ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на тихоокеанском побережье Российской империи, Российской республики, Дальневосточной республики и РСФСР.
Образована указом императора Александра II от 31 октября (12 ноября)1856 года из «приморских частей Восточной Сибири», в неё вошли территории Камчатской области и земли в нижнем течении реки Амур. Центр - город Николаевск (ныне Николаевск-на-Амуре) (1856-1880 годы), город Хабаровка (ныне Хабаровск) (1880-1888 годы), город Владивосток (1888-1922 годы).
Площадь свыше 1,7 миллионов км2 (1890 год), около 1,9 миллионов км2 (1897 год), свыше 690,2 тысяч км2 (1909 год). Население свыше 223,3 тысяч человек (1897 год; без войск), в том числе русские, украинцы и белорусы (свыше 50%), китайцы, японцы и корейцы (свыше 25%), малочисленные народы Дальнего Востока (около 20%).
Первоначально делилась на 3 округи: Гижигинскую, Петропавловскую, Удскую.
В 1856-1884 годах входила в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, в 1884-1917 годах - Приамурского генерал-губернаторства, в 1903-1905 годах в его составе - в наместничество на Дальнем Востоке (смотрите в статье «Наместничество»). Указом императора Александра II от 8(20) декабря 1858 года в состав Приморской области включён Охотский округ, выделенный из Якутской области; образованы два новых округа - Николаевский и Софийский, после чего Приморская область стала делиться на 6 округов (или округ): Гижигинский, Николаевский, Охотский, Петропавловский, Софийский, Удский.
После подписания Пекинского трактата 1860 года в Приморская область вошёл Уссурийский край. 29 ноября (11 декабря) 1868 года образован Сахалинский округ, в том же году созданы Аввакумовский, Суйфунский, Сучанский, Уссурийский и Ханкайский округа. К 1870 году в Приморской области было 4 города: Николаевск, Охотск, Петропавловский Порт и Софийск. Военный губернатор Приморской области одновременно являлся командиром портов Восточного около и Сибирской флотилии, в его ведении находились принадлежавшие России островные территории Тихого океана. С 1871 года главным российским портом в регионе стал город Владивосток, резиденция главного командира портов Восточного океана. После подписания Петербургского договора 1875 года в состав Приморской области вошёл весь остров Сахалин, после чего в сентябре 1875 года согласно временным правилам «О военном и гражданском управлении на острове Сахалине» Сахалинский округ был разделён на Южно-Сахалинский и Северо-Сахалинский округа. В 1880-1888 годах существовало выделенное из Приморской области Владивостокское военное губернаторство, включавшее полуостров Муравьёва-Амурского с городом Владивосток и островом Русский. В 1880 году образован Южно-Уссурийский округ, включивший территории упразднявшихся Аввакумовского, Суйфунского, Сучанского и Ханкайского округов. Положением о преобразовании управления от 15(27) мая 1884 года остров Сахалин был выделен из состава Приморской области в самостоятельную административно-территориальную единицу под упрувлением начальника острова. Высочайше утверждённым 9(21) июня 1888 года мнением Государственного совета в Приморская область образованы Анадырская и Командорская (Командорских островов) округи. Вместе с созданием 26 июня (8 июля)1889 года Уссурийского казачьего войска в составе Приморская область образована особая округа Уссурийского казачьего войска, разделённая первоначально на 3 участка.
С первой половины 1880-х годов осуществлялись морские перевозки переселенцев из южных губерний Российской империи в Приморскую область на судах Добровольного флота. Началось активное сельскохозяйственное освоение территории, развивались лесной, морской зверобойный, рыбодобывающий промыслы, горнодобывающая промышленность, морской транспорт. До начала 1900-х годов экономическое развитие Приморской области определялось режимом свободной торговли (порто-франко; окончательно отменено только в 1909 году). 29 апреля (11 мая) 1896 года центр Софийской округи перенесён в глолже Хабаровск, округ стал называться Хабаровским, а город Софийск стал селом. 3(15) апреля 1898 года село Никольское было преобразовано в город Никольск-Уссурийский (ныне Уссурийск). В 1897 году открыто сквозное движение по Уссурийской железной дороге (Владивосток - Хабаровск), в 1900 году - по железнодорожной линии Никольск-Уссурийский - Гродеково, в 1903 году - Гродеково - Пограничная; после завершения строительства Китайско-Восточной железной дороги(1903 год) установилась связь региона с центром России через Маньчжурию.
Высочайше утверждённым 27 мая (9 июня) 1902 года мнением Государственного совета округи Приморской области переименованы в уезды. Приморская область стала делиться на 8 уездов: Анадырский, Гижигинский, Командорский (Командорских островов), Охотский, Петропавловский, Удский, Хабаровский, Южно-Уссурийский; также включала земли Уссурийского казачьего войска.
17(30) июня 1909 года из состава Приморская область выделена самостоятельная Камчатская область, а Южно-Уссурийский уезд был разделён на 3 (Иманский, Никольск-Уссурийский и Ольгинский). После этого Приморская область стала делиться на 5 уездов: Иманский, Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Удский и Хабаровский, включала также земли Уссурийского казачьего войска, разделённые на 6 станичных округов: Бикинский, Гленовский, Гродековский, Донской, Платоно-Александровский, Полтавский. 26 февраля (11 марта) 1914 года Удский уезд передан в Сахалинскую область.
После Февральской революции 1917 года реальная власть в Приморской области перешла к назначенному Временным правительством областному комиссару. Постановлением Временного правительства в августе 1917 года статус города получили Спасск, Иман и Ольга (селение Святой Ольги). В течение ноября 1917 - марта 1918 годов на территории Приморской области была установлена советская власть. В Гражданскую войну 1917-1922 годов в начале июня 1918 года войска есаула И.П. Калмыкова и подполковника Н.В. Орлова вторглись на территорию региона из Маньчжурии, а 29 июня части Чехословацкого корпуса свергли советскую власть во Владивостоке в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. После этого в Приморье началась иностранная военная интервенция: в середине августа 1918 года туда прибыли французские, американские, английские, японские и другие войска. Владивосток стал резиденцией Временного правительства автономной Сибири (получило поддержку Приморской областной земской управы). Между ним и объявившим себя временным верховным правителем России генерал-лейтенант Д.Л. Хорватом развернулось противостояние, завершившееся переходом власти в сентябре 1918 года к Временному сибирскому правительству, уполномоченным которого стал Хорват. В ноябре того же года регион перешёл под контроль «Омского правительства». С осени 1918 года развернулось возглавляемое большевиками партизанское движение. В январе 1920 года власть формально перешла к Временному правительству Приморской областной земской управы во главе с эсером А.С. Медведевым, фактически ситуацию в регионе контролировал Военный совет партизанской армии. В начале апреля 1920 года Приморье покинули иностранные войска, за исключением японских. В ноябре 1920 - мае 1921 года Приморская область входила в состав Дальневосточной республики (ДВР), а правительство Приморской областной земской управы действовало как её региональный орган. Постановлением правительства ДВР от 22 ноября 1920 года Иманский и Хабаровский уезды Приморской области были переданы в состав вновь образованной Приамурской губернии. В 1920-1922 годы делилась на 2 уезда (Никольск-Уссурийский и Ольгинский) и округа Уссурийского казачьего войска. После взятия власти в мае 1921 года Временным Приамурским правительством во главе с С.Д. Меркуловым на территории Приморской области было провозглашено особое государственное образование (в историографии нередко именуется «Чёрным буфером»). В 1921-1922 годах на территории Приморской области развернулись мощное партизанское движение и боевые действия Народно-революционной армии ДВР против «белоповстанцев» (позднее именовались войсками Временного Приамурского правительства и Земской ратью). В результате Приморской операции 1922 года войска Земской рати потерпели поражение, и 25 октября 1922 года Приморская область воссоединилась с ДВР. В конце октября - начале ноябре 1922 года в Приморской области введено новое административно-территориальное деление на 2 уезда (Никольск-Уссурийский, Спасский) и 4 района (Ольгинский, Посьетский, Приграничный, Сучанский); округа Уссурийского казачьего войска упразднены. Законом ДВР от 6 ноября 1922 года Приморская область переименована в Приморскую губернию.
Вновь создана постановлением ВЦИК от 20 ноября 1932 года в составе Дальневосточного края РСФСР. Центр - город Владивосток. Площадь 211 тысячкм2 (1932 год). Население 903 тысяч человек (1932 год). Первоначально делилась на 17 районов: Бикинский, Гродековский, Ивановский, Иманский, Калининский, Михайловский, Ольгинский, Покровский, Посьетский, Советский, Сучанский, Тернейский, Ханкайский, Черниговский, Шкотовский, Шмаковский, Яковлевский. Включала 5 городов и 9 рабочих посёлков. В 1934 году Приморская область разукрупнена, 10 районов передано во вновь образованную Уссурийскую область, 2 района - в Хабаровскую область. В 1935 году открыто движение по железнодорожной линии станция Гамарник [Сучан (ныне Партизанск)] - станция Лацис (Находка). К 1938 году Приморская область делилась на 8 районов, в её составе находились 2 города (Владивосток и Сучан) и 8 рабочих посёлков. С 20 октября 1938 года входила в состав Приморского края. Ликвидирована указом Президиума ВС РСФСР от 5 июня 1939 года, её территория вошла непосредственно в состав Приморского края.