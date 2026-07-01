ПРИМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПРИМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Дальневосточной республике и РСФСР.
Образована Законом ДВР от 6 ноября 1922 года путём переименования Приморской области. Центр - город Владивосток. Площадь свыше 603,1 тысячкм2 (1924 год). Население 621 тысяч человек (1923 год), 640 тысяч человек (1924 год).
Первоначально делилась на 2 уезда (Никольск-Уссурийский, Спасский) и 4 района: Ольгинский, Посьетский (упразднён в марте 1923 года), Приграничный (упразднён в янв. 1923 года), Сучанский. 15 ноября 1922 года в составе ДВР вошла в РСФСР. С 25 июля 1923 года в Дальневосточной области РСФСР. 1 октября 1923 года в состав Приморской губернии включена территория упразднённой Приамурской губернии с уездами Иманским, Удско-Кербинским, Хабаровским и формально существовавшим Сахалинским (оккупирован японскими войсками до 15 мая 1925 года).
Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 18 февраля 1924 года, Приморская губерния стала делиться на 5 уездов: Владивостокский, Николаевский (к нему причислена северная часть острова Сахалин), Никольск-Уссурийский, Спасский и Хабаровский.
Приморская губерния упразднена декретом ВЦИК «Об образовании и районировании Дальне-Восточного края» от 4 января 1926 года, её территория вошла в состав Дальневосточного края РСФСР.
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