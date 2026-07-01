ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на тихоокеанском побережье Российской империи, Российской республики, Дальневосточной республики и РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 31 октября (12 ноября)1856 года из «при­мор­ских час­тей Вос­точ­ной Си­би­ри», в неё во­шли тер­ри­то­рии Кам­чат­ской об­лас­ти и зем­ли в ниж­нем те­че­нии реки Амур. Центр - город Ни­ко­ла­евск (ны­не Ни­ко­лаевск-на-Аму­ре) (1856-1880 годы), город Ха­ба­ров­ка (ны­не Ха­ба­ровск) (1880-1888 годы), город Вла­ди­во­сток (1888-1922 годы).

Площадь свыше 1,7 миллионов км2 (1890 год), около 1,9 миллионов км2 (1897 год), свыше 690,2 тысяч км2 (1909 год). Население свыше 223,3 тысяч человек (1897 год; без войск), в том числе рус­ские, ук­ра­ин­цы и бе­ло­ру­сы (свыше 50%), ки­тай­цы, япон­цы и ко­рей­цы (свыше 25%), ма­ло­численные на­ро­ды Даль­не­го Вос­то­ка (около 20%).

Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 3 ок­ру­ги: Ги­жи­гин­скую, Пе­тро­пав­лов­скую, Уд­скую.

В 1856-1884 годах вхо­ди­ла в со­став Вос­точ­но-Си­бир­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва, в 1884-1917 годах - При­амур­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва, в 1903-1905 годах в его со­ста­ве - в на­ме­ст­ни­че­ст­во на Даль­нем Вос­то­ке (смотрите в статье «На­ме­ст­ни­че­ст­во»). Ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 8(20) декабря 1858 года в со­став Приморской области вклю­чён Охот­ский округ, вы­де­лен­ный из Якут­ской области; об­ра­зо­ва­ны два но­вых ок­ру­га - Ни­ко­ла­ев­ский и Со­фий­ский, по­сле че­го Приморская область ста­ла де­лить­ся на 6 ок­ру­гов (или ок­руг): Ги­жи­гин­ский, Ни­ко­ла­ев­ский, Охот­ский, Пе­тро­пав­лов­ский, Со­фий­ский, Уд­ский.

По­сле под­пи­са­ния Пе­кин­ско­го трак­та­та 1860 года в Приморская область во­шёл Ус­су­рий­ский край. 29 ноября (11 декабря) 1868 года об­ра­зо­ван Са­ха­лин­ский округ, в том же году соз­да­ны Ав­ва­ку­мов­ский, Суй­фун­ский, Су­чан­ский, Ус­су­рий­ский и Хан­кай­ский ок­ру­га. К 1870 году в Приморской области бы­ло 4 го­ро­да: Ни­ко­ла­евск, Охотск, Пе­тро­пав­лов­ский Порт и Со­фийск. Во­енный гу­бер­на­тор Приморской области од­но­вре­мен­но яв­лял­ся ко­ман­ди­ром пор­тов Вос­точ­но­го около и Си­бир­ской фло­ти­лии, в его ве­де­нии на­хо­ди­лись при­над­ле­жав­шие Рос­сии ост­ров­ные тер­ри­то­рии Ти­хо­го океана. С 1871 года главным российским пор­том в ре­гио­не стал город Вла­ди­восток, ре­зи­ден­ция главного ко­ман­ди­ра пор­тов Вос­точ­но­го океана. По­сле под­пи­са­ния Пе­тер­бург­ско­го до­го­во­ра 1875 года в со­став Приморской области во­шёл весь остров Са­ха­лин, по­сле че­го в сентябре 1875 года со­глас­но временным пра­ви­лам «О во­ен­ном и гра­ж­дан­ском управ­ле­нии на ост­ро­ве Са­ха­ли­не» Са­ха­лин­ский округ был раз­де­лён на Юж­но-Са­ха­лин­ский и Се­ве­ро-Са­ха­лин­ский ок­ру­га. В 1880-1888 годах су­ще­ст­во­ва­ло вы­де­лен­ное из Приморской области Вла­ди­во­сток­ское во­енное гу­бер­на­тор­ст­во, вклю­чав­шее полуостров Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го с городом Вла­ди­во­сток и островом Рус­ский. В 1880 году об­ра­зо­ван Юж­но-Ус­су­рий­ский округ, вклю­чив­ший тер­ри­то­рии уп­разд­няв­ших­ся Ав­ва­ку­мов­ско­го, Суй­фун­ско­го, Су­чан­ско­го и Хан­кай­ско­го ок­ру­гов. По­ло­же­ни­ем о пре­об­ра­зо­ва­нии управ­ле­ния от 15(27) мая 1884 года остров Са­ха­лин был вы­де­лен из со­ста­ва Приморской области в са­мо­сто­ятельную административно-территориальную еди­ни­цу под упрувлением на­чаль­ни­ка ост­ро­ва. Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 9(21) июня 1888 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та в Приморская область об­ра­зо­ва­ны Ана­дыр­ская и Ко­ман­дор­ская (Ко­ман­дор­ских островов) ок­ру­ги. Вме­сте с соз­да­ни­ем 26 июня (8 июля)1889 года Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска в со­ста­ве Приморская область об­ра­зо­ва­на осо­бая ок­ру­га Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, раз­де­лён­ная пер­во­на­чаль­но на 3 уча­ст­ка.

С первой половины 1880-х годов осу­щест­вля­лись морские пе­ре­воз­ки пе­ре­се­лен­цев из южных гу­бер­ний Российской им­пе­рии в Приморскую область на су­дах Доб­ро­воль­но­го фло­та. На­ча­лось ак­тив­ное сельскохозяйственное ос­вое­ние тер­ри­то­рии, раз­ви­ва­лись лес­ной, мор­ской зве­ро­бой­ный, ры­бо­до­бы­ваю­щий про­мыс­лы, гор­но­до­бы­ваю­щая промышленность, морской транс­порт. До начала 1900-х годов эко­но­мическое раз­ви­тие Приморской области оп­ре­де­ля­лось ре­жи­мом сво­бод­ной тор­гов­ли (пор­то-фран­ко; окон­ча­тель­но от­ме­не­но толь­ко в 1909 году). 29 апреля (11 мая) 1896 года центр Со­фий­ской ок­ру­ги пе­ре­не­сён в глолже Ха­ба­ровск, ок­руг стал на­зы­вать­ся Ха­ба­ров­ским, а город Со­фийск стал се­лом. 3(15) апреля 1898 года село Ни­коль­ское бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в город Ни­кольск-Ус­су­рий­ский (ны­не Ус­су­рийск). В 1897 году от­кры­то сквоз­ное дви­же­ние по Ус­су­рий­ской железной дороге (Вла­ди­во­сток - Ха­ба­ровск), в 1900 году - по железнодорожной ли­нии Ни­кольск-Ус­су­рий­ский - Гро­де­ко­во, в 1903 году - Гро­деко­во - По­гра­нич­ная; по­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги(1903 год) ус­та­но­ви­лась связь ре­гио­на с цен­тром Рос­сии че­рез Мань­чжу­рию.

Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 27 мая (9 июня) 1902 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та ок­ру­ги Приморской области пе­ре­име­но­ва­ны в уез­ды. Приморская область ста­ла де­лить­ся на 8 уез­дов: Ана­дыр­ский, Ги­жи­гин­ский, Ко­ман­дор­ский (Ко­ман­дор­ских островов), Охот­ский, Пе­тро­пав­лов­ский, Уд­ский, Ха­ба­ров­ский, Юж­но-Ус­су­рий­ский; так­же вклю­ча­ла зем­ли Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска.

17(30) июня 1909 года из со­ста­ва Приморская область вы­де­лена са­мо­сто­ятельная Кам­чат­ская об­ласть, а Юж­но-Ус­су­рий­ский уезд был раз­де­лён на 3 (Иман­ский, Ни­кольск-Ус­су­рий­ский и Оль­гин­ский). По­сле это­го Приморская область ста­ла де­лить­ся на 5 уез­дов: Иман­ский, Ни­кольск-Ус­су­рий­ский, Оль­гин­ский, Уд­ский и Ха­ба­ров­ский, вклю­ча­ла так­же зем­ли Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, раз­де­лён­ные на 6 ста­нич­ных ок­ру­гов: Би­кин­ский, Гле­нов­ский, Гро­де­ков­ский, Дон­ской, Пла­то­но-Алек­сан­д­ров­ский, Пол­тав­ский. 26 февраля (11 марта) 1914 года Уд­ский уезд пе­ре­дан в Са­ха­лин­скую об­ласть.

Пос­ле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ре­аль­ная власть в Приморской области пе­ре­шла к на­зна­чен­но­му Временным пра­ви­тель­ст­вом об­ласт­но­му ко­мис­са­ру. По­ста­нов­ле­ни­ем Временного пра­ви­тель­ст­ва в августе 1917 года ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Спасск, Иман и Оль­га (се­ле­ние Святой Оль­ги). В те­че­ние но­ября 1917 - мар­та 1918 годов на тер­ри­то­рии Приморской области бы­ла ус­та­нов­ле­на советская власть. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в на­ча­ле ию­ня 1918 года вой­ска еса­ула И.П. Кал­мы­ко­ва и под­полковника Н.В. Ор­ло­ва вторг­лись на тер­ри­то­рию ре­гио­на из Маньч­жу­рии, а 29 ию­ня ча­сти Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са сверг­ли советскую власть во Вла­ди­во­сто­ке в хо­де Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­ступ­ле­ния 1918 года. Пос­ле это­го в При­мо­рье на­ча­лась иностранная во­енная ин­тер­вен­ция: в се­ре­ди­не августа 1918 года ту­да при­бы­ли французские, американские, английские, япон­ские и другие вой­ска. Вла­ди­во­сток стал ре­зи­ден­ци­ей Временного пра­ви­тель­ст­ва ав­то­ном­ной Си­би­ри (по­лу­чи­ло под­держ­ку При­мор­ской об­ласт­ной зем­ской уп­ра­вы). Меж­ду ним и объя­вив­шим се­бя временным вер­хов­ным пра­ви­те­лем Рос­сии генерал-лейтенант Д.Л. Хор­ва­том раз­вер­ну­лось про­ти­во­стоя­ние, за­вер­шив­ше­еся пе­ре­хо­дом вла­сти в сентябре 1918 года к Вре­мен­но­му си­бир­ско­му пра­ви­тель­ст­ву, упол­но­мо­чен­ным ко­то­ро­го стал Хор­ват. В но­яб­ре то­го же го­да ре­ги­он пе­ре­шёл под конт­роль «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». С осе­ни 1918 года раз­вер­ну­лось воз­глав­ляе­мое боль­ше­ви­ка­ми пар­ти­зан­ское дви­же­ние. В январе 1920 года власть фор­маль­но пе­ре­шла к Временному пра­ви­тель­ст­ву При­мор­ской об­ласт­ной зем­ской уп­ра­вы во гла­ве с эсе­ром А.С. Мед­ве­де­вым, фак­ти­чес­ки си­туа­цию в ре­гио­не конт­ро­ли­ро­вал Во­енный со­вет пар­ти­зан­ской ар­мии. В на­ча­ле апреля 1920 года При­мо­рье по­ки­ну­ли иностранные вой­ска, за ис­клю­че­ни­ем япон­ских. В но­ябре 1920 - мае 1921 года Приморская область вхо­ди­ла в со­став Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки (ДВР), а пра­ви­тель­ст­во При­мор­ской об­ласт­ной зем­ской уп­ра­вы дей­ст­во­ва­ло как её ре­гио­наль­ный ор­ган. По­ста­нов­ле­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва ДВР от 22 ноября 1920 года Иман­ский и Ха­ба­ров­ский уез­ды Приморской области бы­ли пе­ре­да­ны в со­став вновь об­ра­зо­ван­ной При­амур­ской гу­бер­нии. В 1920-1922 годы де­ли­лась на 2 уез­да (Ни­кольск-Ус­су­рий­ский и Оль­гин­ский) и ок­ру­га Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. По­сле взя­тия вла­сти в мае 1921 года Временным При­амур­ским пра­ви­тель­ст­вом во гла­ве с С.Д. Мер­ку­ло­вым на тер­ри­то­рии Приморской области бы­ло про­воз­гла­ше­но осо­бое государственное об­ра­зо­ва­ние (в ис­то­рио­гра­фии не­ред­ко име­ну­ет­ся «Чёр­ным бу­фе­ром»). В 1921-1922 годах на тер­ри­то­рии Приморской области раз­вер­ну­лись мощ­ное пар­ти­зан­ское дви­же­ние и бое­вые дей­ст­вия На­род­но-ре­во­люционной ар­мии ДВР про­тив «бе­ло­пов­стан­цев» (позд­нее име­но­ва­лись вой­ска­ми Временного При­амур­ско­го пра­ви­тель­ст­ва и Зем­ской ра­тью). В ре­зуль­та­те При­мор­ской опе­ра­ции 1922 года вой­ска Зем­ской ра­ти по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, и 25 октября 1922 года Приморская область вос­со­еди­ни­лась с ДВР. В кон­це ок­тяб­ря - на­ча­ле но­ябре 1922 года в Приморской области вве­де­но но­вое административно-территориальное де­ле­ние на 2 уез­да (Ни­кольск-Ус­су­рий­ский, Спас­ский) и 4 рай­она (Оль­гин­ский, Пось­ет­ский, При­гра­нич­ный, Су­чан­ский); ок­ру­га Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска уп­разд­не­ны. За­ко­ном ДВР от 6 ноября 1922 года Приморская область пе­ре­име­но­ва­на в При­мор­скую гу­бер­нию.

Вновь соз­да­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 20 ноября 1932 года в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­но­го края РСФСР. Центр - город Вла­ди­во­сток. Площадь 211 тысячкм2 (1932 год). Население 903 тысяч человек (1932 год). Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 17 рай­онов: Би­кин­ский, Гро­де­ков­ский, Ива­нов­ский, Иман­ский, Ка­ли­нин­ский, Ми­хай­лов­ский, Оль­гин­ский, По­кров­ский, Пось­ет­ский, Со­вет­ский, Су­чан­ский, Тер­ней­ский, Хан­кай­ский, Чер­ни­гов­ский, Шко­тов­ский, Шма­ков­ский, Яков­лев­ский. Вклю­ча­ла 5 го­ро­дов и 9 ра­бо­чих по­сёл­ков. В 1934 году Приморская область раз­ук­руп­не­на, 10 рай­онов пе­ре­да­но во вновь об­ра­зо­ван­ную Ус­су­рий­скую об­ласть, 2 рай­она - в Ха­ба­ров­скую об­ласть. В 1935 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии станция Га­мар­ник [Су­чан (ны­не Пар­ти­занск)] - станция Ла­цис (На­ход­ка). К 1938 году Приморская область де­ли­лась на 8 рай­онов, в её со­ста­ве на­хо­дились 2 го­ро­да (Вла­ди­во­сток и Су­чан) и 8 ра­бо­чих по­сёл­ков. С 20 октября 1938 года вхо­ди­ла в со­став При­мор­ско­го края. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 5 июня 1939 года, её тер­ри­то­рия во­шла не­по­сред­ст­вен­но в со­став При­мор­ско­го края.

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