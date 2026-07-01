ПРИМОРСК
ПРИМОРСК - город в России, в Балтийском районе Калининградской области.
Население 1,9 тысяч человек (2014 год). Расположен на берегу Калининградского залива Балтийского моря. Железнодорожная станция Приморск-Новый.
В 1266-1268 годах, после завоевания области Самбия Тевтонским орденом, на месте современного города рыцари построили деревянное укрепление Шоневик с земляным валом (в конце XIII века замок перестроен в камне и кирпиче; разрушен в XVIII веке, на окраине Приморска сохранились его руины), ставшее резиденцией самбийского епископа. Возникшее возле замка поселение в 1305 году получило городское право; стало называться Бишофесхузен, с 1436 года - Фишхаузен. Во время Тринадцатилетней войны 1454-1466 годов город служил одним из опорных пунктов Ордена при защите от войск Польши и её союзников, неоднократно подвергался их нападениям (разграблен в 1456 году, отразил все атаки в 1459 году, сожжён в 1462 году). После секуляризации Ордена в 1525 году вошёл в домен герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского. В 1629 году, во время польско-шведской войны 1626-1629 годов, Фишхаузен занят шведскими войсками (оставались в нём до 1635 года). В 1758-1762 годах, во время Семилетней войны 1756-1763 годов, в составе Пруссии Восточной находился под российским управлением. Районный центр Кёнигсбергского правительственного округа Восточной Пруссии (1818-1945 годы; фактически этот статус - с середины XVIII века). После поражения Пруссии в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов в Фишхаузене располагался французский гарнизон. В 1865 году открыто движение по прошедшей через город железнодорожной линии Кёнигсберг - Пиллау.
16-17 апреля 1945 года, во время Второй мировой войны, взят частями 39-й и 43-й армий 3-го Белорусского фронта Красной Армии в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года. Согласно решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года, город в составе северной части Восточной Пруссии передан СССР. С 1946 года в составе Кёнигсбергской (с 4 июля 1946 года Калининградская) область РСФСР, с того же года под современным названием. Входил в Земландский (с сентября 1946 года Приморский) район (1946-1963 годы), в подчинении Светловского городского совета (1963-1994 годы), в составе Балтийского городского округа (1994-2008 годы), с 2008 года Балтийского района. В 2005-2008 годах посёлок городского типа. С 2008 года вновь город.
Сохранились: фрагменты застройки XIX - первой половины XX веков, вилла Порр (начало XX века), водонапорная башня (1914 год) и железнодорожнгый вокзал (1931 год). Мемориал на братской могиле советских воинов, павших во время боёв 1945 года (архитектор И.А. Ефимова, скульптор В.В. Моргунов; открыт в 1975 году, реконструирован в 2005-2008 годах); мемориал на месте захоронения германских военнослужащих периода Второй мировой войны (создан в 1992-1996 годах). Музей истории города (1997 год). Завод по ремонту средств связи.