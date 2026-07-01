ПРИМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПРИМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Дальневосточной республике и РСФСР .

Об­ра­зо­ва­на За­ко­ном ДВР от 6 ноября 1922 года пу­тём пе­ре­име­но­ва­ния При­мор­ской об­лас­ти. Центр - город Вла­ди­во­сток. Площадь свыше 603,1 тысячкм2 (1924 год). Население 621 тысяч человек (1923 год), 640 тысяч человек (1924 год).

Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 2 уез­да (Ни­кольск-Ус­су­рий­ский, Спас­ский) и 4 рай­она: Оль­гин­ский, Пось­ет­ский (уп­разд­нён в мар­те 1923 года), При­гра­нич­ный (уп­разд­нён в янв. 1923 года), Су­чан­ский. 15 ноября 1922 года в со­ста­ве ДВР во­шла в РСФСР. С 25 июля 1923 года в Даль­не­во­сточной области РСФСР. 1 октября 1923 года в со­став Приморской губернии вклю­че­на тер­ри­то­рия уп­разд­нён­ной При­амур­ской гу­бер­нии с уез­да­ми Иман­ским, Уд­ско-Кер­бин­ским, Ха­ба­ров­ским и фор­маль­но су­ще­ст­во­вав­шим Са­ха­лин­ским (ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми до 15 мая 1925 года).

Со­глас­но по­ста­нов­ле­нию Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 18 февраля 1924 года, Приморская губерния ста­ла де­лить­ся на 5 уез­дов: Вла­ди­во­сток­ский, Ни­ко­ла­ев­ский (к не­му при­чис­ле­на северная часть острова Са­ха­лин), Ни­кольск-Ус­су­рий­ский, Спас­ский и Ха­ба­ров­ский.

Приморская губерния уп­разд­не­на дек­ре­том ВЦИК «Об об­ра­зо­ва­нии и рай­они­ро­ва­нии Даль­не-Вос­точ­но­го края» от 4 января 1926 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Даль­не­во­сточ­но­го края РСФСР.

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