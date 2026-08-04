ПРИМОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева начал свою работу в 1884 году одновременно с Обществом изучения Амурского края.

Главный корпус музея имени В.К. Арсеньева расположен в здании, которое является памятником градостроительной архитектуры XX века и построено одним из компаньонов крупнейшей торгово-промышленной компании Дальнего Востока «Торговый Дом Чурин и Касьянов» Василием Петровичем Бабинцевым.

На сегодняшний день площадка главного корпуса музея представляет собой масштабное и содержательное выставочное пространство. Постоянные экспозиции, посвященные истории, культуре города и края, объединены с форматом временных выставок, что позволяет экспонировать лучшее из коллекций, используя принципы сменяемости, мобильности, смешения традиционных и новых музейных технологий.

30 сентября 1890 года торжественно и в присутствии Приамурского генерал-губернатора барона А.Н. Корфа музей был открыт для публики. Музей Общества изучения Амурского края, построенный на общественные деньги, стал первым на Дальнем Востоке. Отцы-основатели активно передавали в музей свои коллекции по археологии , этнографии, ботанике, которые успевали собирать здесь за время, отведенное им для службы на Дальнем Востоке.

В 1903 году в списке новых действительных членов ОИАК появляется фамилия В.К. Арсеньева, замечательного ученого, писателя, путешественника, исследователя Дальнего Востока. С этого времени Владимир Клавдиевич становится активнейшим фондообразователем музея.

Пережив революцию, интервенцию, Вторую мировую войну , закрытие Владивостока, музей занял одно из ведущих мест в культурной жизни города и края. До 1980-х годов он располагался в здании на старинной улице Петра Великого, в доме номер 6, в двух шагах от центральной улицы и в трех от бухты Золотой Рог.

В 1970-е годы музею было передано здание в центре Владивостока по ул. Ленинской (Светланской), дом 20. Этот памятник градостроительной архитектуры начала XX века - доходный дом, построенный одним из компаньонов крупнейшей торгово-промышленной компании Дальнего Востока «Торговый Дом Чурин и Касьянов» Василием Петровичем Бабинцевым по проекту архитектора Владимира Антоновича Плансена. Здание, ставшее более ста лет назад одним из важнейших акцентов центральной части города, сохраняет свои позиции и по сей день.

Иллюстрации:

Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева.