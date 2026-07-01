ПРИМИТИВИЗМ
ПРИМИТИВИЗМ - тенденция в изобразительном искусстве в XX веке.
Выразился в стремлении художников европейского и американского авангардизма ориентироваться на художественные принципы «примитивных» культур народов Чёрной Африки и Океании, доколумбовой Америки, североамериканских индейцев, Ближнего и Дальнего Востока, Центральной Азии, греческой архаики, раннего европейского Средневековья (то есть на примитив в традиционном значении термина). Примитивизм использовал также приёмы и некоторые художественные особенности наивного искусства, народного творчества, детского рисунка, уличных граффити, спонтанных творческих проявлений маргиналов, душевнобольных (смотрите «Ар брют»).
Возникнув как реакция на современный урбанистическую среду, стандартность массовой продукции, унифицированность образа жизни, а также на давление академических канонов в искусстве, тенденция примитивизм проявилась в таких направлениях, как фовизм, кубизм (формы африкнский масок), дадаизм (детский рисунок), экспрессионизм (средневековая ксилография, искусство Юго-Восточной Азии), американский абстракционизм (искусство древних индейцев). Художники-примитивисты искали непосредственности самовыражения, экспрессивности, свежести приёмов, а также новых пространственных и цветовых решений, способов построения фигур, работы с необычными материалами.
Интерес к цивилизациям отдалённых регионов возник в XVIII веке, отчасти под влиянием высказанной Ж.Ж. Руссо идеи «благородного дикаря», однако долгое время найденные в них артефакты рассматривались лишь как «экзотические» объекты.
Зачинателем программного примитивизм в искусстве стал примитивизм Гоген, открывший новые ресурсы формообразования сначала в Нормандии, а затем на островах Океании. Такие мастера, как М.З. Шагал и К. Брынкуши, с ранних лет впитавшие в себя «наивное искусство» родных мест, став профессионалами, привнесли в парижскую школу естественность незаимствованного, подлинного «примитива».
В России примитивизм (другое название - неопримитивизм) проявился в искусстве мастеров «Голубой розы» (М.С. Сарьян, Н.П. Крымов), особенно ярко у художников «Бубнового валета», прежде всего у М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой, которые создали отд. объединение под назв. «Ослиный хвост», в которое входили также Д.Д. Бурлюк, Шагал, А.В. Шевченко и др. Приёмы примитивизм использовали в своём творчестве мастера Нового общества живописцев (С.Я. Адливанкин, М.С. Перуцкий), аналитического искусства (П.Н. Филонов и его последователи) и ряд другие художников XX века.