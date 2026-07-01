ПРИМОРСК

ПРИМОРСК - город в России, в Балтийском районе Калининградской области .

Население 1,9 тысяч человек (2014 год). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Ка­ли­нин­град­ско­го залива Бал­тий­ско­го моря. Железнодорожная станция При­морск-Но­вый.

В 1266-1268 годах, по­сле за­вое­ва­ния об­ла­сти Сам­бия Тев­тон­ским ор­де­ном , на мес­те современного го­ро­да ры­ца­ри по­строи­ли де­ревянное ук­ре­пле­ние Шо­не­вик с зем­ля­ным ва­лом (в конце XIII века за­мок пе­ре­стро­ен в кам­не и кир­пи­че; раз­ру­шен в XVIII веке, на ок­раи­не Приморска со­хра­ни­лись его руи­ны), став­шее ре­зи­ден­ци­ей сам­бий­ско­го епи­ско­па . Воз­ник­шее воз­ле зам­ка по­се­ле­ние в 1305 году по­лу­чи­ло го­род­ское пра­во; ста­ло на­зы­вать­ся Би­шо­фес­ху­зен, с 1436 года - Фиш­хау­зен. Во вре­мя Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454-1466 годов го­род слу­жил од­ним из опор­ных пунк­тов Ор­де­на при за­щи­те от войск Поль­ши и её со­юз­ни­ков, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся их на­па­де­ни­ям (раз­граб­лен в 1456 году, от­ра­зил все ата­ки в 1459 году, сож­жён в 1462 году). По­сле се­ку­ля­ри­за­ции Ор­де­на в 1525 году во­шёл в до­мен гер­цо­га Прус­сии Альб­рех­та Бран­ден­бург­ско­го. В 1629 году, во вре­мя поль­ско-шведской вой­ны 1626-1629 годов, Фиш­хау­зен за­нят шведскими вой­ска­ми (ос­та­ва­лись в нём до 1635 года). В 1758-1762 годах, во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, в со­ста­ве Прус­сии Вос­точ­ной на­хо­дил­ся под российским управ­ле­ни­ем. Рай­он­ный центр Кё­нигс­берг­ско­го пра­ви­тельственного ок­ру­га Восточной Прус­сии (1818-1945 годы; фак­ти­че­ски этот ста­тус - с середины XVIII века). По­сле по­ра­же­ния Прус­сии в рус­ско-прус­ско-фран­цуз­ской вой­не 1806-1807 годов в Фиш­хау­зе­не рас­по­ла­гал­ся французский гар­ни­зон. В 1865 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез го­род железнодорожной ли­нии Кё­нигс­берг - Пил­лау.

16-17 апреля 1945 года, во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , взят час­тя­ми 39-й и 43-й ар­мий 3-го Бе­ло­русского фрон­та Крас­ной Ар­мии в хо­де Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1945 года. Со­глас­но ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­с­дам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года, го­род в со­ста­ве северной час­ти Восточной Прус­сии пе­ре­дан СССР. С 1946 года в со­ста­ве Кё­нигс­берг­ской (с 4 июля 1946 года Ка­ли­нин­град­ская) область РСФСР, с того же года под современным названием. Вхо­дил в Зем­ланд­ский (с сентября 1946 года При­мор­ский) район (1946-1963 годы), в под­чи­не­нии Свет­лов­ско­го городского со­ве­та (1963-1994 годы), в со­ста­ве Бал­тий­ско­го городского округа (1994-2008 годы), с 2008 года Бал­тий­ско­го района. В 2005-2008 годах по­сё­лок городского ти­па. С 2008 года вновь го­род.

Со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты за­строй­ки XIX - первой половины XX веков, вил­ла Порр (начало XX века), во­до­на­пор­ная баш­ня (1914 год) и железнодорожнгый вок­зал (1931 год). Ме­мо­ри­ал на брат­ской мо­ги­ле советских вои­нов, пав­ших во вре­мя бо­ёв 1945 года (архитектор И.А. Ефи­мо­ва, скульп­тор В.В. Мор­гу­нов; от­крыт в 1975 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2005-2008 годах); ме­мо­ри­ал на мес­те за­хо­ро­не­ния германских во­ен­но­слу­жа­щих пе­рио­да Второй ми­ро­вой вой­ны (соз­дан в 1992-1996 годах). Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1997 год). За­вод по ре­мон­ту средств свя­зи.

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