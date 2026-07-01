ПРИМИТИВИЗМ

ПРИМИТИВИЗМ - тенденция в изобразительном искусстве в XX веке.

Выразился в стрем­ле­нии ху­дож­ни­ков ев­ропейского и американского аван­гар­диз­ма ори­ен­ти­ро­вать­ся на ху­дожественные прин­ци­пы «при­ми­тив­ных» куль­тур на­ро­дов Чёр­ной Аф­ри­ки и Океа­нии, до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки, североамериканских ин­дей­цев, Ближ­не­го и Даль­не­го Вос­то­ка, Центральной Азии, греческой ар­хаи­ки, ран­не­го ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья (то есть на при­ми­тив в тра­диционном зна­че­нии тер­ми­на). Примитивизм ис­поль­зо­вал так­же приё­мы и не­ко­то­рые ху­дожественные осо­бен­но­сти на­ив­но­го ис­кус­ст­ва, народного твор­че­ст­ва, дет­ско­го ри­сун­ка, улич­ных граф­фи­ти, спон­тан­ных творческих про­яв­ле­ний мар­ги­на­лов, ду­шев­но­боль­ных (смотрите «Ар брют»).

Воз­ник­нув как ре­ак­ция на современный ур­ба­ни­стическую сре­ду, стан­дарт­ность мас­со­вой про­дук­ции, уни­фи­ци­ро­ван­ность об­ра­за жиз­ни, а так­же на дав­ле­ние ака­демических ка­но­нов в искусстве, тен­ден­ция примитивизм про­яви­лась в та­ких на­прав­ле­ни­ях, как фо­визм, ку­бизм (фор­мы африкнский ма­сок), да­да­изм (дет­ский ри­су­нок), экс­прес­сионизм (средневековая кси­ло­гра­фия, искусство Юго-Восточной Азии), американский аб­ст­рак­цио­низм (искусство древ­них ин­дей­цев). Ху­дож­ни­ки-при­ми­ти­ви­сты ис­ка­ли не­по­сред­ст­вен­но­сти са­мо­вы­ра­же­ния, экс­прес­сив­но­сти, све­же­сти приё­мов, а так­же но­вых про­стран­ст­вен­ных и цве­то­вых ре­ше­ний, спо­со­бов по­строе­ния фи­гур, ра­бо­ты с не­обыч­ны­ми ма­те­риа­ла­ми.

Ин­те­рес к ци­ви­ли­за­ци­ям от­да­лён­ных ре­гио­нов воз­ник в XVIII веке, от­час­ти под вли­я­ни­ем вы­ска­зан­ной Ж.Ж. Рус­со идеи «бла­го­род­но­го ди­ка­ря», од­на­ко дол­гое вре­мя най­ден­ные в них ар­те­фак­ты рас­смат­ри­ва­лись лишь как «эк­зо­ти­че­ские» объ­ек­ты.

За­чи­на­те­лем про­грамм­но­го примитивизм в искусстве стал примитивизм Го­ген, от­крыв­ший но­вые ре­сур­сы фор­мо­об­ра­зо­ва­ния сна­ча­ла в Нор­ман­дии, а за­тем на ост­ро­вах Океа­нии. Та­кие мас­те­ра, как М.З. Ша­гал и К. Брын­ку­ши, с ран­них лет впи­тав­шие в се­бя «на­ив­ное ис­кус­ст­во» род­ных мест, став про­фес­сио­на­ла­ми, прив­нес­ли в па­риж­скую шко­лу ес­те­ст­вен­ность не­за­им­ст­во­ван­но­го, под­лин­но­го «при­ми­ти­ва».

В Рос­сии примитивизм (другое название - не­о­при­ми­ти­визм) про­явил­ся в искусстве мас­те­ров «Го­лу­бой ро­зы» (М.С. Сарь­ян, Н.П. Кры­мов), осо­бен­но яр­ко у ху­дож­ни­ков «Буб­но­во­го ва­ле­та», пре­ж­де все­го у М.Ф. Ла­рио­но­ва и Н.С. Гон­ча­ро­вой, ко­то­рые соз­да­ли отд. объ­е­ди­не­ние под назв. «Ос­ли­ный хвост», в ко­то­рое вхо­ди­ли так­же Д.Д. Бур­люк, Ша­гал, А.В. Шев­чен­ко и др. Приё­мы примитивизм ис­поль­зо­ва­ли в сво­ём твор­че­ст­ве мас­те­ра Но­во­го об­ще­ст­ва жи­во­пис­цев (С.Я. Ад­ли­ван­кин, М.С. Пе­руц­кий), ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва (П.Н. Фи­ло­нов и его по­сле­до­ва­те­ли) и ряд другие ху­дож­ни­ков XX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)