С 1990-х годов построен ряд храмов: Благовещенский собор в Арсеньеве (1999-2007 годы), армянская церковь Сурб-Геворг во Владивостоке (1997- 2007 годы), Богоявленская церковь в Артёме (2001- 2007 годы), церковь Святого Николая в Лесозаводске (2002-2003 годы), Вознесенская церковь в Спасске-Дальнем (2004-11 годы), соборы - Казанской иконы Божией Матери в Находке (2004- 2010 годы) и Покровский во Владивостоке (2005-2007 годы), церковь Святого Георгия Победоносца в пос. Дунай (2007-08 годы), Никольская церковь в Уссурийске (2008-2009 годы). Сооружены вантовые мосты через бухту Золотой Рог и на острове Русский (2008-2012 годы), гостиницы «Хаятт Ридженси» и «Хаятт Бурный» (2011-2014 годы). В 2011 году началось строительство Спасо-Преображенского собора; в 2012 году - 32-этажного административного комплекса «City hall» (все - во Владивостоке).
Значительную роль в развитии искусства в Приморье сыграло Владивостокское общество поощрения изящных искусств (1900-1910 годы). С 1910-х годов здесь работали живописцы К.Н. Каль, Н.М. Штуккенберг, В.А. Баталов; после 1917 года - Д.Д. Бурлюк, П.В. Любарский, В.Н. Пальмов, чех В. Фиала; с 1930-х годов - Н.А. Мазуренко, И.Ф. Палшков и др. Среди мастеров втолрой половине XX в. - С.Ф. Арефин, В.И. Бочанцев, Н.Д. Волков, В.С. Рачёв, Ю.С. Рачёв, И.В. Рыбачук, В.А. Снытко, М.И. Таболкин, А.В. Телешов, В.С. Чеботарёв, В.М. Шлихт, художники группы «Штилъ» (И.Ф. Зинатулин, А.И. Ионченков, А.В. Камалов, В.И. Серов, С.В. Симаков), также Ю.А. Аксёнов, И.И. Бутусов, Е.Е. Макеев, В.В. Медведев, И.Б. Обухов, А.И. Плешивцев, Ю.В. Собченко, С.М. Черкасов и другие.
Музыка.
Сохраняются фольклорные традиции русских, украинцев, татар, корейцев, китайцев, удэгейцев, нанайцев, тазов и других народов. Центр музыкальной жизни - Владивосток. Здесь функционирует Приморская краевая филармония (основана в 1939 году), в её составе: Тихоокеанский симфонический оркестр (1935 год, бывший Оркестр Приморского радио и ТВ, с 1993 года самостоятельный; при оркестре создан театр-студия «Классическая опера»), Губернаторский духовой оркестр (2006 год). В 2013 году открыт Приморский театр оперы и балета, первая постановка - опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В Находке и Владивостоке работают музыкального училища; высшее образование даёт музыкальный факультет Дальневосточной государственной академии искусств во Владивостоке (основана в 1962 году как Дальневосточный педагогический институт искусств, современный название с 2000 года). Среди многих концертных фольклорных коллективов - ансамбль русских народных инструментов «Вече» Приморского краевого Дома молодёжи. Фестивали: Международный джазовый (с 2004 года, ежегодный); всероссийские - классической музыки «Дальневосточная весна» (с 1992 года, ежегодный), «Дни Высокой музыки в Приморье» (с 2004 года).
Театр.
Первый театральный зал на территории края построен в 1885 году во Владивостоке. В 1903 году основан театр «Золотой Рог», где с 1931 года существует постоянная труппа: первый сезон открыт в 1932 году, тогда же театру присвоено имя М. Горького (ныне Приморский краевой драматический театр имени М. Горького, с 1997 года академический). Во Владивостоке также работают театры: кукол (1939 год), молодёжи (1946 год; драматический). Цирк (1973 год). В Уссурийске театральные представления с 1908 года (преимущественно гастролёры). В 1937 году здесь открыт театр (ныне Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской). В том же году при городском Доме офицеров на базе театральной студии под руководством Ф.Е. Шишигина организован профессиональный театр (ныне Драматический театр Восточного военного округа). В городе Находка - Муниципальный театр кукол (1989 год). Во Владивостоке ежегодно проходит Международный фестиваль спортивного бального танца «Звёзды Приморья» и другие.