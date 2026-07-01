Примо́рье

Примо́рье ( шумерск. и аккадск. дословно «Страна моря», аккадск. Мат Тамтим) — древнее месопотамское название двух территорий. 1) «Страна моря» конца III тысячелетия до н. э. (упоминается в гимне о торговле Дильмуна, дошедшем в передаче около 1800 до н. э.), отвечающая, видимо, области археологических памятников между Дильмуном (Бахрейн) и Маганом (Оман), на современной территории Катара — ОАЭ. Наряду с Дильмуном, Маганом и «Страной шатров» (аравийские территории западнее Дильмуна-­Бахрейна, древнейшая зона расселения арамеев по источникам XIV в. до н. э. о Дильмуне) играла главную роль в аравийской торговле по Персидскому заливу в конце III — начале II тысячелетия до н. э.

2) «Страна моря» — царство на юге Нижней Месопотамии около 1722–1450 до н. э. Возникло в результате антивавилонских мятежей, вспыхнувших на фоне определенного субэтнического противостояния между «Шумером» в узком смысле слова (юг Нижней Месопотамии, населенный потомками по преимуществу шумеров, хотя и давно аккадизированных по языку) и «Аккадом» (север Нижней Месопотамии, теперь с центром в Вавилоне , населенный потомками по преимуществу семитов-­аккадцев). Население и элиты Юга не желали мириться с тем, что объединившее его царство Ларса было в 1763 до н. э. разгромлено и аннексировано Вавилонией при Хаммурапи . При преемнике Хаммурапи Самсуилуне Юг c 1742 до н. э. раз за разом восставал против Вавилонии. Первыми такими попытками (ок. 1742–1739 до н. э.) были восстановление царства Ларса Рим-­Сином II (в надписи Самсуилуны он прямо определен как «царь Шумера»), мятеж Рим-­Анума в Уруке и акции других вождей; пользуясь раздорами между ними, Самсуилуна сумел их разгромить, но вспыхивали новые восстания, и Юг превратился в арену почти постоянной борьбы. После некоторых успехов Самсуилуны в 1737–1736 до н. э. (сокрушение новой волны восстаний и укрепление Исина ), к 1722 до н. э. в болотистом низовье Тигра и Евфрата поднял новое большое восстание Илимаилу, провозгласивший свою территорию царством «Страны Моря» (П.). В 1722–1720 до н. э. он изгнал вавилонские силы со всего Юга, включая Исин и священный Ниппур . Ниппур к концу 1710‑х до н. э. был возвращен вавилонянами, но остальной юг остался за П. Столицей П. был нелокализованный город «Эуруку» (возможно, временное официальное название месопотамского города, известного нам под иным именем, в том числе Урука). Цари П. подчеркнуто противопоставляли себя Вавилонии как потомки и продолжатели шумеров и принимали шумерские имена, хотя шумерский язык был для них и их подданных мертвым уже несколько веков, но титуловались «царями Страны Моря» (а не «Шумера» или «Шумера и Аккада»). Царь П. Гулькишар (исход XVII — начало XVI в. до н. э.) принял решающее участие в вой­нах различных месопотамских политий против вавилонского царя Самсудитаны, занял Ниппур, Дер и область Синма (Синмагир) при Тигре (западнее Дера). В 1595 до н. э. хеттский царь Мурсилис I неожиданным набегом издалека взял Вавилон, ниспроверг Самсудитану и с добычей отошел на родину, после чего Гулькишар овладел самим Вавилоном. Однако оттуда его вскоре вытеснил другой противник Самсудитаны — касситское приевфратское княжество династии Гандаша (известное как Сангар/Шанхара), где правил тогда Уршигурумаш или его преемник Харба-шиху. Этот правитель перенес престол в Вавилон. В результате Нижняя Месопотамия оказалась вновь разделена на Вавилонское царство (теперь включавшее былую касситскую Шанхару и возглавляемое касситской династией Гандаша, в науке — Касситская Вавилония) и П., однако с границей, существенно сдвинутой на север по сравнению с XVII в. до н. э.

При царях Пешгальдарамеше и Айдарагаламе (2‑я половина XVI — начало XV в. до н. э.) П. процветало. Однако в середине XV в. до н. э., воспользовавшись тем, что царь П. Эагамиль был вовлечен в вой­ну с Эламом , касситский царь Вавилонии Каштилиаш III направил на П. своего брата Улам-­Буриаша ; тот уничтожил Эагамиля и принял титул «царь Страны Моря», фактически оказавшись вавилонским «вице-царем» на этой территории. После смерти Улам-­Буриаша П. восстало, но вавилонский царь Агум III, сын Каштилиаша, разгромил его и навсегда аннексировал П. Южная часть П., без Ниппура, Иссина и ряда других округов, составила провинцию «Мат Тамтим» в составе Вавилонии (иногда включала Ларсу и Ур и даже Урук, чаще — только территории ниже Ура; в этом наиболее узком значении термин «Мат Тамтим» сохранял географическое и административное значение и в I тысячелетии до н. э.). Аккадо­язычное население П. до исхода II тысячелетия до н. э. рассматривалось как отдельный субэтнос «приморцы», отличный от собственно вавилонян — «аккадцев».

Лит .: Boivin O. The First Dynasty of the Sealand in Mesopotamia. Boston, 2018. А. А. Немировский .